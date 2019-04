Tribunalul București a declarat falimentul RADET. Gabriela Firea: Cetățenii Capitalei vor avea în continuare apă caldă și căldură

”Îi asigur pe toți cetățenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă și căldură la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanței nu are consecințe asupra continuitățîi furnizării agentului termic către populație pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureștenii să nu fie afectați. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, înființarea Companiei Municipale Termoenergetică București, care are că obiect exclusiv de activitate producerea, distribuția, transportul și furnizarea energiei termice. Mai mult decât atât, doresc să ii anunț pe salariații RADET că nu vor resimți nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operator . Subliniez încă o dată că falimentul RADET nu înseamnă întreruperea furnizării agentului termic către populație, așa cum deja se vehiculează în mod eronat în spațiul public. Nouă companie va prelua toate aceste servicii și va continuă investițiile în modernizarea sistemului de termoficare din București, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administrațiile anterioare”, a declarat primarul Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria Capitalei.







Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, a anunța la finalul lunii martie că alimentarea Capitalei cu apă caldă riscă să fie oprită în perioada următoare, în condițiile în care Primăria Capitalei nu a plătit subvenția la energia termică la timp, astfel, ELCEN nu poate să își achite facturile către furnizori.



Sierra Quadrant afirma că, dincolo de înființarea noilor companii energetice, Primăria Municipiului București nu și-a respectat obligațiile de plată stipulate în OG 36/2006 privind plata subvenției aferente energiei termice livrate către populație și nu a efectuat plata sumelor prevăzute pentru luna ianuarie.



”În lipsa acestor fonduri, ELCEN nu își poate achita obligațiile de plată restante către ROMGAZ (furnizorul de gaze naturale), situație în care ROMGAZ poate sista livrarea materiei prime către ELCEN. Acest fapt conduce automat la oprirea tuturor instalațiilor utilizate de ELCEN pentru producerea energiei termice, distribuită ulterior de RADET către utilizatorii finali (cetățeni, școli, gradinițe, agenți economici). Subvenția pentru luna ianuarie în cuantum de 175 milioane de lei nu a fost virată nici sub formă de avans direct către ROMGAZ (conform Convenției de justificare a avansurilor) și nici achitată prin contul Escrow pus la dispoziția producătorilor (ELCEN având o cotă de 70% din totalul energiei termice produse)”, se arata într-un comunicat trimis de Sierra Quadrant pe 20 martie.





Atât primarul Gabriela Firea cât și consilieri generali sau experții contactați de HotNews.ro sunt de acord că falimentul RADET nu va afecta bucureștenii, în sensul că furnizarea agentului termic nu va fi oprită. După declararea falimentului urmează lichidarea. RADET are un patrimoniu foarte mic, în principal sediul regiei, care va fi împărțit între creditori. Cum datoriile RADET sunt uriașe - 3,9 miliarde lei - din vânzarea patrimoniului regiei se obține o sumă infimă. Rămâne de văzut dacă creditorii vor merge mai departe și vor chema în garanție Primăria Capitalei pentru recuperarea banilor, ceea ce ar putea fi o mare problemă pentru bugetul municipalității. HotNews.ro a explicat aici ce înseamnă falimentul RADET.







Decizia falimentului vine dupa o lungă perioadă de agonie în care RADET a acumulat datorii de circa 3,9 miliarde lei către ELCEN, producătorul de energie termică, și avarii la rețea din ce în ce mai dese. RADET a avut în 2017 pierderi totale de căldură de 28,61%, valoarea pierderilor de energie termică și apă de adaos ridicându-se la circa 80 milioane lei, potrivit bilanțului energetic al sistemului de termoficare postat pe site-ul municipalității.







La nivelul anului 2017 s-au produs în sistem nu mai puțin de 7.596 incidente și avarii. Dintre cele 7596 evenimente produse, 2890 au fost avarii: 818 s-au produs în circuitul de transport apă fierbinte şi 2072 pe rețelele de distribuţie aferente punctelor şi centralelor termice.



”Pierderea tehnologică totală, efectiv realizată în anul 2017, a fost de 28,61% echivalentul a 1.459.517 Gcal, din care pierderea pe rețelele primare de transport 20,20%, echivalentul a 1.030.644 Gcal, iar pe rețelele secundare de distribuţie 11,10%, echivalentul a 428.873 Gcal. (...)Starea tehnică a sistemului de conducte, în special de transport, impune lucrări urgente și masive de modernizare. Funcționarea sistemului de transport apă fierbinte, în condițiile de vechime date, a impus reducerea presiunii de regim, dar și în aceste condiţii de funcţionare se înregistrează pierderi prin neetanșeităţi și apar un număr tot mai mare de avarii. Eforturile operatorului nu vor mai putea susține funcţionarea sistemului în condiţiile de deteriorare la care s-a ajuns, în care 790 km conductă de transport apă fierbinte este corodată şi poate ceda în orice secțiune”, se arată în document.



Pentru reducerea pierderilor, potrivit RADET sunt necesare :

investiții majore pentru înlocuirea conductelor vechi şi refacerea izolației cu materiale mai performante;

racordarea de noi clienți la sistemul de termoficare sau redimensionarea conductelor (micşorare diametre);

identificarea zonelor din sistem care au devenit ineficiente economic urmare debranşărilor

”Precizăm de asemenea că programul de reabilitare termică a locuinţelor a accentuat scăderea consumului înregistrat la clienți, cantităţile de energie termică intrate în sistemul de termoficare vor scădea, dar pierderea de energie termică va rămâne la acelaşi ordin de mărime”, potrivit documentului.

Bilanțul energetic relevă și starea proastă în care se află sistemul de termoficare din București:

din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 10,5% are o vechime mai mică de 10 ani;

din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani. Pentru modernizarea întregii rețele de distribuție și transport este nevoie de investiții de 1,4 miliarde de euro desfășurate pe o perioadă de 20 de ani, mai precizează documentul.



De sistemul de alimentare cu energie termică al Municipiului Bucureşti beneficiază circa 1.200.000 locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere.



Instalaţiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aflate în exploatarea RADET, se compun din: 46 centrale de cvartal şi o centrală termică de zonă;

rețelele termice primare - 987,34 km;

puncte termice și module termice - 1.012 buc.;

rețele termice secundare - 2.964,64 km. Soluția Gabrielei Firea pentru RADET: transferul la o companie municipală



Consiliul General a aprobat și componența consiliilor de administrație a celor două companii:

CA Termoenergetica

Alexandru Burgiu

Iuliu Gogescu

Speranța Cliseru

Nicolae Sebastian Ciolan

Cristian Beu Hasanogu

Georgeta Arghir

Andrei Mircea Dragoș Nicolae CA Energetica Servicii București

Sorin Chiriță

Marius Coaje

Mihai Marinescu

Ardenel Mihai Vasile

Tudor Andrei

Cătălin Constantin Șerpescu

Trifan Laura Mihaela Potrivit proiectelor de hotărâre aprobate, Compania Municipală Termoenergetica București va avea acționari Municipiul București (99,999%), Comuna Chiajna și Orașul Popești, iar scopul său este producerea, transportul și distribuția energiei termice, serviciul public fiind delegat către aceasta. CGMB a aprobat și înființarea Companiei Municipale Energetica Servicii București, care va presta serviciile conexe, respectiv întreținerea rețelelor de termoficare, acesta urmând să gestioneze și fonduri europene. Compania va avea aceiași acționari.



Cele două companii se vor forma în urma reorganizării și divizării Companiei Municipale Energetica, urmând ca la final aceasta să fie dizolvată. Reamintim că hotărârea Consiliului General prin care această companie a fost înființată a fost anulată în instanță de USR, alături de hotărârile de înființare a altor 21 de companii municipale.

