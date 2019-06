Scandal în Consiliul General privind pasajul de la Doamna Ghica. Consilierii din opoziție cer refacerea proiectului, cu linie de tramvai sau pasaj subteran. Gabriela Firea acuză că aceștia blochează lucrarea

De ce nu a votat opoziția proiectul?





Ana Maria Ciceală, consilier general USR a declarat faptul că proiectul a fost făcut fără consultare, iar locuitori din zonă se opun.











Ce spune primarul general





Primarul Gabriela Firea spune că opoziția blochează un proiect vital pentru oraș. „Consilierii PNL și USR blochează un proiect esențial pentru fluidizarea traficului din Capitală, ignorând beneficiile pe care o astfel de investiție le are pentru una din zonele cele mai aglomerate din București. Era necesar să preluăm acest teren pentru execuția pasajului Doamna Ghica-Colentina și vă reamintesc că am atribuit proiectarea și execuția încă din luna mai. Pasajul este prevăzut cu 4 benzi de circulație și iar avantajele realizării sale sunt incontestabile: se vor elimina blocajele de trafic din zonă, va crește viteza de circulație și accesibilitatea zonei, se va reduce rata accidentelor prin adoptarea unor măsuri de siguranță. Realizarea pasajului are impact și asupra mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale”, a declarat Gabriela Firea.





Cum răspund reprezentanții instituției acuzelor









Simulare cum va arăta pasajul





Punctul de vedere al Asociației Metrou Ușor





„În plus, toate bulevardele de pe traseu (Nicolae Grigorescu, Chișinău și Doamna Ghica) au rezervat un spațiu pentru o linie de tramvai rapid, separată de trafic. Decizia de a nu mai lăsa spațiu pentru tramvai în cazul pasajului Doamna Ghica, ar „îngropa” investițiile deja realizate pentru celelalte două pasaje mai sus-amintite, ambele neamortizate încă, demonstrând proasta administrare a banilor publici la nivelul PMB și o rea-voință în ceea ce privește aplicarea unor soluții durabile pentru îmbunătățirea transportului în comun și reducerea numărului de autovehicule personale, cu efecte clare asupra traficului și a poluării”, transmite ONG-ul.





Ciprian Ciucu, consilier general PNL, spune că pasajul este extrem de invaziv și această soluție tehnică este inoportună.”Modul în care arată acest proiect în acest moment este cel puțin înfricoșător pentru acea zonă. În afară de faptul că este extrem de invaziv și foarte urât ca și aspect, este inoportună această soluție din punct de vedere tehnic. În lipsa unui studiu foarte clar de fezabilitate, care să conțină inclusiv consultări la nivel local cu oamenii, nu putem face orice altceva decât să blocăm acea tentativă de a duce acea monstruozitate în București. În plus, acel pasaj se face după ce Primăria Sectorului 2 investit bani să amenajeze spațiul verde”, a explicat Ciucu. Acesta a mai explicat că un pasaj subteran era mai potrivit.”Eu vreau să vă spun ce ne spun cetățenii care ne-au scris pe acest subiect și care spun că în primul rând nu s-a organizat de către primărie o dezbatere publică. Și spun așa: ”PMB a decis să ne agraveze condițiile de viață, și așa extrem de frustrante în acest oraș, printr-o decizie nefundamentată de a construi pasajul. Pe lângă un zgomot infernal care depășește orice limită de poluare fonică, un miros înecăcios de noxe, mașini care circulă pe trotuar, acum vom avea și un pasaj cu 4 benzi fix sub nas. Celelalte 4 benzi vor continua să funcționeze sub pasaj. Pasajul urmează să ne treacă prin fața ferestrei mie și altor sute de locatari, 10 blocuri afectate a câte 8 și 10 etaje, să ridice noxele și zgomotul, va reduce din trotuar și din locurile de parcare și așa puține și ne va da o priveliște de vis spre pod”. Acest proiect este foarte inoportun”, a declarat Ana Ciceală.Contactat de HotNews.ro, Marius Coaje, consilierul primarului pe probleme de infrastructură, spune că realizarea unui pasaj subteran ar fi foarte scumpă, de cel puțin două ori mai mare decât cel suprateran.”Nu s-a discutat niciodată despre pasaj subteran. Este un studiu de fezabilitate mai vechi, care prevedea ca pasajul să fie făcut pe Șoseaua Colentina, s-a refăcut studiul de fezabilitate și a rezultat că măsura cea mai bună ar fi un pasaj peste Șoseaua Colentina, pe strada D-na Ghica. Tot din studiul de fezabilitate a reieșit că trebuie să fie suprateran fiindcă sunt costuri de două ori mai mici. Când vorbim despre acel tramvai, eu cred că asociația Metrou Ușor se referă să fie tramvai pe pasaj, dar nu încape nici pe pasaj, fiindcă ajungem prea aproape de blocuri, iar pe strada Dna Ghica, spre Petricani, nu este loc pentru tramvai. Avem nevoie de un spațiu de minim 8 m ca să punem tramvai, iar artera respectivă este îngustă, intrăm peste locurile de parcare și peste trotuar. În ceea ce privește pasajul subteran, pe acolo trece o magistrală RADET, colector de la ApaNova, cablu de 110 kv de la Enel. Blocurile sunt prea aproape, trebuie consolidată toată zona dinspre blocuri, fiindcă sunt blocuri înalte. Costurile sunt foarte mari”, a explicat Marius Coaje.În ceea ce privește poluarea fonică, Marius Coaje dă asigurări că se vor monta panouri de protecție, iar după construirea pasajului în zonă se va circula mai bine ceea ce va duce la reducerea poluării aerului.Asociația Metrou Ușor solicită Primăriei Municipiului București să modifice de urgență planul propus pentru pasajul „Doamna Ghica” din zona Colentina ca să prevadă un spațiu pentru linia de tramvai, dacă nu chiar construirea liniei de tramvai propriu-zise. O astfel de linie de tramvai ar putea duce la decongestionarea unor zone precum Pipera și ar degreva de trafic multe rute pe relația Pipera-Pantelimon-Titan-Berceni, spun aceștia.”Cu toate acestea, proiectul actual avut în vedere de PMB pentru pasajul Doamna Ghica elimină din start posibilitatea realizării unei linii de tramvai pe/sub pasajul Doamna Ghica (astfel încât tramvaiele să poată traversa Șoseaua Colentina pe relația Bulevardul Doamna Ghica - Șoseaua Petricani/Bd.Pompeiu), acest lucru fiind regretabil din punctul de vedere al asociației și în contradicție cu ceea ce și-a asumat PMB în 2016, prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov”, transmite într-o scrisoare-protest Asociația „Metrou Ușor” intitulată „Proiectul pasajului „Doamna Ghica”, o dovadă a viziunii falimentare a Primăriei București asupra dezvoltării durabile”.Este vorba despre o linie de tramvai ce ar lega zona Pipera de cartierul Pantelimon (cu prelungiri ulterioare către cartierele Titan și Berceni), de-a lungul inelului median din care fac parte și pasajele Nicolae Grigorescu, Baicului-Delfinului și cel de la Doamna Ghica, proiecte ce au dintotdeauna prevăzut spațiu pentru respectiva linie de tramvai.Primarul Gabriela Firea a încredințat contractul pentru proiectarea și execuția Pasajului Doamna Ghica-Colentina Trustului de Clădiri Metropolitane București, pe 16 mai anul acesta. Proiectarea ar urma să dureze 3 luni, iar execuția 12 luni, costurile fiind de circa 28 milioane de euro, a declarat Gabriela Firea. Pasajul va fi făcut peste Șoseaua Colentina și va avea două benzi pe sens. Deocamdată însă nu a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal al proiectului, acesta fiind în procedură de elaborare. Tehnic vorbind, PUZ-ul stabilește unde va fi amplasat și cum va arăta pasajul. În aceste condiții este interesant cu am fost estimată valoarea lucrărilor.Indicatorii tehnico-economici, aprobați în luna ianuarie, în acest an, prevăd construcția unui pasaj de circa 200 de metri lungime și 16,5 metri latime, aferent celor 4 benzi, dar lucrările se fac pe un traseu total de 1 km.