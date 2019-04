Aproape 340 de milioane de lei pentru modernizarea transportului public din București. Ce investiții vrea să facă în acest an STB: de la stâlpișori la aer condiționat în autobuze

modernizare peroane linia tramvaiului 41 - circa 7 milioane lei;

finalizarea liniei unice pentru tramvaiele 1/10 - 4,6 milioane lei;

modernizare autobaza Giurgiului - 92 milioane lei;

implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pe linia tramvaiului 21 - circa 4 milioane lei

delimitarea cu stâlpișori a liniei tramvaielor 7,11 si 21 pe Șos. Giurgiului, între CFR Progresu, Piata Eroii Revoluției, pe un tronson de 7.6 km - 452.000 lei;

delimitarea cu garduri a liniilor tramvaielor 19,23,27 pe bd. Camil Ressu, între Șos. Mihai Bravu și str. Dristor - 200.000 lei;

delimitarea cu stâlpișori a liniei tramvaielor 46 și 55 pe Șos. Iancului, între Șos. Mihai Bravu și Șos Pantelimon (2,4 km) - 142.000 lei;

delimitarea cu garduri a liniei tramvaielor 45 pe Șos. Chitilei, între bd. Laminorului și bd. Bucureștii Noi (4 km)- circa 2 milioane lei;

200 milioane lei pentru modernizarea tramvaie, troleibuze și autobuze din flota și dotarea cu aer condiționat;

Compania de transport vrea să modernizeze peroanele liniei de tramvai 41, să pună panouri electronice de informare a călătorilor pe linia tramvaiului 21, să facă linie unică (delimitată cu garduri sau stâlpișori) pentru tramvaie pe Șos. Giurgiului, Șos. Iancului, Camil Ressu, Șos. Chitilei, dar și să investească 200 milioane lei în modernizarea flotei de autobuze, tramvaie și troleibuze.Bugetul STB va fi supus aprobării Consiliului General în ședința de marți.La finalul anului 2018, STB avea 10.601 angajați, iar la finalul anului 2019 își propune să aibă 11.714 angajați.În 2018, câștigul mediu lunar pe angajat era de 5527 lei, iar în 2019 își propune să crească la 6217 lei. Încasările din titluri de călătorie sunt estimate la 148 milioane lei în 2019. Subvenția plătită de Primăria Capitalei către STB în 2019 este de 170 milioane de euro.În 2018, bugetul de investiții aprobat a fost de circa 130 milioane lei, iar cel realizat de 82 milioane lei.Separat de bugetul de investiții al STB, Primăria Capitalei a achiziționat în 2018 - 400 de autobuze Otokar, valoarea contractului fiind de 458.100.826 lei fără TVA.Până la finalul anului urmează să ajungă toate în București. În plus, municipalitatea are în desfășurare licitații pentru: - achiziționarea a 100 de troleibuze. La licitație s-a înscris un singur ofertant, respectiv asocierea dintre Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. (Turcia) și SILEO GmbH (Germania). Oferta urmează să intre în analiza comisiei de evaluare care va stabili dacă sunt îndeplinite toate cerințele. Valoarea estimată a achiziției este de 214.488.800 lei fără TVA.Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziția celor 100 de troleibuze în luna februarie 2019. - 100 de tramvaie. Oferte au fost depuse luna trecută de două companii - ASTRA VAGOANE CALATORI SA si DURMAZLAR MAKINE SAN VE TIC A.S. Valoarea estimata a contractului este de 845,68 milioane lei (180 de milioane de euro). - 100 autobuze electrice și 130 autobuze hibride. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de 27 mai, respectiv 7 mai 2019. Valoarea contractelor este estimată la circa 400 milioane lei.