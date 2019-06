​Guvernul promite că primarii vor primi la rectificare banii pierduți din cauza scăderii cotelor defalcate din TVA / Firea: Este trist să nu ai bani. Promisiunea premierului este fermă

Și primarul general, Gabriela Firea, a declarat la finalul întâlnirii că Primaria Capitalei va primi banii necesari pentru a-si desfasura activitatea la rectificarea bugetara din luna iulie.







"Este trist să nu ai bani. Așteptăm rectificarea bugetară din iulie, vom primi sumele restante. Ce am discutat azi nu e păcăleală, promisiunea premierului este fermă", a precizat Firea, reamintind că Primăria Capitalei are un deficit de 1 miliard de lei din această cauză.”Sumele de care am fost vitregiți în primele 3 luni ale anului le vom primi la rectificarea bugetară”, a declarat și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Acesta a declarat că sunt discuții ca să nu fie trecută doar în Legea bugetului valoarea cotelor defalcate, deci să se aprobe în fiecare an, ci să fie trecute în Codul fiscal și Codul administrativ. Astfel, primarii nu vor mai fi la mâna Guvernului.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că instituţia pe care o conduce se află în "faliment nedeclarat", alături de primăriile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-şi asigura activitatea."Eu sunt mult mai preocupată în acest timp de faptul că atât Primăria Capitalei, cât şi primăriile de sector, cât şi multe municipii şi oraşe din ţară au un buget mult mai mic decât cel care ni s-a promis şi s-a prognozat, când a fost unul pe hârtie. Îmi pare rău că ai mei colegi primari m-au lăsat singură anul trecut să mă bat cu ştiţi dvs cine, pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toţi suntem în faliment nedeclarat. Sper ca măcar de această dată să fim uniţi. Ceea ce se realizează cu banii de la primărie este doar în beneficiul cetăţenilor", a declarat Firea înaintea şedinţei CExN al PSD.Administratorul public al Bucureștiului, Sorin Chiriță, a transmis pe 5 iunie direcțiilor din Primăria Capitalei, instituțiilor din subordine și companiilor municipale o scrisoare care atestă situația financiară dezastruoasă de la Primăria Capitalei din cauza scăderii cotelor defalcate din TVA ce ajung la administrația locală. Mai exact, în primele 5 luni ale anului, veniturile au scăzut cu 15 %, iar în acest ritm, până la finalul anului se estimează o scădere de până la 35%. Sorin Chiriță cere instituțiilor din subordinea Primăriei Capitalei să diminueze cheltuielile și să facă investiții noi doar dacă sunt strict necesare.