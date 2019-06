Primarul sectorului 6: Îmi mut biroul pe şantierul metroului Drumul Taberei, altfel nu cred că se termină în decembrie

Mutu a vizitat, vineri după-amiază, şantierul magistralei 5 de metrou, împreună cu şeful Metrorex, Dumitru Sodolescu. Acesta şi-a luat angajamentul, în faţa edilului şi a jurnaliştilor, că tronsonul va fi dat în folosinţă în decembrie, relatează Agerpres.







"Domnule director, sună frumos, se vede frumos şi realist. Dar dumneavoastră trebuie să înţelegeţi că Drumul Taberei timp de 9 ani a fost afectat de aceste lucrări. La început, poate dintr-o greşită comunicare, nu s-au explicat foarte clar componentele acestei investiţii. Acum le ştim, dar credeţi-mă că oamenii sunt atât de sătui de explicaţii încât ei vor un singur lucru: ca acest tronson să fie funcţional, ca suprateranul să fie dat în folosinţă, să putem debloca tot ce înseamnă suprateran, ca oamenii să se bucure şi să readucem frumuseţea cartierului Drumul Taberei", i-a răspuns Gabriel Mutu.El a precizat că în Drumul Taberei locuiesc 200.000 de oameni, care blochează zilnic oraşul cu maşinile personale."Nu cred că există cartier mai afectat. (...) Îmi voi muta biroul, îmi voi deschide un birou în proximitatea şantierului. Să ştiţi că voi avea două birouri: unul pentru mine şi unul pentru dumneavoastră. Dacă nu veţi avea în fiecare zi controlul permanent al celor care lucrează pe acest şantier, nu cred că vom atinge acest deziderat de a fi gata în decembrie. Luaţi în calcul verificarea zilnică, vă rog din suflet", a mai spus Mutu.La rândul său, oficialul Metrorex a susţinut că lucrările la magistrala 5 de metrou sunt finalizate în proporţie de 99,3% în cea ce priveşte infrastructura şi peste 80% la partea de finisaje."Deşi termenul contractual este în ianuarie 2020, ne menţinem promisiunea de a da în exploatare, am făcut grafic pentru finalizarea sistemului de automatizare în 23 noiembrie, să avem posibilitatea să circulăm în decembrie. Eu mă ţin de ce am promis, pentru că ştiu cum s-o fac. Eu vin din mediul privat, am lucrat 25 de ani în funcţii de top management la o companiei multinaţională unde am făcut investiţii", a explicat Sodolescu.În caz contrar, el a subliniat că îşi va da demisia şi nu va aştepta să i-o ceară cineva."De la 1 iulie vom începe să angajăm 354 de oameni pentru completarea deficitului de personal actual al companiei şi 947 de oameni pentru magistrala 5. Avem în clipa de faţă 200 de potenţial angajaţi care au fost testaţi", a mai spus Sodolescu.Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2).Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou.Magistrala 5 este compusă din trei secţiuni: Eroilor - Râul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.