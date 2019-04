Singurul centru de găzduire a victimelor violenței domestice, deschis non-stop în București, se închide de la 1 mai fiindcă Primăria Capitalei nu a mai finanțat proiectul

Centrul de găzduire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice – Casa INVICTA se va închide începând cu 1 Mai 2019, după ce Primăria Capitalei nu a mai finanțat proiectul, a anunțat Asociația Anais pe pagina de Facebook. Acesta era singurul centru de acest gen din București, deschis non-stop, spun reprezentanții asociației.







Casa INVICTA a fost un centru pilot înființat în august 2017 în cadrul unui parteneriat public privat tripartit, Asociația ANAIS ca furnizor de servicii, Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse Între Femei și Bărbați instituție care a pus la dispoziție spațiul necesar și utilitățile necesare funcționării și Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București instituție care a asigurat finanțarea.





Giulia Crișan, avocata asociației Anais, a declarat pentru HotNews.ro că de la deschidere, din iunie 2017, centrul a adăpostit 350 de femei victime ale violenței domestice. 50% dintre acestea au venit în centru după ora 16.00, ceea ce arată că este nevoie de astfel de facilități.





La începutul lunii martie, primarul Gabriela Firea a explicat în cadrul unei conferințe de presă de ce nu mai finanțează activitatea centrului.







"În ceea ce privește solicitarea Anais de a continuă proiectul pe care l-a avut până acum cu DGASMB, eu nu am nimic împotriva, doar că așa cum am comunicat noi nu avem buget în acest moment. Suntem la un buget de subzistență, pur și simplu. Suntem în pericol, de multe ori, și cu plata salariilor către instituțiile din subordinea Consiliului și a Primăriei, prin urmare orice proiecte de colaborare stagnează în această perioada. Ne dorim să avem un buget. Oricum, el a fost diminuat foarte mult, a fost tăiat în ceea ce ne privește. Mulți s-au bucurat.Acum vor vedea și efectele, pentru că PMB gestionează toate serviciile publice și o multitudine de alte proiecte - și de infrastructură, și de investiții, și de sănătate, și proiecte sociale - și acestea trebuie să continue", a spus primarul general, într-o conferință de presă susținută la sediul PMB.





Totuși, la propunerea primarului general, pe 26 februarie, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotărâre care prevede acordarea a 1.500 de lei pentru plata chiriei lunare, în cazul victimelor violenței în familie, pe durata reabilitării.





Un studiu realizat de INSCOP Research în 2013 arată că, în România, la fiecare 30 de secunde o femeie este bătută, ceea ce înseamnă că, zilnic, aproape 3.000 de femei sunt agresate.







Primarul general, Gabriela Firea, a declarat în luna martie că municipalitatea nu mai are bani pentru acest proiect. Bugetul pentru funcționarea centrului timp de un an s-a ridicat la circa 860.000 lei ”De la înființare și până în prezent Primăria Municipiului București a acordat o finanțare pentru funcționarea acestuia pentru o perioadă de 12 luni și pentru încă o perioadă de 6 luni, continuitatea activității fiind asigurată cu sprijinul AVON România, Fundației Sensiblu și a altor donații individuale. În prezent Casa INVICTA a rămas fără o finanțare durabilă și sustenabilă astfel că începând cu 1 Mai 2019 activitatea centrului va înceta, singurul centru de găzduire pentru victimele violenței domestice cu program de funcționare 24h/24h. Primăria Municipiului București nu va mai acorda finanțare pentru continuare activității astfel că în lipsa unei finanțări sigure pentru o perioadă de timp centrul nu mai poate continua activitatea”, a postat asociația pe pagina de Facebook ”În București nu există centre similare, deschise non-stop. Mai există două adpăposturi, deschise la Sectorul 3 și la Sectorul 5, și mai sunt câteva ONG-uri care au câteva locuri pentru victime, dar niciunul nu avea statutul nostru de adăpost de primire în regim de urgență 24 din 24 de ore. De exemplu, veneau femei care cereau cazare pentru o noapte, iar a doua zi plecau cu trenul la părinți sau în altă parte. Problema este că această finanțare, fiind destul de mare, nu poate fi realizată prin diverse sponsorizări. Când obții sponsorizări private, ele sunt granturi mici, pe perioadă determinată, deci nu poți să susții un centru de acest tip. De asta era nevoie de implicarea autorității publice locale. Și legea obligă autoritatea publică locală să dezvolte serviciile astea, iar atunci când nu poate prin forțe proprii, să facă un parteneriat cu un ONG. Noi am beneficiat de finanțare de la Primărie din 2016, inițial pe centrul de consiliere, apoi am înființat și adăpostul și am avut finanțare de la ei până acum, pe 28 februarie. Acum ei nu au mai dorit să acorde o nouă finanțare nici pentru centrul de consiliere, nici pentru adăpost. Nouă ne-au spus că trebuie să așteptăm, să organizeze un concurs de proiecte și să aplicăm la acel concurs, numai că verificând hotărârea de Consiliu local la care ei făceau referire, am constatat că nu aveau finanțare pentru servicii de găzduire, deci nu puteam aplica. Iar noi aveam nevoie acum de finanțare, fiindcă sistez activitatea și concediez oamenii, iar dacă vii peste două luni și spui că te-ai răzgândit, fiindcă au mai murit niște femei, o să ne fie foarte greu să o luăm de la capăt”, a declarat Giulia Crișan.Studiul arată că, în perioada 2010- 2012, s-au înregistrat peste 65.000 de cazuri de violenţă conjugală, iar aproape 800 de femei au murit din cauza violenţei domestice. Mai mult, unul din trei români consideră că „femeile mai sunt bătute şi din vina lor”, în timp ce 8% cred că „bătaia este ruptă din rai”, 6,4% consideră că „un bărbat care nu-şi bate femeia nu o iubeşte cu adevărat”, iar 7,3% susţin că „femeia este proprietatea bărbatului”. Conform sondajului, aproape 66% dintre femeile agresate au fost bătute de propriul soţ.