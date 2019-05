Dispute între emblematicul Club A și asociația de proprietari unde funcționează / Pe afișul Festivalului "50 de ani de Club A" apare și Primăria Capitalei, care spune că nu a aprobat evenimentul

HotNews.ro a luat legătura cu reprezentanții Club A, dar aceștia nu au dorit să dea mai multe detalii, spunând doar că pe rolul instanței este un proces în legătură cu cele semnalate de asociația de proprietari. „Găsiți răspunsul nostru la postarea cu comunicatul Asociației de proprietari”.





Asociația de proprietari acuză că respectivul club funcționează de câțiva ani fără autorizație de funcționare și nu are acordul Asociației de locatari de a-și desfășura activitatea.„Asociația de Proprietari dorește să întrebe public cum a ajuns Primăria Capitalei să susțină un eveniment dedicat unui club care funcționează ilegal, fără autorizații, pentru care a emis chiar ea ordin de închidere? În luna martie, Poliția locală împreună cu cea națională au depus din nou eforturi prin controale susținute de a închide activitatea acestui club ilegal și, doua luni mai târziu, Primăria Capitalei, deși i-a suspendat activitatea de acum trei ani de zile, îi promovează acum activitatea?! Care sunt interesele? (...) Club A funcționează fără autorizație de funcționare de la Primăria Capitalei sau de la Primăria Sectorului 3, fără apa curentă sau curent electric, având datorii foarte mari la furnizorii respectivi”, se arată într-un comunicat al Asociației de Proprietari.Locatarii spun că nu se pot odihni noaptea din cauza zgomotului și a scandalului făcut de petrecăreți.„Club A nu are acordul de a își desfășura activitatea din partea Asociației de Proprietari; în spațiile rezidențiale de deasupra clubului locuiesc familii cu copii care nu pot dormi din cauza zgomotului si a tuturor persoanelor în stare de ebrietate sau a consumatorilor de substanțe interzise care fac scandal în stradă și pătrund în curtea imobilului. Situația este binecunoscută Poliției Locale și Naționale care este depășită întrucât, cu toate amenzile aplicate clubul, acesta iși continuă activitatea”, se arată într-un comunicat postat de Asociația de Proprietari, joi, pe Facebook.Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei au comunicat că nu au autorizat acest eveniment și nu li s-a cerut vreo aprobare în acest sens.Pe pagina de Facebook indicată am găsit un comunicat al RoEvents.ro, partener al evenimentului.„Ni s-a adus la cunoștință astăzi un aspect nefericit legată de locația Club A pe care atât de mulți o îndrăgesc. Aparent de ceva timp această locație are anumite probleme de funcționare și un set considerabil de probleme cu asociația de locatari a blocului în care funcționează. (...) atât entitățile colaboratoare precum Primăria Capitalei, sponsorii privați sau partenerii media girează un festival ce se desfășoară în AER LIBER. Nu am anunțat și NU PROMOVĂM nici un tip de activitate anterioară, în timpul sau ulterioară ÎN CLUB A. Festivalul are o durata de 7 zile și se desfășoară pe stradă Eugeniu Carada și Lipscani”, se arată în postare.