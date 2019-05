Gabriela Firea: Mercedes Benz a depus ofertă pentru furnizarea celor 130 de autobuze hibrid

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marţi că firma Mercedes Benz a depus o ofertă în cadrul licitaţiei care vizează achiziţionarea a 130 de autobuze hibrid de către municipalitate, potrivit Agerpres."Chiar azi s-a depus o ofertă - spun eu, semnificativă - din partea companiei Mercedes Benz pentru cele 130 de autobuze hibrid. Această ofertă, fireşte, va fi analizată şi într-o perioadă foarte scurtă de timp - legală, bineînţeles - se va anunţa dacă ea corespunde criteriilor de licitare. S-au interesat zece mari companii de această licitaţie, dar a depus ofertă doar Mercedes Benz pentru autobuzele hibrid", a precizat primarul general, pentru Antena 3.În ce priveşte oportunitatea transferului Centurii Capitalei la primărie, Firea a opinat că în prezent acest lucru ar fi "dificil şi contraproductiv".În altă ordine de idei, Gabriela Firea a declarat că într-o discuţie telefonică pe care a avut-o la un moment dat cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a atras atenţia asupra faptului că Primăria Capitalei "are un buget foarte mic" iar acest lucru riscă să afecteze proiectele de investiţii."Ce se vorbeşte în presă cu acel miliard de euro nu este adevărat. Noi anul trecut am primit de la Ministerul de Finanţe 600 de milioane. Deci, aproape o jumătate din cât se vehiculează. (...) Şi am înţeles că există deschidere - ca şi pentru restul ţării, fireşte - şi Capitala să intre în aceste proiecte guvernamentale, atât în Fondul de investiţii şi dezvoltare, cu măcar două proiecte (...), de asemenea, să se accelereze lucrările în ceea ce priveşte Centura ocolitoare a Capitalei, lucrările la metrou, precum şi alte proiecte de investiţii", a afirmat ea.