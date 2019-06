Swimathon: Povestea unui eveniment care a reușit să strângă în ultimii 6 ani nu mai puțin de 1,6 milioane lei pentru proiecte umanitare și sociale

Ca să faci bine și să ajuți uneori sunt suficiente gesturi mici și un pic de implicare. Un exemplu în acest sens este Swimathon, un eveniment prin intermediul căruia în ultimii 6 ani s-au strâns din mici donații peste 1,6 milioane lei. Banii au ajuns la diferite proiecte, de la Magic Home pâna la protecția liliecilor. Sâmbătă, la bazinul Dinamo, peste 400 de înotători vor înota la cea de-a 7a ediție Swimathon București și au strâns bani pentru 24 de proiecte.

















Povestea Swimathon București a început în urmă cu 7 ani, fiind importat din Marea Britanie. Ideea este una simplă, concursul îi aduce împreună pe cei care au nevoie de ceva și pe cei care au ceva de oferit. Astfel, cei care au un proiect și au nevoie de bani se adresează organizatorilor, iar cei interesați să ajute înoată și strâng bani pentru proiectele pe care le susțin.













Evenimentul a reușit să atragă de la prima ediție, oamenii au fost bucuroși să înoate și să strângă banii, și a crescut de la an la an.













La cele 6 ediții care au avut loc până acum, prin intermediul Swimathon s-au strâns 1,6 milioane lei și s-au finanțat 120 de proiecte.







”Am avut câteva cazuri sociale, copii foarte bolnavi care aveau nevoie de un tratament mai scump, au fost proiecte mari, cum este MagicCamp, care vine de câțiva ani la Swimathon și strânge bani, dar și proiecte mici, cum este Dream Project. Eu am un proiect foarte drag, care a pornit la Swimathon, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Sunt pacienți cu scleroză multiplă, foarte tineri de obicei și foarte activi, pe care boala aceasta îi lovește foarte tare. Ceea ce este extraordinar la grupul care a venit la noi este că sunt oameni cu foarte multă energie, foarte mult entuziasm, optimism. La momentul în care au venit în Swimathon încă nu erau organizați într-o asociație, până am terminat de strâns banii și le-am dat mai departe, și-au făcut și asociație. Acum sunt una dintre cele mai importante asociații de pacienți. Ce au făcut ei a fost să strângă bani pentru proiecte foarte punctuale. La prima ediției au strâns bani, au așa un umor negru, îi spuneau proiectului ”La plimbare cu scleroza”. Practic ce se întâmplă este că oamenii care se îmbolnăvesc de scleroză multiplă nu sunt atât de mobili, se închid în casă, deși sunt tineri și au energie, dar se închid în casă fiindcă le este rușine, nu are cine să-i scoată și sunt oameni care mor în singurătate, foarte încet și foarte chinuitor. Ce au vrut ei să facă la prima ediție era să facă grupuri de suport și să scoată oamenii din casă, ca pacienții cu forme mai ușoare de scleroză să poată să merâgă și să-i ajute pe ceilalți. Acum, de 2-3 ani strâng bani pentru o tabără pentru copii cu scleroză multiplă”, a povestit Alina.









Un alt proiect pentru care s-au strâns bani a fost dotarea secției pentru nou născuți din Constanța.







Cum au ajuns românii să doneze pentru astfel de cauze? Când te lovești de corupție, incompetență și nepăsare, iar lucrurile nu merg în cum trebuie în comunitatea ta, ai două posibilități: să nu faci nimic și să aștepți ca altcineva să rezolve problema sau să acționezi pentru a produce schimbarea.















”Anul trecut Swimathon a crescut cu circa 60% față de acum 2 ani, ceea ce nouă ne-a spus că oamenii sunt foarte nemulțumiți de tot ce se întâmplă în societate, mă refer la oamenii aceștia care ne dau nouă bani și au nevoie de o supapă în care să simtă că ce pot ei să facă este ceva ce contează, așa am interpretat noi lucrurile. Societatea aceasta se duce de râpă, noi stăm și privim neputincioși, uite, eu pot să dau 100 de lei și știu că suta asta de lei o să mergă de la copii bolnavi la monitorizarea activității primăriei. Apoi, cred că unul din motivele pentru care oamenii dau bani este că au încredere în cei care le cer, cred că asta este prima barieră. Uneori poate nici nu se uită la cauza pentru care înoți. Cred că oamenii au nevoia asta, să simtă că așa puțin cât pot ei să facă contează și că nu sunt niște entități din care statul trage taxe și impozite și nu-i întreabă nimic și nu contează la nimic” , spune Alina Kasprovschi.





La eveniment participă înclusiv copii, care au reușit să strângă sume impresionante.













La Swimathon București 2019 s-au înscris 24 de proiecte și peste 400 de persoane înoată și strâng bani pentru ele. Înotătorii strâng bani pentru burse pentru antreprenori, educația copiilor din Ferentari, creșterea numărului de observatori la vot, reabilitarea animalelor sălbatice, îngrijirea copiilor diagnosticați cu cancer, independență financiară pentru mame minore, îngrijirea pacienților cu scleroză multiplă, reabilitarea Parcului Natural Văcărești, terapia copiilor cu autism. Lista completă a proiectelor poate fi găsită aici.

Campania de donații pentru cele 24 de proiecte înscrise se încheie pe 31 iulie 2019. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 iunie, la bazinul Dinamo.







Înotătorii-fundraiseri devin din ce în ce mai creativi, de la an la an. Tudor, 11 ani, a strâns anul trecut aproape 1.000 EURO pentru pacienții de scleroză multiplă, prin perseverența lui. „Am ajuns la birou la tata, am mers din birou în birou, până mi-a donat toată lumea. Anul acesta, am altă strategie. Invit persoane la o masă și îi voi ruga să liciteze pentru desert. Ei vor mânca ceva bun, iar pacienții cu afecțiuni neuro-degenerative primesc bani. Toată lumea are de câștigat”.







Tot anul acesta, Claudia și-a scos la vânzare rochia de mireasă, iar banii vor fi donați pentru proiectul care îl susține, cursuri de calificare pentru mame minore.









Oana a scos la licitație o minge de tennis semnată de Roger Federer și a strâns 1.100 RON pentru proiectul care îl susține, cursuri de calificare pentru mame minore.

























”Swimathon a fost importat din Marea Britanie unde există o fundație Swimathon, doar că lucrurile sunt puțin diferite acolo, în sensul că ei aleg o dată pe an o singură cauză și oricine poate să înoate oricând pe parcursul anului, unde vrea, deci nu este un eveniment ci, un mecanism prin care poți să strângi bani pentru acel proiect. Noi în România ne-am dorit, pe lângă strângerea de fonduri, să creștem spiritul acesta de comunitate. A fost important pentru mine să alegem mai multe proiecte, nu unul singur și să avem acest eveniment pentru comunitate. Este un eveniment de comunitate foarte puternic, lumea se bucură, este foarte multă energie și îi vezi că le place. Prima care a importat Swimathon în România a fost Fundația Comunitară Cluj. Am văzut că funcționează la ei și am încercat și noi. Cred că eram în primul an de activitate și ne doream ceva care să aducă comunitatea împreună la o scară un pic mai mare”, a povestit pentru Hotnews.ro, Alina Kasprovschi, directorul Fundației Comunitare București, ONG-ul care organizează evenimentul.”Ne era foarte teamă că nu o să vină nimeni, cu atâtea evenimente care se întâmplă în București într-o zi de weekend, cine o să vrea să vină să înoate și să strângă bani. Din primul an a mers foarte bine, oamenii au înțeles din prima componenta asta de a veni împreună ca să facă bine. Ce am făcut a fost să aducem încă de la început proiecte din arii foarte diferite. Avem proiecte pentru copii, educație, sănătate, mediu, animale, cetățeni. Așa încât cineva care caută un proiect să poată găsi ceva ce-l interesează. La prima ediție am avut circa 20 de echipe, am fost la Lia Manoliu, la bazinul de afară, ne-a plouat dramatic, cred că am strâns sub 100.000 lei, dar pentru noi a fost încurajator, nu existau alte proiecte de acest gen sau donații pe Facebook. Anul trecut am avut 90 de echipe și am strâns 676.000 lei cu circa 400 de înotători”, își amintește Alina Kasprovschi.”Proiectul a pornit anul trecut și a strâns cei mai mulți bani la prima participare. Alina Pătrăhău, de la Dăruiește Aripi, cea care efectiv s-a ocupat de renovarea secției, a venit și mi-a spus că are în plan cu echipa ei de înotători, avea o singură echipă, să strângă câte 100 de lei de la 100 de oameni. Fiecare om din echipă. Eu în capul meu am zis să strângă măcar de la 20 de oamenii 100 lei și este perfect. Au strâns peste 10.000 de euro cu echipa respectivă, a fost incredibil”, a mai povestit Alina.”Am văzut campanii unde copii s-au dus și au strâns fonduri la ei la școală, au strâns 10-20 de lei. Cred că două ediții la rând, în topul strângerii de fonduri au fost echipe de copii aduși de un instructor de înot, Bluemarin. Prima dată când s-au înscris, nouă ne-a fost teamă că vin doar ca să ia medalii la Swimathon, fiindcă pentru ei este competiția sportivă, în condițiile în care noi spunem că aici înotul este doar un pretext, important este câți bani strângi. Și i-am explicat chestia asta omului, ca să știe de la început, iar el a zis că o să strângă bani, să stăm liniștiți. Copii care au de la 8 la 12 ani, au fost în topul primelor 5 echipe care au strâns bani”, a povestit Alina Kasprovschi.