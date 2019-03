PMB spune că Bucureștiul devine ”smart”: Au fost lansate patru aplicații privind circulația STB, parcările publice, problemele de trafic și persoanele aflate în dificultate

Este vorba de aplicaţii pentru telefonul mobil cu sistem de operare iOS sau Android, ce pot fi instalate şi utilizate gratuit. Cele patru aplicaţii mobile sunt deja disponibile şi se află în faza de testare, în următoarea perioadă urmând ca ele să fie îmbunătăţite şi optimizate în funcţie de feed-back-ul primit de la utilizatori.





InfoSTB - Ajungem împreună la destinaţie





Aplicaţia permite călătorului să găsească o rută optimă în Bucureşti folosind transportul public în comun şi informaţiile aferente acelei rute: staţiile STB şi localizarea mijloacelor de transport, împreună cu datele depre timpii de aşteptare şi de parcurs, dar şi să vizualizeze pe hartă traseul fiecărei linii STB în parte.

Pentru alegerea unei rute, utilizatorul introduce locurile de "Plecare" şi "Sosire", selectează alte detalii (de exemplu, distanţa maximă pe care doreşte să o parcurgă), activează butonul "Căutare" şi primeşte rezultatele căutării: rutele propuse de aplicaţie pentru căutarea efectuată. Platforma va întoarce variante de rute după criteriul "cea mai mică durată de parcurgere a rutei". Pentru fiecare dintre rutele propuse, utilizatorul va vedea o serie de detalii despre timpii de parcurs (cu mijloace STB şi pe jos, dacă este cazul, între diferite staţii), liniile STB recomandate şi tipul călătoriei (cu autobuz, troleibuz, tramvai), denumirea staţiilor şi orele de plecare/sosire; ora de sosire la destinaţie, numărul de schimbări, numărul de staţii etc. Interfaţa aplicaţiei este disponibilă în română şi engleză.

La cea mai recentă actualizare a aplicaţiei au fost adăugate caracteristici precum: posibilitatea ca, după iniţierea unei anumite rute, utilizatorul să vadă în timp real mijlocul de transport aşteptat; primirea unei "alerte de coborâre" înainte de ultima staţie de pe traseul ales.



Aplicaţia foloseşte datele transmise de echipamentele GPS/GSM4G instalate pe 1.440 de mijloace de transport în comun utilizate de STB, precum şi pe noile autobuze achiziţionate şi este disponibilă pentru telefoane mobile cu sistem de operare iOS sau Android.





Parking Bucureşti



În prezent, aplicaţia oferă posibilitatea identificării parcărilor publice gestionate de Primăria Capitalei şi de a plăti online, cu card bancar sau prin SMS, tarifele pentru utilizarea acestora. Operaţiunile sunt securizate, tranzacţiile fiind realizate prin intermediul unui procesator de plăţi.

Pentru fiecare parcare identificată, aplicaţia afişează: denumirea parcării, numărul total al locurilor de parcare, numărul de locuri de parcare libere (caracteristică în curs de optimizare).





Utilizatorii pot vizualiza tariful orar pentru parcare, pot accesa traseul spre respectiva parcare şi pot efectua plata pentru parcare, fie online (cu card bancar), fie prin SMS.





Fiecare utilizator poate înregistra una sau mai multe maşini în aplicaţie iar atunci când se apropie finalul perioadei pentru care a plătit parcarea, primeşte o notificare în acest sens. Manualul de utilizare a aplicaţiei este disponibil în secţiunea "Termeni şi condiţii". Utilizatorul poate vizualiza lista de maşini aferente contului său, data la care a fost introdusă fiecare în aplicaţie şi are posibilitatea de a elimina din listă. Referitor la plăţi şi carduri, utilizatorul poate accesa lista de plăţi efectuate, cu detalii despre momentul efectuării plăţii, valoarea plăţii, modalitatea de plată şi locaţia pentru care a fost efectuată respectiva plată, lista cardurilor definite, cu posibilitatea de vizualizare parţială a seriei cardului, a datei la care acesta a fost definit de utilizator în aplicaţie şi cu posibilitatea de ştergere a cardului. Personalul care deserveşte parcarea poate vizualiza, de asemenea, statusul pentru fiecare maşină în parte.





Într-o etapă ulterioară, aplicaţia va avea şi o componentă de căutare a locurilor libere de parcare, prin instalarea de camere video şi/sau senzori în parcări conectate la aplicaţie, operaţiune programată a se încheia în acest an.





Trafic Alert Bucureşti





Bucureştenii pot utiliza aplicaţia pentru a semnala, direct către Primăria Capitalei, neregulile întâlnite pe traseul utilizatorului care pot afecta bună circulaţie pe drumurile publice din Bucureşti: parcaje neregulamentare, drum în lucru nesemnalizat, semafor nefuncţional, groapă carosabil, groapă trotuar, indicator degradat, lucrări civile pe carosabil etc.

Platforma permite preluarea în timp util a solicitărilor cetăţenilor cu privire la nereguli/incidente ce pot afecta traficul, evaluarea rapidă, gestionarea şi soluţionarea acestora.





După înregistrarea în aplicaţie, utilizatorul poate semnala neregulile pe care le întâlneşte, iar acestea sunt preluate în call-centerul dedicat.





Pentru fiecare tip de sesizare în parte, utilizatorul introduce adresa, o descriere şi, opţional, poate adăuga fotografii relevante, de la faţa locului. Ulterior, acesta poate vizualiza un istoric a sesizărilor sale şi statusul pentru fiecare în parte (noi, în lucru, soluţionate).



Social Alert Bucureşti





Deservită prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, aplicaţia are rolul de facilita intervenţia echipajelor DGASMB în asistarea persoanelor aflate în dificultate pe raza Capitalei. Sesizările le poate face oricine are instalată aplicaţia şi are un cont înregistrat, fie că este un cunoscut sau nu al persoanei aflate în dificultate.

Utilizatorul care doreşte să semnaleze existenţa unui caz social introduce tipul sesizării, adresa, şi date despre persoana vizată - categorie (bărbat, femeie, copil, familie etc), grad de mobilitate, dacă este însoţită sau nu şi alte informaţii relevante pentru personalul social care se va ocupa de gestionarea cazului semnalat. Solicitările ajung la DGASMB pentru soluţionare, iar utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza, în cadrul aplicaţiei, stadiul fiecărei solicitări trimise de el în parte (noi, în lucru, soluţionate).





Categoriile de sesizări ce pot fi semnalate sunt: persoane adulte fără adăpost, persoane cu handicap, tineri peste 18 ani care nu mai fac parte din sistemul de ocrotire a copiilor fără familie, vârstnic în situaţii de risc ridicat, femei victime ale violenţei.





Aplicaţiile Parking Bucureşti, Trafic Alert Bucureşti şi Social Alert Bucureşti au fost dezvoltate de Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti, iar InfoSTB - de societatea RADCOM, selectată de STB anul trecut, în urma unei licitaţii publice.

Ce spune PMB despre cele patru aplicații: