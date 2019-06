Invazie de țânțari în București. Cum am ajuns în această situație și de ce Primăria Capitalei a început tratamentele abia în iunie, cu aproape două luni mai târziu

Bucureștiul se confruntă cu o adevărată invazie de țânțari, fiind aproape imposibil să stai în aer liber fără să te alegi cu o duzină de pișcături. Problema este cu atât mai garvă cu cât de câțiva ani în București au apărut și țânțarii tigru care atacă și ziua. Primăria Capitalei, instituția cu atribuții în acest domeniu, trebuia să înceapă încă din luna aprilie tratamentele de combatere a insectelor, însă a început abia în iunie, deoarece contractul cu operatorul privat a expirat la începutul anului, iar serviciul a fost delegat Companiei Municipale, contractul fiind semnat abia în iunie. De ce? Fiindcă bugetul municipalității a fost aprobat cu întârziere, compania municipală încă nu obținuse autorizațiile necesare pentru prestarea serviciului și nici nu avea utilajele necesare.





Tratamentele de combatere a țânțarilor au început abia la jumătatea lunii iunie, când era prea târziu. Acestea începeau în mod obișnuit în aprilie, pentru omorârea larvelor. Mai mult, fiindcă în ultimii ani insectele nu au fost stârpite corespunzător - și în anii trecuți au fost probleme cu prestarea serviciului - problema a devenit tot mai greu de gestionat. Dincolo de disconfortul produs de înțepături, problema majoră este că țânțarii transmit boli grave cum ar fi meningita sau West Nile.







De ce a început Primăria Capitalei tratamentele abia în iunie





Primăria Capitalei a avut contract pentru combaterea țânțarilor, pentru perioada septembrie 2017- februarie 2019, cu firma Coral Impex. Înainte de expirarea contractului, în iulie 2018, prin HCHMB 464/2018 a fost delegat serviciul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București. În septembrie 2018, ADI Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București a delegat contractul pentru prestarea serviciului Companiei Municipale Eco Igienizare București.







”Vă comunicăm că înca din luna ianuarie 2019 a fost semnat contractul de delegare a serviciului de salubrizare - activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și Compania Municipală Eco Igienizare, conform Legii 51/2006 (art 28). Contractul de delegare are la baza studiul de oportunitate aprobat de CGMB din care a reieșit clar faptul că prestarea acestui serviciu de către Compania Municipală Eco Igienizare este mai eficientă”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.





Contractul între Compania Municipală Eco Igienizare și municipalitatea a fost semnat însă abia pe 14 iunie 2019. De ce?





Astfel, până pe 14 iunie nu au fost aplicate tratamente specifice. Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că Centrul de Protecție a Plantelor a desfășurat în București 5 tratamente de prevenire și combatere boli și dăunători la plante, iar insecticidele folosite acționează și asupra țânțarilor și căpușelor.





Cât plătește municipalitatea Companiei Municipale pentru combaterea țânțarilor





HotNews.ro a comparat tarifele plătite de municipalitate pentru combaterea țânțarilor către Compania Municipală versus tarifele plătite către operatorul privat - Coral Impex - până în februarie 2019. Tarifele plătite către compania municipală sunt mai mici.









Câți angajați și ce utilaje are compania municipală pentru combatrerea țânțarilor





Dotarile Companiei Municipala Eco Igienizare Bucuresti sunt: 12 utilaje de mare capacitate în sistem ULV(Ultra Low Volume), 30 TermoFoggere si 45 atomizoare pentru tratamentele în spațiile greu accesibile din interiorul cartierelor. Numarul de angajati este de 57, potrivit informațiilor transmise de municipalitate.





În ceea ce privește investițiile pentru preluarea serviciului de deratizare și dezinsecție, compania a avut în 2018 un buget aprobat de investiții de circa 9 milioane lei, dar a reușit să cheltuiască doar 1,2 milioane lei. În 2019 are un buget de investiții estimat de 6 milioane lei.









Situația juridică periculoasă





În acest context, când practic hotărârile de înființare a companiilor municipale sunt anulate, Consiliul general al municipiului București nu a aprobat bugetele societăților pe 2019, ceea ce însemnă că nu mai au bani să funcționeze. Practic nu poți da bani unor entități care juridic nu mai există.





Deocamdată, Compania Municipală Eco Igienizare efectuează tratamentele din bugetul pe anul trecut.







Situația devine însă critică dacă societatea rămâne fără buget, iar pe consiliereii din opoziție se pune o presiune uriașă, de a vota un proiect care din punct de vedere legal este îndoielnic sau să lase bucureștenii fără un serviciu vital.





În plus, dacă situația juridică a companiei nu va fi rezolvată și nu va funcționa legal, serviciul va rămâne din nou în aer..



Un aspect pozitiv față de anii trecuți este că Primăria va stropi din stradă și pe domeniul privat. Până acum municipalitatea aplica tratamente doar pe spațiile pe care le administrează (parcuri, cimitire, malurile lacurilor, piețe, instituții din subordine), iar domeniul privat, care acoperă cea mai mare parte din oraș, rămânea descoperit (subsolurile blocurilor, grădinile blocurilor, curți). Pe zonele proprietate privată, în teorie, tratamentele trebuie aplicate de proprietari, însă în practică acest lucru nu se întâmplă. Dacă tratamentul nu se aplică unitar și nu se stârpesc focarele de infecție, de exemplu de pe o stradă cu 20 de case, zece aplică și zece nu, țânțarii nu vor fi stârpiți și se înmulțesc din nou. Primăria spune că nu poate interveni pe domeniul privat deoarece legea nu permite, însă nici nu a căutat alte soluții.”Pentru a putea fi semnat Contractul de servicii era necesar ca bugetul propriu al Municipiului București să fie aprobat de către Consiliul General al Municipiului București. Reamintim că, urmare a aprobării cu întârziere a bugetului de stat, bugetul propriu al Municpiului București a fost aprobat în data de 23.04.2019. În plus, Compania Eco Igienizare a trebuit să parcurgă toate etapele legale cu privire la întocmirea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor, dar și cu privire la achiziția de echipamente și substanțe pentru prestarea în condiții optime a serviciului de dezinsecție”, au răspuns reprezentanții Primăriei Capitalei.Bugetul alocat pentru combaterea tantarilor în 2019 este de 9.681.814,80 lei, potrivit HCGMB nr. 251/2019 prin care a fost aprobat Programul Unitar de Acțiune pentru anul 2019 . Suma este alocată pentru 14 tratamente.La finalul anului 2018, compania avea 89 de angajați, iar până la finalul anului 2019 vrea să ajungă la 219. În 2019, compania are un buget estimat de circa 29 milioane lei, proiectul de buget însă nu a fost aprobat de Consiliul General.Cele mai importante achiziții făcute în 2018-2019 de companie sunt:- achiziție circa 400 statii de intoxicare pentru toate tipurile de rozătoare (șoareci si șobolani). Au fost încheiate 3 contracte, în valoare totală de 2.614.000,00 RON. Acestea au fost semnate pe 31 mai și 11 iunie 2019, câștigător fiind MASTER OPTIM CONSTRUCTION.- achizitia a 40 autospeciale, 3 autoturisme de oras pentru transport persoane si o autoutilitara frigorifica pentru transportul cadavrelor de sobolani. Contractele, în valoare de 2,47 milioane lei au fost semnate pe 27 mai și 11 iunie 2019 cu RENAULT COMMERCIAL- achiziție 12 ULV-uri (6 capacitate mică și 6 capacitate mare), Valoarea totala a contractului: 1,789,200 RON. Ofertant câștigător: PestControl Expert S.R.L.Anul trecut, Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare a celor 22 companii municipale, printre care și Compania Municipală Eco Igienizare. Procesul a fost intentat de USR, care a invocat mai multe încălcări ale legii, iar instanța a decis anularea lor motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. În paralel, USR are procese de dizolvare a companiilor.Pentru a intra în legalitate Primăria Capitalei dorește să comaseze sau să reînființeze Companiile. În cazul companiei municipale care se ocupă de țânțari se dorește înființarea Companiei Municipale Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Eco Igienizare București SA. Consilierii generali din opoziție acuză însă lipsa de transparență și cheltuieli arbitrare și deocamdată nu au ajuns la un consens.”Tratamentele se executa in baza Contractului de prestari servicii incheiat cu PMB in data de 14 Iunie si se vor deconta pe baza proceselor verbale de receptie executie lucrari si a facturilor aferente. Substantele folosite in actiunile pentru combaterea tantarilor, in perioada 15-18 iunie 2019, au fost achizitionate pe baza bugetului aprobat in 2018. Bugetul pentru anul 2019 urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.