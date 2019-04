FOTOGALERIE ​Primăria Sectorului 6 plătește 29 milioane de lei pentru amenajarea spațiului verde de pe mijlocul bulevardului Iuliu Maniu

Primăria Sectorului 6 plătește 29 milioane de lei pentru reamenajarea spațiului verde de pe mijlocul bulevardului Iuliu Maniu, potrivit unui răspuns transmis de instituție la solicitarea HotNews.ro. Lucrarea este realizată de o asociere de cinci companii, respectiv SC Geca Impex PM SRL, SC Garden Center Group SRL, SC Cris Garden SRL, SC Pergola Grădini Decorative SRL și SC MBC Construct Prest SRL. În comparație, lărgirea străzii Fabrica de Glucoză la două benzi pe sens și refacerea rețelei de utilități costă 47 de milioane lei fără TVA.











Lucrările au început la finalul lunii martie și vizează în linii mari eliminarea gardului de fier din jurul scuarului central, supraînălţarea bordurilor și reamenajarea spațiului verde.

”În cadrul lucrărilor de reamenajare peisagistică de pe bd. Iuliu Maniu, se va reface integral scuarul central pe o suprafaţă de 46.800 mp, între Piaţa Leul şi Autostrada A1 (Bucureşti-Piteşti), astfel: se va supraînălţa scuarul cu borduri, se va aşterne strat nou de pământ vegetal, se va monta rulou de gazon, sistem nou de irigaţii şi se va planta material dendrologic într-o formă unitară. Pentru punerea în valoare a noilor lucrări peisagistice, va fi instalat şi un sistem de iluminat arhitectural”, se arată într-un comunicat al primăriei.

Mai exact, vor fi plantați 475 de arbori Catalpa.



















tronsonul I de la Piaţa Leul la Lujerului,

tronsonul al II-lea de la Lujerului la Păcii,

transonul al III-lea de la Păcii la Autostrada A1.

"Reamenajarea urbanistică a bulevardului Iuliu Maniu este unul dintre proiectele majore de investiţii din acest an. Mă bucur că am dat deja drumul lucrărilor şi putem, astfel, să punem în valoare ceea ce eu consider cartea de vizită a Sectorului 6, respectiv a Bucureştiului. Bd. Iuliu Maniu reprezintă poarta de acces în Capitală pentru cei care vin din Vestul ţării, iar aceasta trebuie să se ridice la cele mai înalte standarde”, a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.





Lucrările de reamenajare au început cu un scandal, după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu arborii înfloriți de pe spațiul verde puși la pământ pentru a face loc noii amenajări.

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, susține însă că aceștia au fost replantați în alte zone din sector, respectiv în zona fostelor grătare de pe digul Lacului Morii, la blocurile ANL din cartierul Constantin Brâncuşi şi în Parcul Brâncuşi, precum şi pe domeniul public din zona Aleii Băiuţ, arătând și imagini în acest sens.





“Acesta este un proiect de amenajare peisagistică prin care ne propunem nu numai să schimbăm imaginea bulevardului Iuliu Maniu, dar și să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător. Am planificat noi plantari, iar arborii cuprinși în reamenajare sunt de cinci ori mai numeroși decât cei existenți. Plantele existente sunt, la rândul lor salvate, prin transplantarea în zone din Sectorul 6 cu mai puțin spațiu verde. Această operațiune se poate face în orice perioadă a anului, dacă arborii se transplantează cu balot și la locul de plantare se folosesc stimulatori de înrădăcinare, având în vedere că aceste plante au un procent de prindere foarte bun.Mai mult, în spațiul unde au fost plantați arborii (pe scuar), înrădăcinarea nu este puternică (creșterea era diferită daca ar fi fost într-un parc) și asta ne permite să scoatem cu ușurință cu balot (afectând cel mult 10% din sistemul radicular, ceea ce nu reprezintă un pericol). După scoatere se distribuie direct la locul de unde au fost pregătite gropile pentru plantare și se udă constant. Timpul dintre scoatere și replantare este relativ mic, pentru a nu-i afecta, chiar dacă unii arbori au intrat în vegetație. Societățile care efectuează aceste operațiuni au oferit garanții pentru lucrări și pentru fiecare arbore nou plantat sau transplantat în altă zonă a Sectorului 6”, a explicat Gabriel Mutu, într-un comunicat de presă transmis după apariția imaginilor.





Execuţia lucrărilor se face pe trei tronsoane, după cum urmează: