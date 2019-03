Referendum în Voluntari pentru interzicerea păcănelelor / Primarul Pandele: Sunt convins că vor fi atacuri

„Am propus Consiliului Local și s-a votat ca pe data de 26 mai să facem un referendum vizavi de jocurile de noroc, interzicerea jocurilor de noroc pe raza administrativă a orașului Voluntari. Ceea ce a determinat lucrul acesta este că mai multe persoane au venit în audiență - mame, tați ai copiilor, părinți ai copiilor, cetățeni, doamne ai căror soți mi-au spus că merg și practică asemenea jocuri. În urmă cu mai bine de un an de zile, noi am emis o hotărâre, Consilul Local a dat o hotărâre prin care se făceau controale la aceste spații comerciale”, a declarat, pentru Mediafax, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, din județul Ilfov.Potrivit edilului, legislația în vigoare nu permite interzicerea de către consiliile locale a jocurilor de noroc, de aceea se va apela la un referendum: „Credem că va avea succes, pentru că nu mi se pare corect ca bănuții copiilor, banii care ar trebui să fie consumați în cadrul familiei în alte scopuri, se duc la aceste jocuri de noroc, așa zisele păcănele”.Pandele a mai precizat că hotărârea de Consiliu Local va merge spre Instituția Prefectului, care o va trimite, la rândul său, către Ministerul de Interne, acesta fiind forul care va decide dacă are loc sau nu acest referendum.„Dacă este sau nu constituțional vor stabili cei care sunt îndrituiți în acest sens. Totuși, noi considerăm că voința cetățenilor este cea care poate să decidă dacă pe raza administrativă a orașului nostru vor mai fi sau nu asemenea spații comerciale. (...) Suntem convinși că vor fi atacuri, pentru că aceasta este o industrie, industria jocurilor de noroc a prins rădăcini în cei 29 de ani destul de puternic. Este o industrie în care se vehiculează sume mari de bani, sunt convins că vor fi atacuri împotriva mea, a Consiliului Local, dar noi ne asumăm aceste lucruri”, a mai explicat primarul din Voluntari.Florentin Pandele a mai spus că demersul nu implică mari cheltuieli.„Costurile nu sunt mari pentru că vom avea într-o sală urna pentru voturile pentru europarlamentare, în cealaltă sală va mai fi urna de care discutăm, pentru referendum, - dacă va fi sau nu - și celălalt referendum pe care îl propune președintele republicii. (...) Nu pot face un pronostic vizavi de câți vor veni să voteze, cert este un lucru, că voința Consiliului Local ar trebui să se materializeze prin acest referendum. Sunt convins că sunt foarte mulți cetătățeni care și-ar dori mai multe subiecte care să poată fi prezentate la un referendum, dar eu consider că oportunitatea în momentul de față este această acțiune, iar demersul nostru este, nu căutăm neapărat să fie unul aplaudat, lăudat, dar credem că este de oportunitate maximă”, a mai precizat edilul.Pe 26 mai au loc alegerile europarlamentare, iar președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că va convoca și un referendum pe probleme din justiție.