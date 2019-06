​VIDEO Povestea cailor și vacilor vagaboande din Sulina. Cum s-a ajuns la scena șocantă în care o herghelie de cai este forțată să treacă un canal învolburat

Imagini şocante au fost suprinse în Delta Dunării, la Sulina, unde mai mulţi localnici au forţat o herghelie de căi să treacă un canal învolburat, folosind ambarcațiunile. Animalele sunt luate de curenți și se zbat pentru a-și salva viața. Cum s-a ajuns în această situație? Primarul din Sulina, Nicolae Răduș, spune că este vorba despre cai abandonați, care stăteau pe islazul orașului, și din când în când ajungeau și în oraș, iar localnicii au vrut să-i mute pentru că pășteau iarba vacilor și produceau stricăciuni în urbe. Mai nou, orașul are aceeași problemă și cu vacile abandonate, spune primarul.















”Acei cai au fost inițial ai oamenilor, unul a avut un cal, altul o iapă, i-au lăsat liberi și s-au înmulțit în mod natural. Pe documente nouă ne apar 50 de cai, dar au ajuns la 500-600. Au ajuns în număr atât de mare încât vacile localnicilor nu mai aveau ce să pască. Asociațiile de crescători au decis să mute acești cai, care nu trag la căruță, nu produc nimic, să-i treacă un canal și să-i mute din zonă. Printre ăștia se află și proprietarii de cai. Caii aceștia sunt o problemă fiindcă vacile nu mai au ce mânca. În zona noastră, la Sulina, nu se folosesc caii în gospodărie. Și vaci avem destul de multe, de când a apărut subvenția de la stat, toți cresc animale. La vaci se dă subvenție, la cai nu. Niciunul nu a luat calul acasă să îi dea un braț de fân iarna sau o căldare de apă. Și vacile au început să fie lăsate, din 200 de vaci dacă mulg 10, restul nu, doar iau subvenția”, a explicat pentru HotNews.ro primarul.

Acesta spune că animalele vin în oraș și produc pagube, ceea ce a stârnit furia localnicilor.





”Mai vine câte o iubitoare de cai, dar caii vin în oraș pe străzi, mai rup oglinzi, mai sperie copii, ei stăteau pe islaz, nu aveau paznic, nimic, iar seara, când nu este iarbă sau vine tăunele și îi mușcă, ies pe străzile orașului. Caii au fost mutați peste gârlă, spre Mila 17, unde au iarbădestul. Eu nu am nicio situație dacă s-a înecat vreun cal, dar nu cred, că ei înoată, trec Dunărea. Și vacile sunt prea multe și incomodează, ba găsești pe plajă, ba în apă, ba în oraș, vin și mânâncă trandafirii”, a mai spus primarul Nicolae Răduș.







Fundația Vier Pfoten are de șapte ani un proiect prin care ține sub control populația de cai sălbatici din Deltă.







Ovidiu Roșu spune că mutarea hergheliilor se practică și în alte țări, însă nu așa.







Ovidiu Roșu, medic Vier Pfoten, explică situația: ”Noi ne ocupăm de 7 ani de gestionarea lor reproductivă, ca să ținem sub control populația. Toată Delta este plină de herghelii de cai care sunt lăsate libere și se înmulțesc necontrolat. Ei devin o problemă când numărul lor crește foarte mult fiindcă în zonă nu avem prădător să le țină numărul sub control. Numărul poate crește atât de mult încât să pună în pericol habitatul fiindcă mănâncă foarte mult”.”Din ce văd în imagini, este un gest prostesc, făcut de niște oameni care nu au cunoștințe în domeniu. Am fost și am văzut acțiuni de controlare a hergheliilor în alte țări și se fac mult mai puțin traumatic pentru animale”, a explicat acesta.Și Mălin Mușetescu, guvernator ARBDD, condamnă acțiunea.„Problema este nu că forţezi animalul să treacă pentru că ai un interes, ci modul cum faci lucrul ăsta şi când ai mulţi cai şi nu ţii cont de starea de panică a animalului şi de faptul că nu poţi să îi îngrămădeşti să treacă un canal, pentru că se pot lovi între ei sau nu ţii cont de cum arată malul în partea aialaltă, dacă e cu stânci care pot rănii caii”, a declarat acesta pentru stirileprotv.ro.