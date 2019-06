Gabriela Firea anunță că îi va da în judecată pe consilierii generali care au spus că deființarea depoului Victoria este un tun imobiliar

Primarul General, Gabriela Firea, a anunțat miercuri că îi va acționa în judecată pe consilierul general USR Octavian Berceanu precum și pe consilierul general PNL Cătălin Deaconescu pentru că au afirmat pe rețelele de socializare că această ar pregăti "un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârșit de mandat", dar și ”pe cei care au ales să preia întocmai această informație falsă”.





"Este inadmisibil că din ignoranța sau prin ignorarea voită a adevărului, un consilier general USR și un consilier general PNL să facă acuzațîi atât de grave, false și lipsite de fundament. Politică nu scuză mijloacele! Îi voi acționa în judecată pe cei doi domni care, deși se puteau edifica citind cu atenție proiectul de hotărâre sau aveau posibilitatea să îl interpeleze pe directorul STB pentru clarificări, au preferat să arunce în spațiul public acuze injuste și care aduc grave prejudicii de imagine atât mie, că Primar General, cât și Primăriei Municipiului București. De asemenea, îi voi acționa în judecată pe toți cei care au preluat această informație falsă, fără să se documenteze cu privire la realitatea acestui fapt. Subliniez faptul că nu s-a pus nici un moment problema vânzării depoului Victoria, ci se intenționa, conform legislației în vigoare, că acest teren să între în patrimoniul Societății de Transport București", a declarat Gabriela Firea.





Acest lucru se intenționa prin proiectul de hotărâre respectiv: scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat și aducerea că aport în natură la capitalul social al STB, pentru a se dezvoltă ulterior și a aduce noi venituri. Subliniez faptul că acest teren nu poate fi înstrăinat nici de către STB și nici de către Primăria Capitalei, pentru că reprezintă capital social", a explicat Andrei Creci.





Gabriela Firea spune că directorul general al Societății de Transport București, Andrei Creci, a explicat că nu va vinde terenul, iar cu toate acestea consilierul general USR Octavian Berceanu, a scris că este vorba despre un tun imobiliar."Nu s-a pus niciodată problema vânzării acestui teren nici de către Primăria Municipiului București și nici de către STB. Cu acest teren se dorește să se facă aport în natură la capitalul social al STB, adică se propunea intrarea terenului în patrimoniul Societății de Transport București. În opinia mea, așa ar trebui să se întâmple cu toate depourile și autobazele STB: să fie scoase din domeniul public, trecute în domeniul privat și să devină aport la capitalul social al STB. În prezent, niciunul dintre depouri nu este în patrimoniul STB, cu excepția clădirii unde este sediul STB. Nimic altceva nu este în patrimoniul societății de transport, ci în domeniul public al municipalității.HotNews.ro a scris weekendul trecut că Primăria Capitalei vrea să desființeze depoul din Piața Victoriei și să mute tramvaiele la depoul din Titan. Terenul rămas liber, aproape 35.000 mp, va ajunge la Societatea de Transport București (STB), printr-o majorare de capital. Societatea va decide ce face cu el, respectiv va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu General de miercuri. Terenul este unul dintre cele mai valoroase din București și a fost vânat constant în ultimii 30 de ani de rechinii imobiliari. Transferul de proprietate al unui asemenea bun, al cărui preț poate ajunge și la 2500 de euro/mp fără un plan clar și transparent este controversat și ridică mai multe semne de întrebare.”Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 - Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții. Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acționarilor societății Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. să aprobe majorarea capitalului social în condițiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB S.A. de venituri proprii, să aprobe relocarea activității Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, se arată în proiectul de Hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Consiliului General în ședința de miercuri.În expunerea de motive se arată că depoul trebuie desființat deoarece așa prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030, dar și ca STB să obțină venituri suplimentare.”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 90/2017, prevede necesitatea identificării unei soluții în vederea relocării activității Depoului Victoria, iar potrivit raportului de specialitate comun întocmit de Direcția Guvernanţă Corporativă și Direcţiei Patrimoniu, prin aducerea ca aport în natură la capitalul social al Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A. a imobilului situat în Bucureşti, strada Mexic nr. 19, sector 1, compus din teren în suprafață de 34.748 mp, se vor obține venituri suplimentare de către societate necesare asigurării unui serviciu de transport public de călători la cele mai înalte standarde”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul General, STB va decide ce face cu terenul.”Scopul majorării capitalului social al Societăţii de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a imobilului teren situat în București, strada Mexic nr. 19, sector 1, în suprafață de 34.748 mp, este de a susține activitatea societății. Prin exploatarea eficientă a imobilului teren menţionat anterior, ce urmează a fi adus aport la capitalul social al societăţii, se vor obține venituri suplimentare imperios necesare în vederea asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate. Astfel, STB S.A., în calitatea de proprietar, va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, etc.”, se arată în raportul de specialitate al proiectului.În document se mai arată că Primăria Capitalei, prin direcția de Investiții, nu are niciun proiect cu acest teren. Asta deși, la începutul mandatului, primarul Gabriela Firea anunța că a identificat 6 amplasamente pe care Trustul Metropolitan de Construcții va demara procedurile pentru construirea unor ansambluri de locuințe pentru tineri și sociale. Printre aceste amplasamente se număra Depoul Victoria și Autobaza Floreasca.Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, acuză pe pagina de Facebook că poate fi vorba despre un tun de zeci de milioane de euro.”Concret, STB (RATB) dorește să renunțe la depoul de tramvaie de lângă Piața Victoriei, pe care îl consideră ”generator de trafic”. Nu discut aici decizia de business a STB, dar nu cred că traficul din zona Victoriei are de suferit dacă câteva tramvaie pleacă în cursă la 4.30 dimineața sau se retrag la depoul după ora 11 noaptea. Prin această decizie a STB se ”eliberează” un teren de aproape 3,5 ha în zona zero a Capitalei, teren care valorează câteva zeci de milioane de euro și pe care la începutul mandatului doamna Firea anunța că va construi locuințe de serviciu. Astăzi însă, Direcția Generală de Investiții ne spune că ”nu are prevăzute proiecte de investiții aprobate sau intenția realizării unor astfel de proiecte”. Adică, deși municipalitatea are la dispoziție un astfel de teren unic în mijlocul Bucureștiului, nu știe ce să facă cu el: nu poate propune realizarea unei parcări, a unei școli sau a unui parc. Toate acestea în condițiile în care jumătate din companiile ilegale ale doamnei Firea își propun să cumpere terenuri și clădiri de zeci de milioane de euro. Primarul general nici măcar nu își asumă realizarea unui parteneriat cu un dezvoltator imobiliar astfel încât să ajungă să primească un număr de unități locative cu care ar mai putea rezolva o parte din cele peste 20.000 de cereri înregistrate! Deși se plânge cu toate ocaziile că a reușit impreună cu guvernul PSD să aducă Bucureștiul în faliment ”nedeclarat”, doamna Firea nici măcar nu își asumă să scoată terenul respectiv la vânzare, printr-o procedură competitivă și transparentă, și astfel să mai echilibreze bugetul municipalității! Așa că primarul general se spală pe mâini și propune ca terenul respectiv să fie ”valorificat” de către STB ”în vederea obținerii de venituri proprii”. Ce fel de venituri proprii? STB nici nu catadicsește să prezinte vreun studiu din care se aflăm ce intenționează, prin ce procedură, ce venituri va obține și pe ce perioadă! După ”afacerea” Verdi, după capitalizarea cu sute de milioane de euro a companiilor ilegale, această propunere mi se pare a fi tunul de sfârșit de mandat al majorității PSD-ALDE! Sau poate că în următoarele luni vom vedea unele și mai și”, a postat Cătălin Deaconescu pe pagina de Facebook.Proiectul prin de hotărâre prin care Primăria Capitalei dorea să desființeze Depoul Victoria și să dea terenul, aproape 35.000 mp, Societății de Transport București că să-l valorifice, a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General, de președintele de ședință, cu acordul primarului Gabriela Firea.”Firea vrea să ne păcălească, de 100.000.000 euro. Pe ordinea de zi a CGMB, pct. 29 PMB propune vânzarea depoului Victoria, din spatele Guvernului. Proiectul de Consiliu General propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al terenului de 3.4 ha pe care e amplasat depoul după care acesta devine majorare de capital la STB, iar tramvaiele vor fi relocate la Depoul Titan. Ce omite Firea este chiar litera legii. Legea societăților comerciale, 31/90 prevede clar "ART. 16 (2) Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare." Terenul, evaluat pe piața liberă la 100 milioane euro nu a fost evaluat de către PMB, deci procedura contravine legislației, iar Firea ne cere să votăm un proiect care nu respectă legea. Astfel se pregătește un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârșit de mandat. Țînând cont de transformările din domeniul industriei auto, e sigur că autoturismele vor fi electrice în cea mai mare proporție, peste 5 ani. Pentru încărcarea lor toți cei care lucrează în centru vor avea nevoie de parcări centrale prevăzute cu dispozitive de încărcare. Depoul Victoria este un potențial loc pentru dezvoltarea unei parcări cu 2000-3000 de locuri, unde oamenii să-și lase autoturismele. Este la fel de posibil că pe viitor, din cauza poluării, traficul între Victoriei și Unirii să fie restricționat sau să devină pietonal, așa cum se întâmplă deja în marile orașe. În acest caz, spațiile de parcare vor fi extrem de greu de găsit și foarte scumpe. Concluzie, în loc să se gândească la dezvoltarea orașului, PMB ne păcălește și ne jefuiește. Voi ce propuneri aveți?”, a scris consilierul USR pe pagină de Facebook.Și consilierul USR, Octavian Berceanu, a declarat că ar putea fi vorba despre un tun imobiliar.