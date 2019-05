​​FOTO Prețul plătit pentru dezvoltarea haotică a Bucureștiului: lacul din Parcul Circului aproape a secat, habitatul superbilor lotuși egipteni fiind în pericol

Circa 100 de persoane au protestat sâmbătă, în Parcul Circului, pentru a atrage atenția asupra situației dramatice în care se află lacul pe suprafața căruia înfloresc în fiecare an lotuși roz, un ecosistem unic în București. Aceasta este a doua oară când oamenii protestează. Începând cu toamna trecută, nivelul apei din lac a început să scadă, iar acum a ajuns la un nivel critic, ceea ce pune în pericol habitatul lotușilor roz. Nivelul apei din lac a început să scadă în urmă cu zece ani, iar Primăria Capitalei a pompat apă dintr-un puț pentru salvarea ecosistemului. Din toamnă însă puțul s-a umplut de nisip, iar pompele se strică când trag apă. Municipalitatea promite că va face lucrările necesare pentru remedierea problemei.











Protestul cetățenilor a început la ora 11.00 și a durat circa o oră. Organizatorul evenimentului este Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei. Majoritatea cetățenilor care au participat locuiesc în zonă și doresc salvarea lacului.







”Vrem să atragem atenția autorităților responsabile cu administrarea parcului - Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, Compania de Parcuri și Grădini, Compania de Lacuri și Agrement, plus tot Consiliul General, asupra situației în care se găsește lacul din Parcul Circului. Situația aceasta trenează din toamnă, de când s-a stricat pompa prin care se alimenta lacul. În 2014, după 3 ani de promisiuni, s-a făcut un studiu de către Facultatea de Hidrotehnică, în urma căruia s-au determinat cauzele care au dus la scăderea nivelului apei din lac. Printre ele, construcții cu fundații adânci în zonă, posibila colmatare a lacului, ținerea lacurilor adiacente - Floreasca/Tei sub nivelul normal de retenție, plus cauze naturale, migrarea pânzei freatice. Am reușit să vorbim cu directorii din ALPAB, companii, am avut o discuție cu Comisia de ecologie și mediu de la Primăria Capitalei. Din păcate avem doar promisiuni, aduc o pompă, dar după o oră o scot fiindcă se strică. O repară, peste trei zile o aduc, iar se strică, iar o scot, cert este că lacul nu a mai fost alimentat cu apă și atunci trebuie să atragem atenția”, a declarat Silvia Cuceanu, unul dintre participanții la protest.

























”Protestăm fiindcă scăderea nivelului apei din lac ne îngrijorează, ne dorim să atragem atenția autorităților ca să pompeze apa în lac și situația să revină la normal. Faptul că nivelul apei a scăzut pune în pericol tot ecosistemul, sunt acei lotuși roz. Am locuit aici 25 de ani. Sunt membru în grupul de inițiativă civică din 2015. Între timp noi ne-am mutat în Berceni, însă părinții noștri locuiesc aici și participăm activ la acțiunile grupului”, a declarat Mihaela, 26 ani.





Problemele cu lacul din Parcul Circului au început imediat după construirea turnului de la intersecţia Lacul Tei cu Barbu Văcărescu, dar și a altor clădiri înalte în zonă, iar pentru salvarea ecosistemului, Primăria Capitalei a pompat de atunci apă dintr-un puț.







”În prezent, fenomenul de înnisipare a puţului a dus la arderea pompelor, astfel că în prezent A.L.P.A.B. face demersuri în vederea încheierii unui contract de denisipare a puţului, cu o firmă specializată, lucru care până în prezent nu s-a putut face din cauza aprobării cu întârziere a bugetului de stat pentru anul 2019. De asemenea A.L.P.A.B. păstrează legătura permanent cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane, în vederea găsirii unor soluţii suplimentare pentru menţinerea unui nivel optim al lacului, mai ales că în acest lac a găsit condiţii prielnice de dezvoltare lotusul egiptean (Nelumbo nucifera), plantă ocrotită de lege începând din anul 1931”, se mai arată în răspunsul transmis de municipalitate.





”Am venit să apăr lacul din Parcul Circului. Aici mi-am crescut nepoții, aici mi-am crescut copiii. Acum vreau să mă plimb liniștită în acest parc frumos. Nu știu ce se întâmplă, am auzit că nu mai au fonduri să-l umple cu apă. Parcul avea anul trecut o fântână în mijloc, acum a dispărut. Locuiesc aici de 42 de ani”, a declarat doamna Maria, 72 ani pentru HotNews.ro.”Lacul Circului este un lac natural alimentat din izvoare proprii. În decursul anilor, nivelul apei în lac a suferit variaţii semnificative, fiind afectat din cauza construcţiilor cu fundaţii adânci executate în apropierea Parcului Circului. O scădere accentuată a nivelului apei din lac a fost semnalată în perioada 2008 – 2009 când s-a executat construcţia din str. Dinu Vintilă nr. 11, care are o fundaţie de mare adâncime. La începutul anului 2009 A.L.P.A.B a încercat soluţionarea problemei solicitând sprijinul tuturor factorilor de decizie interesaţi: Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti – Ilfov, Apele Române – S.G.A. Ilfov – Bucureşti, Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 2, cât şi cu beneficiarul şi constructorul blocului de birouri din str. Dinu Vintilă nr. 11. Demersurile întreprinse de A.L.P.A.B. nu s-au soldat cu rezultate concrete. Astfel, Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti – Ilfov, instituţie abilitată să verifice întreaga documentaţie de execuţie referitoare la imobilul din strada Dinu Vintilă nr. 11, citează din Nota tehnică întocmită de S.C. Agisfor S.R.L. împreună cu expertul tehnic ing. Cezar Culiţă: „În concluzie se poate afirma că scăderea nivelului apei din Lacul Circului este determinată de coborârea generală a nivelului pânzei freatice cauzată de reducerea precipitaţiilor din ultimul an şi nu are legătură cu epuismentele realizate din interiorul incintei etanşe a excavaţiei pentru execuţia fundaţiei imobilului. Din urmărirea nivelului hidrostatic al apei în puţurile piezometrice exterioare incintei din perioada de execuţie se constată o variaţie normală ce se înscrie în domeniul +/- 1m”. Soluţia de urgenţă pe care am pus-o în aplicare din luna mai 2009, este reactivarea unui puţ – foraj existent (construit pentru irigarea spaţiului verde din Parcul Circului), cu o adâncime de 50 m, care a alimentat lacul în ultimii 10 ani neţinând cont de existenţa construcţiilor aflate în execuţie şi nici de regimul precipitaţiilor, deficitar în ultimii ani”, se arată într-un punct de vedere transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Potrivit unui răspuns transmis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro, din toamnă, puțul s-a umplut de nisip, iar pompele se strică imediat ce încep să tragă apă. Reprezentanții municipalității spun că puțul trebuie curățat, iar acest lucru nu a fost posibil până acum fiindcă nu era aprobat bugetul.