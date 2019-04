​FOTOGALERIE Cum s-ar putea schimba Calea Victoriei în următorii ani - proiectele imobiliare aprobate de Primăria Capitalei și propunerile investitorilor

Proiecte aprobate sau în procedură de aprobare

Calea Victoriei 200 - bloc de 5 etaje lângă Casa cu Cariatide



















Calea Victoriei 125-127 - clădire de 16 metri înălțime în Parcul Academiei Române



















Cum arata parcul Academiei (imagine Google Maps) si unde ar urma sa apara noua aula si cladirea de patru etaje Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în aprilie 2018, extinderea sediului istoric al Academiei Române de pe Calea Victoriei nr. 125-127 cu un corp nou de clădire care va avea subsol, parter și patru etaje, dar și o nouă aulă. Pentru soluția de arhitectură (felul în care vor arată cele două clădiri), se va organiza un concurs, potrivit planului urbanistic zonal aprobat. Clădirea Academiei este monument istoric, Calea Victoriei este zona protejată, iar cele două construcții vor fi ridicate practic în parcul instituției.

Planul urbanistic a fost elaborat de Ora Design Concept, iar beneficiar este Academia Română. Potrivit documentației afișate pe site-ul Primăriei Capitalei, clădirea de 4 etaje va avea o înălțime de maximum 18 metri, o suprafață construită de 200 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1000 de metri pătrați. Aula va avea o înălțime de maximum 16 metri și o suprafață construită de 1.400 de metri pătrați. Potrivit planului de situație de pe site-ul Primăriei, pe bucata de teren unde ar urmă să se construiască aula sunt peste 30 de copaci.

Cum ar putea arăta cele doua cladiri propuse; Foto: Academia Romana





Calea Victoriei 176- bloc de 5 etaje lângă Casa Cesianu





Proiectul a parcurs procedura de avizare și urmează să fie supus din nou aprobării Consiliului General, după ce a fost respins la ședința din martie. Acesta propune construirea unui bloc cu 3 subsoluri, parter și 5 etaje pe Calea Victoriei, lângă Casă Cesianu - monument istoric. Clădirea va adăposti birouri și servicii. Investitor este Victoriei 174 Business Development, iar proiectant Adest Architecture.











Investitorii dețin și casa Cesianu, care va fi restaurată. Corpul de pe bulevardul Dacia va fi supraetajat până la 3 etaje. Autorizația de restaurare a fost emisă de Primăria Capitalei în iunie 2018.

Strada Episcopiei 1-3: Hotelul Athenee Palace va fi extins





Parcare subterană la Sala Palatului









Simulare cum va arăta spațiul verde după reamenajare





Proiecte în stand-by

Calea Victoriei 107 - Mall la Palatul Știrbei





Primăria Capitalei a dat în 2015 avizul preliminar de urbanism pentru proiectul imobiliar din spatele Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei, care prevedea ridicarea unei clădiri cu o înălțime maximă de 7 etaje care va adăposti un centru comercial și locuințe în spatele clădirii monument istoric, pe fostele grădini ale palatului. De-a lungul timpului, acest proiect a stârnit numerose controverse, atât societatea civilă, cât și o parte dintre arhitecți cerând reconstruirea grădinilor și spunând că noile clădiri nu își au locul lângă palat.







Strada Rosetti nr 1-3: Bloc de 22 de metri în Piața Revoluției















Un bloc cu 5 etaje ar putea apărea la această adresă, lângă celebra Casă cu cariatide, monument istoric, și lângă biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare. Primăria Capitalei a dat deja avizul de oportunitate, planul urbanistic zonal fiind în faza de avizare. Vizavi se află și Muzeul Național George Enescu, o altă clădire superbă care figurează pe lista monumentelor istorice.Avizul de oportunitate a fost dat pe 6 noiembrie 2018 și este semnat de viceprimarul Aurelian Bădulescu și arhitectul șef, Ștefan Dumitrașcu. Beneficiarul este World Building Real Estate, iar proiectant Vego Concept Engineering - urbanist Odette Voinea. Pe teren se află o construcție de peste 100 de ani vechime, iar în avizul de oportunitate se menționează că aceasta va fi extinsă, modernizată, consolidată și supraetajată. Avizul de oportunitate nu precizează un anume regim de înălțime și procent de ocupare a terenului, însă beneficiarii doresc să construiască un bloc cu 5 etaje, cu funcțiune mixtă (locuire, birouri, comerț).Avizul de oportunitate este primul pas în aprobarea unui plan urbanistic zonal. După obținerea acestuia se trece în faza de avizare a proiectului, în final acesta urmând să fie supus aprobării Consiliului General.Imobilul de pe Calea Victoriei 200 se află în zona Protejată Calea Victoriei, unde regimul maxim de înălțime este de 16 metri iar procentul de ocupare a terenului maxim 65%. Gradul de protecție este maxim.Deși corpurile noi de clădire se vor construi practic pe un spațiu verde, Agenția pentru protecția Mediului București a considerat că proiectul nu necesită evaluare și aviz de mediu. Citește aici mai mult. La finalul lunii ianuarie 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat extinderea hotelului Athenee Palace Hilton cu un corp nou de clădire cu două subsoluri, parter și 5 etaje (înălțime maximă 22 metri). Inițiatorul proiectului este Ana Hotels, care aparține omului de afaceri George Copos.Consiliul General al Municipiului București a aprobat în 2016 construirea unei parcări subterane sub spațiul verde de la Sala Palatului. Indicatorii tehnici ai proiectului au fost aprobați la începutul acestui an. Potrivit proiectanților, parcarea de la suprafață va fi desființată, iar mașinile vor fi duse în subteran. În fața Sălii Palatului vor fi amenajate gradene și fântâni arteziene.Cele două părculețe din stânga și din dreapta Sălii Palatului vor fi și ele reamenajate, iar vizitatorii vor putea sta în două spații - "acvarii de sticlă, transparente" - unde vor putea bea un ceai sau o cafea. Din 406 arbori și arbuști existenți pe amplasament, se propune distrugerea a 137. La final, însă, ar trebui să se ajungă la 428 de arbori și arbuști prin replantări.Potrivit avizului de urbanism emis de Primăria Capitalei, clădirea care ar urma să fie ridicată în spatele Palatului Știrbei are o înălțime de maxim 34,45 metri - respectiv 5 niveluri în subteran, parter, mezanin și 7 etaje - spre Calea Victoriei, apoi înălțimea clădirii scade până la 3 etaje spre stradă Budișteanu (17,5 metri). Față de clădirea Palatului Știrbei, noul imobil se va afla la o distanță de 17,40 -25,10m. În spațiul rămas liber între palat și nouă construcție se propune amenajarea unui atrium cu acoperiș retractabil și un pasaj pietonal. În partea dinspre Calea Victoriei, clădirea propusă are 7 etaje de locuințe, la mijloc cinci etaje de spații comerciale, iar în spate încă trei etaje de locuințe. La subsol vor fi 4 niveluri de parcare care vor avea circa 500 locuri de parcare.În perioada 9-23 iunie 2015, proiectul s-a aflat în dezbatere publică, la faza avizare, pe site-ul Primăriei Capitalei."Clădirea se va realiza în spatele Palatului Știrbei și se va construi la o distanță de 17,40 -25,10m față de palat, iar în această zonă se va realiza un atrium (winter garden) cu acoperiș retractabil vara. În fața palatului și în lateral se vor amenaja spații verzi plantate, scuaruri și curți/grădini interioare. Se va rerspecta legislația în privința spațiul verde de 30% din suprafață terenului . Fațada din spatele palatului va fi o fațada verde, o grădina vericala. Regimul de înălțime pe strada Banului va fi H=21,50m cu retragerea parterului la 12,5m față de limita trotuarului pentru realizarea spațiilor verzi și a unui portic deschis la Str. Banului cu acces la galeriile comerciale. La strada Gen. Budișteanu regimul de înălțime va fi H= 17,50 - 21,50m ( P+M+2-3E). La fel spre limita de proprietate cu terenul de la nr.15. Retragerile față de limitele de proprietate vor fi : 11,30 față de parter și 7,00m față de etajele superioare. Zona de locuințe va avea 5-6 etaje retrase peste galeriile comerciale. Fațada din spatele palatului va fi o fațada verde/ grădina verticală", scriu proiectanții pe site-ul Primăriei Capitalei, în răspunsurile adresate cetățenilor care au participat la dezbaterea publică.Ca pondere din suprafața construită: 11.761 de metri pătrați vor ocupa spațiile comerciale, 14.404 metri pătrați locuințele, circa 4.000 de metri pătrați spațiile publice, circa 19.000 de metri pătrați parcajele subterane, iar spațiul verde - circa 2.000 de metri pătrați. Proprietarul palatului și inițiatorul proiectului era Alexandru Popescu, iar biroul de arhitectură care realizeza proiectul era Westfourth Architecture.Din 2015, proiectul a rămas în stand-by și nu a mai venit la aprobare în Consiliul General. Citește aici mai mult. În 2013, Primăria Capitalei a avizat proiectul imobiliar care presupune construirea unui bloc de 22 metri înălțime pe terenul pe care se afla restaurantul Cina, chiar lângă Ateneul Român, în Piața Revoluției. În 2014 și 2015, proiectul a fost supus de mai multe ori aprobării Consiliului General, însă nu a fost aprobat în urma presiunii publice. Fără aprobarea Consiliului General proiectul nu se poate realiza.Acesta a fost considerat unul dintre cele mai controversate și nocive proiecte din ultimii ani din București, iar faptul că nu a fost aprobat a fost primit cu multă bucurie de societatea civilă și iubitorii de patrimoniu. Din 2015, după plecarea lui Sorin Oprescu de la Primăria Capitalei nu s-a mai auzit nimic despre acest proiect.Potrivit planurilor prezentate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism de pe lângă Primăria Capitalei, în 2012, proiectul prevedea ca imobilul care adăpostea fostul restaurant "Cina" să fie păstrat intact, iar în lateralele sale urma să se construiască două clădiri - una de 22 de metri înălțime, spre strada Franklin și alta de 16, 5 metri înălțime, spre strada CA Rosetti. Pe teren ar fi urmat să se amenaje și o piațetă și spații verzi în suprafață de circa 1000 de metri pătrați (terenul are în total circa 3400 mp). În cel mai apropiat punct, între imobilele noi și clădirea veche era prevăzută însă o distanță de 6 metri. Casa în care se afla restaurantul "Cina" a fost construită în 1907 și are statutul de monument istoric.