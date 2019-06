Studiu TomTom: Bucureștiul a fost în 2018 al treilea cel mai aglomerat oraș din Europa

Bucureștiul se află pe locul 11 în lume, în topul celor mai aglomerate orașe în 2018, cu un indice de congestie (timp petrecut în plus în trafic) de 48%, potrivit unui studiu realizat de TomTom. Indicele de congestie a scăzut cu un procent față de 2017. În Europa, Bucureștiul ocupă a treia poziție, după Moscova și Istanbul, două mega orașe. Studiul cuprinde 403 orașe din 56 de țări din întreaga lume.











În București, ziua cel mai puțin aglomerată în 2018 a fost 8 aprilie, iar ziua cea mai aglomerată 5 decembrie, cu un index de congestie de 84%. Dimineața, indicele de congestie este de 89%, iar seara 94%, timpul petrecut în plus în trafic fiind de 27-28 de minute.





În 2016, Bucureștiul se află pe locul 5 în topul celor mai aglomerate orașe din lume, cu un indice de congestie de 50%, în 2016 acesta crescând cu 7% față de 2015, potrivit unui studiu publicat de producătorul olandez de sisteme de navigație prin GPS TomTom. Cea mai aglomerată zi din 2016 a fost 5 decembrie, iar bucureștenii petrec în medie 57 minute pe zi în plus față de condiții normale de trafic și 218 ore în plus pe an.



În lume, pe primul loc se află Mumbai cu un indice de congestie de 65%, pe locul doi Bogota (63%), locul 3 Lima (58%), locul 4 New Delhi (58 %) și locul 5 Moscova (56%).În Europa, pe primul loc se află Moscova , cu un indice de congestie de 56% , urmată de Istanbul (53%) și București (48%). Atena se află abia pe locul 11 în Europa, urmată de Roma, Londra pe 17, iar Paris pe locul 18.