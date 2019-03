Alba-neagra cu planul de reorganizare a RADET: Primăria Capitalei spune că a fost aprobat, ELCEN că nu. Ce înseamnă falimentul regiei și cum vor fi afectați bucureștenii

”Potrivit Procesului verbal al ședinței, în condițiile în care voturile ELCEN și ANAF asupra Planului de reorganizare a RADET și Addendum-ului sunt ambigue, deși creanțele lor sunt conservate în proporție de 100%, iar din analiza comparativă a îndestulării în procedura de reorganizare versus faliment rezultă că ELCEN și ANAF au un grad de recuperare mai mare în procedura de reorganizare decât în faliment și întrucât cele două entități publice nu au atașat documentelor lor de poziție testul creditorului privat, urmează a se considera că ambele entități publice au aprobat implicit Planul de reorganizare depus la 02.02.2018 și Addendumul din 19.12.2018”, se arată în comunicatul Primăriei Capitalei de pe 22 februarie.







Potrivit mai multor surse HotNews.ro, la respectiva ședință planul de reorganizare nici nu a mai fost discutat, cu atât mai puțin să fie aprobat de ELCEN. Fapt confirmat și de rectificarea făcută de Rominsolv în buletinul procedurilor de insolvență de pe 1 martie.











Acest lucru este confirmat și de SIERRA QUADRANT - administrator judiciar al ELCEN.







Pe 8 martie, judecătorul sindic va decide dacă declară sau nu falimentul RADET.





Primarul general, Gabriela Firea, a confirmat și ea că bucureștenii vor avea apă caldă și căldură : ” Îi asigur pe toți locuitorii Capitalei că furnizarea agentului termic nu va fi oprită nici măcar un minut, indiferent dacă RADET și/sau ELCEN vor intra în faliment, iar soluția găsită de Primăria Capitalei împreună cu grupurile politice reprezentate în Consiliul General (înființarea a două companii municipale care să preia activitatea RADET) pune bazele funcționării sustenabile a sistemului și a modernizării acestuia în perioada următoare", a declarat aceasta, pe 22 februarie.







"Planul de reorganizare a RADET depus la grefa Tribunalului București în data de 02.02.2018, precum și Addendum-ul prin care acesta este actualizat cu soluția agreată de principiu prin HCGMB nr. 296/2018, potrivit căreia activitatea RADET va fi transferată către Compania Municipală Energetica S.A. în locul fuziunii cu ELCEN, au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a creditorilor RADET, care a avut loc în cursul zilei de astăzi. Prin urmare, Planul de reorganizare va fi trimis pentru confirmare judecătorului sindic”, anunța Primăria Capitalei pe 22 februarie 2019.În comunicatul municipalității se spunea că ANAF și ELCEN nu ”atașat documentelor lor de poziție”, astfel că s-a considerat că au votat pozitiv.Administratorul judiciar al ELCEN cataloghează drept ilegală această intervenție și acuză Rominsolv, administratorul judiciar al RADET, că blochează sistematic procesul de reorganizare a companiilor ELCEN și RADET.”În cadrul ședinței Adunării creditorilor RADET din 22.02.2019, într-o manieră complet ilegală, Rominsolv a încheiat procesul verbal de ședință din care rezultă faptul că ELCEN a aprobat adoptarea Planului de reorganizare al RADET. Această decizie sfidează nu numai legea în vigoare, dar și regulile minime ale unui raționament mânat de bună credință în condițiile în care, prin adresa nr 15585/21.02.2019 (transmisă de administratorul special al ELCEN și avizată de SIERRA QUADRANT) ELCEN a solicitat: prorogarea termenului la care se desfășoară ședința în care ar fi trebuit votat Planul de reorganizare a RADET, modificarea Planului de reorganizare a RADET în condițiile și conform cerințelor de legalitate și viabilitate solicitate de ELCEN (precizarea sursei de finanțare necesară plății datoriei RADET către ELCEN în valoare de 1,095 miliarde de lei este condiția esențială pentru aprobarea Planului de către ELCEN); înlocuirea pentru motive temeinice a ROMINSOLV din poziția de administrator judiciar al RADET (solicitare expresă a SIERRA QUADRANT prevăzută în adresa din 21.02.2019). Ținând cont de aceste solicitări, considerăm calificarea votului ELCEN ca fiind unul pozitiv (de aprobare a Planului) o dovadă care confirmă atât lipsa de profesionalism a ROMINSOLV, cât și încercarea de a tergiversa adoptarea deciziilor care ar conduce la finalizarea procesului de reorganizare judiciară”, se arată într-un comunicat transmis de Sierra Quadrant, miercuri.HotNews.ro a cerut primarului Gabriela Firea un punct de vedere în acest caz. Primarul spune că a transmis punctul de vedere al Rominsolv.„În comunicatul PMB am transmis precizările administratorului judiciar ROMINSOLV cuprinse în procesului verbal al ședinței adunării generale a creditorilor RADET, în conditiile în care voturile ELCEN și ANAF asupra Planului de reorganizare a RADET si Addendum-ului sunt ambigue, deși creanțele lor sunt conservate în proporție de 100%, iar din analiza comparativă a îndestulării în procedura de reorganizare versus faliment rezultă că ELCEN și ANAF au un grad de recuperare mai mare în procedura de reorganizare decât în faliment și întrucât cele două entități publice nu au atașat documentelor lor de poziție testul creditorului privat, urmează a se considera că ambele entități publice au aprobat implicit Planul de reorganizare depus la 02.02.2018 și Addendumul din 19.12.2018”, a declarat Gabriela Firea, pentru HotNews.ro.Între timp, la propunerea Gabrielei Firea și cu validarea PNL, au fost înființate două companii municipale, Termoenergetica și Compania Energetica Servicii, care vor prelua activitatea RADET. Hotărârile de înființare sunt nule de drept după ce un consilier și-a votat fiica în Consiliul de Administrație al uneia dintre companii. Înființarea lor va fi supusă din nou la vot în Consiliul General, săptămâna viitoare.Atât primarul Gabriela Firea cât și consilieri generali sau experți sunt de acord că falimentul RADET nu va afecta bucureștenii, în sensul că furnizarea agentului termic nu va fi oprită. După declararea falimentului urmează lichidarea. RADET are un patrimoniu foarte mic, în principal sediul regiei, care va fi împărțit între creditori. Cum datoriile RADET sunt uriașe - 3,9 miliarde lei - din vânzarea patrimoniului regiei se obține o sumă infimă. Rămâne de văzut dacă creditorii vor merge mai departe și vor chema în garanție Primăria Capitalei pentru recuperarea banilor, ceea ce ar putea fi o mare problemă pentru bugetul municipalității.Speranța Munteanu, expert KPMG, a declarat pentru HotNews.ro că serviciul public clar nu va fi întrerupt : Speranța Munteanu, expert KPMG, a declarat pentru HotNews.ro că serviciul public clar nu va fi întrerupt : ”În cazul particular al RADET, care pe lângă legislația specifică insolvenței este subiect și al legislației referitoare la serviciile de interes public, declanșarea falimentului NU poate avea efectul cu care suntem obișnuiți, al întruperii aproape instantanee a activității. Elementul de dificultate care ar fi adus de o intrare în faliment nepregătită a RADET nu ar putea să provină decât dintr-o comunicare defectuoasă, datorată surprizei și elementului de senzațional al știrii. În realitate profesioniștii calificați să conducă un faliment știu ce au de făcut într-o astfel de situație: analizează modalitatea în care se pot transferă activitățile critice și, foarte important, contractele de muncă ale salariaților, și pregătesc transferul. Între timp, în colaborare cu direcția de specialitate din primărie, continuă asigurarea serviciilor, pentru nevoia de conservare a activității, așa cum prevede legea. Imediat, toți acești pași trebuie comunicați clar și fără echivoc atât salariaților cât și publicului”.Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, a explicat exact pentru HotNews.ro ce pași vor fi parcurși: ”Nu se va întâmpla absolut nimic în prima zi după declararea falimentului, din punct de vedere al consumatorului. Nu se va opri furnizarea agentului termic pentru că există obligația de continuitate a acestui serviciu public și falimentul RADET nu înseamnă că a doua zi se va pune lacăt pe robineți. Procesul de lichidare în urma falimentului este unul de durată. Poate să dureze și 2-3 ani. Sunt companii care sunt în lichidare după 6 ani, de exemplu Termoelectrica. RADET-ul va furniza în continuare până când Consiliul General va stabili că o altă companie trebuie să preia acest serviciu. Patrimoniul RADET va fi reevaluat în procesul de lichidare și împărțit între creditori și creditorii vor primi cotă parte. Însă patrimoniul RADET nu este atât de semnificativ, deoarece tot ce înseamnă conducte este proprietate publică a Municipiului București, o parte din stocurile de conducte și utilaje la fel, și administrarea lor va fi transferată la noua companie. RADET are sediul din Cavafii Vechi și o serie de utilaje, care ar putea fi evaluate undeva la maxim 50 milioane lei. Dar din cei 3,9 miliarde lei cât are RADET datorii, este infim. Creditorii pot face opoziție la declararea falimentului, contestarea deciziei instanței, și pot să ceară angajarea răspunderii municipiului București, prin Primărie, cu contractele neonorate de RADET. Știm că ELCEN avea deja un titlu executoriu pe o sumă de 256 milioane lei, din vara lui 2016, în care chemase în garanție și obținuse angajarea garanției municipiului București. Este posibil ca ELCEN să meargă în instanță și să obțină măcar plata mărfii livrate, dacă nu a penalitățile, deci 1,8/2 miliarde de plătit”.Claudiu Crețu, administrator special ELCEN, confirmă pentru HotNews.ro faptul că Primăria Capitalei ar putea fi chemată în instanță pentru recuperarea datoriilor: ”În ipoteza falimentului RADET, ELCEN își va conservă dreptul de creanță de 3,7 mld lei împotriva RADET, putând promova o acțiune în atragerea răspunderii Municipiului București pentru întreaga creanță, prin raportare la prevederile art. 224 alin. 2 din Codul Civil sau art. 169 din Legea 85/2014. În cazul falimentului Radet, activitatea de transport și distribuție trebuie preluată imediat de o nouă companie. Sperăm să fie pregătită urgent pentru acest lucru, din punct de vedere juridic( contract de delegare), financiar(să aibă capital de lucru, buget pregătit, plan de investiții) astfel încât trecerea să fie lînă.. ELCEN va încheia un contract cu nouă companie(contractul este tip, reglementat de ANRE)...Important este că nouă companie să fie capitalizată pentru a nu fi sincope, iar Primăria să plătească la timp subvenția”.