Investitorii teleormăneni pictați pe peretele unei biserici din Turnu Mãgurele, apropiati de familia Dragnea, au ridicat ilegal un bloc în Sectorul 4 și trebuie să-l demoleze

”Instanța admite cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul SC Codrea Company Imob SRL. Obligă pârâtul SC Codrea Company Imob SRL să aducă terenul situat în Şos. Giurgiului nr. 164, sector 4, Bucureşti, pentru care a fost emisă Autorizaţia de construire nr. 20-G/11.02.2016, la starea anterioară demarării lucrărilor de construcţie. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti”, se arată în sentința pronunțată de Tribunalul București pe 19.04.2019. Sentința nu a mai fost atacată cu recurs, așa că a rămas definitivă.









Luminița Șandru a mai obținut în instanță, alături de asociația de proprietari, și demolarea unui bloc de patru etaje ridicat ilegal pe un spațiu verde de pe Intrarea Giurgiului 23, Sector 5, tot lângă blocul în care locuiește. Acesta a fost deja demolat, fiind prima construcție ridicată ilegal în București care a fost demolată. Blocul era ridicat de alt investitor. Citește aici mai mult.





Frații Codrea, pictați pe o biserică din Teleorman





Blocul a fost autorizat de Primăria Sectorului 5 în februarie 2016, acesta urmând să aibă subsol, parter, două etaje și mansardă. Beneficiar: Codrea Company Imob SRL. Frații Codrea au reușit să construiască doar parterul fiindcă instanța a sistat lucrările. După doi ani de procese, Tribunalul București a decis demolarea blocului, pe cheltuiala investitorului, respectiv Codrea Company Imob. Până în luna martie 2019, acționari ai companiei au fost frații Cătălin și Adi Codrea și Gina Petcu. Aceștia s-au retras și acum în acționariatul firmei apare doar Gina Petcu.Luminița Șandru, persoana care a obținut victoria în instanță, spune că blocul a fost autorizat de Primăria Sector 5 deși terenul se afla în sectorul 4.”Ei au aici 3 blocuri făcute. Noi am atacat în instanță autorizația de construire și am cerut demolarea pentru cel de lângă blocul nostru. Procesul l-am început în 2016. Tot în 2016 s-a dat decizia definitivă și irevocabilă că aceste terenuri sunt în Sectorul 4 nu în Sectorul 5, în ianuarie, iar în februarie Primăria Sector 5 a eliberat autorizația de construire pentru bloc. Noi am mers în instanță, instanța a decis anularea autorizației, sistarea lucrărilor și aducerea terenului la stadiul inițial. În 2017 s-a dat decizia, a făcut contestație, am câștigat la apel, a rămas decizia definitivă de anulare a autorizației. Anul trecut ne-am rejudecat ca instanța să stabilească cine demolează și am câștigat. Instanța a decis să demoleze cel care a ridicat construcția, Codrea Company. Puteau face recurs, dar nu au făcut”, a declarat Luminița Șandru, pentru HotNews.ro.Oamenii au ajuns în această situație după ce spațiile verzi dintre blocurile de pe Șoseaua Giurgiului 164 au fost retrocedate. Terenul de 10.500 de metri pătrați, împărțit în 17 loturi ce se află între blocurile de pe Șoseaua Giurgiului 164 (spații verzi dintre blocuri), a fost retrocedat în 2001 lui Cerkes Gheorghe Andrei pe Legea 18/1991 de Prefectura Municipiului București. Proprietarul a împărțit terenul în mai multe loturi și l-a vândut, iar acum noii proprietari au început să construiască.Primăria Sectorului 4 cere Consiliului General al Municipiului București să declanșeze procedura de expropriere pentru circa 5.000 mp din cei 10.500 mp retrocedați, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local în luna aprilie.Frații Codrea, unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Turnu Măgurele și prieteni apropiați ai lui Valentin Dragnea, fiul fostului șef al PSD, au fost pictați pe peretele unei biserici din cartierul Odaia din Turnu Măgurele, scrie liberinteleorman.ro . Potrivit sursei citate, pictura are legătură cu donațiile pe care oamenii de afaceri le-au făcut pentru lăcașul de cult, iar mulți dintre enoriași au fost nemulțumiți.