Asociația Salvați Bucureștiul a pierdut la recurs procesul de suspendare a lucrărilor la turnurile din Floreasca

”Curtea de Apel București a admis recursurile declarate împotriva sentinței pronunțate în fond în dosarul 26421/3/2018, unde Nicușor Dan (prin Asociația Salvați Bucureștiul și Asociația SOS Orașul) solicitase suspendarea lucrărilor la proiectul One Floreasca City. Astfel, instanța de recurs a casat sentința profund nelegală pronunțată în fond de Tribunalul București și, în rejudecare, a respins în totalitate cererea de suspendare a actelor administrative în baza cărora se începuse deja edificarea proiectului. Această decizie confirmă faptul că proiectul One Floreasca City, dezvoltat de One United în parteneriat cu Auchan, pe terenul aferent vechii platforme Automatica din București, nu generează nicio pagubă pentru locuitorii cartierului Floreasca. Totodată, confirmă că actele folosite de investitor pentru începerea lucrărilor (planul urbanistic zonal, acordul de mediu și autorizația de construire) au fost și rămân perfect valabile”, a anunțat compania care dezvoltă proiectul imobiliar, după decizia Curții de Apel.







Nicușor Dan a declarat în luna martie, după sentința Tribunalului București, că dezvoltatorul trebuie să suspende lucrările, însă acest lucru nu s-a întâmplat.





Dezvoltatorii proiectului au explicat că au o nouă autorizație de construire.







Nicușor Dan a explicat însă că decizia era executorie.





”Dispoziția Gărzii de Mediu este executorie. Chiar dacă o contesta în instanța, investitorul trebuie să oprească lucrările, altfel comite infracțiune. Acordul de mediu din decembrie 2017 a fost rectificat în 19 martie 2018. Dacă s-a obținut o clasare a notificării în 15 martie 2018, a fost pentru un proiect care se baza pe primul, nu pe un proiect nou, căci altfel ce rost are să rectifici un act care nu mai produce efecte juridice? Deci suspendarea acordului de mediu din 2017 înseamnă suspendarea proiectului. În orice țară civilizată, în cazul în care constructorul nu respectă dispozița autorotatii civile de oprire a lucrărilor, în secundă următoare parchetul și poliția intră pe șantier cu cătușele”, a declarat Nicușor Dan pentru hotNews.ro la vremea respectivă.





Procesul de suspendare a lucrărilor a fost intentat de Asociațiile Salvați Bucureștiul și SOS Bucureștiul, la cererea locuitorilor din zonă, nemulțumiți că imobilele aprobate de Primăria Capitalei sunt prea înalte pentru infrastructura subdimensionată din zonă și vor aduce mai mult trafic și poluare.În luna martie, Nicușor Dan a anunțat că printre motivele pentru care Asociațiile și cetățenii au cerut anularea planului urbanistic și a autorizației de construire se numără densificarea excesivă și un studiu de trafic nerealist.”În ceea ce privește PUZ-ul, densitatea construită se mărește de 6 ori, în condițiile în care legea permite o mărire cu doar 20%. Acordul de mediu prevede niște măsuri de trafic, dar care nu sunt în responsabilitatea investitorului, ele sunt ipotetice. De exemplu, mărirea intersecției Radu Beller cu Mircea Eliade. Învestitorul nu are nicio responsabilitate, este domeniul public, plus că presupune defrișarea unei bucăți de parc. Studiul de trafic s-a făcut din pix. În ceea ce privește zgomotul, există o prevedere care spune că o construcție nouă nu trebuie să ducă la mărirea nivelului maxim admis de zgomot. Suntem într-o zonă unde nivelul maxim de zgomot este depășit, în consecință dacă vrei să construiești altceva în zonă, trebuie luate măsuri pentru diminuarea zgomotului”, a explicat Nicușor Dan.”Așa cum am precizat în repetate rânduri, activitatea de construire, desfășurată în prezent în șantierul din București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 159-165, se realizează în baza autorizației de construire nr. 631/1663880 emisă de Primarul Municipiului București la data de 27 noiembrie 2018. Începerea executării lucrărilor în baza acestei autorizații de construire a fost anunțată și înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcții sub nr. 86336 din 17 decembrie 2018 și la Primăria Municipiului București sub nr. 1691744 din 18 decembrie 2018. Autorizația de construire nr. 631/1663880 din 27 noiembrie 2018 a fost emisă în baza unei documentații care conține toate acordurile și avizele impuse de lege și solicitate prin noul certificatul de urbanism, obținut special în acest scop. Printre aceste avize se numără și avizul de mediu nr. 7332 emis de Agenția pentru Protecția Mediului București la data de 15 martie 2018, unde se menționează că ”Proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții companiei la începutul lunii aprilie 2019.Consiliul General al Municipiului București a aprobat, la sfârșitul lunii aprilie 2011, un Plan Urbanistic Zonal care prevede construirea a patru turnuri, pe Calea Floreasca, lângă hala Ford, monument istoric. Cea mai înalta clădire avea 25 de etaje, urmată de o clădire de 20 de etaje și două de 15. Proiectul propunea restaurarea Halei Ford, iar în interiorul ei se dorea amenajarea unui centru comercial cu dotări publice. Turnul de 25 de etaje avea funcțiunea de birouri, iar celelalte trei clădiri, locuințe.Beneficiarul investiției era societatea Primăverii Gardens. Terenul pe care s-au aprobat construcțiile are aproape 28.000 mp și se află în incinta fostei fabrici Automatica, la intersecția bulevardelor Calea Floreasca cu Mircea Eliade, lângă Parcul Floreasca.La începutul anului 2018, Primăria Capitalei a emis autorizația de construire pentru proiectul imobiliar. Aceasta prevede edificarea a două clădiri cu 3 subsoluri, parter și 15 etaje, una cu 3 subsoluri, parter și 19 etaje, una cu 3 subsoluri, parter și 16 etaje, restaurarea Halei Ford și transformarea sa în supermarket. Beneficiarii autorizației sunt: Auchan Romania si One Mircea Eliade Properties.