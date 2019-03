Primăria Capitalei a declanșat procedura de expropriere pentru faza II din străpungerea Nicolae Grigorescu / Peste 440 milioane lei, prevăzuți pentru un drum nou între Barbu Văcărescu și cartierul ANL Henri Coandă

​Primăria Capitalei a declanșat procedura de expropriere pentru continuarea lucrărilor la Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, etapa II, urmând să fie expropriați circa 16.000 mp de teren proprietate privată, valoarea estimată a despăgubirilor fiind de circa 9 milioane lei fără TVA, potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul General, la finalul lunii februarie. Lucrarea va costa circa 63 milioane de lei și presupune lărgirea străzii Iuliu Hațeganu, după coborârea de pe pasajul Nicolae Grigorescu, la trei benzi pe sens, până la intersecția cu Șoseaua Vitan Bârzești. Reprezentanții Primăriei Capitalei nu pot da însă un termen clar la care va fi dat în folosință Pasajul Nicolae Grigorescu, care face parte din primul tronson.







Consiliul General a aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru străpungerea Avionului, care va face legătura între strada Căpitan Alexandru Șerbănescu și cartierul ANL Henri Coandă. Valoarea estimată a proiectului este de 443 milioane lei și înclude un pasaj peste calea ferată.







Străpungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, etapa II





În ceea ce privește străpungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, în prima s-a realizat o bucată nouă de drum, de unde se termina bd. Nicolae Grigorescu până în Splaiul Unirii. Prima etapă a inclus un pasaj cu două penzi pe sens peste Dâmbovița, dar și un pod sol pentru virajele la dreapta. Pasajul este finalizat în proporție de 98%, de circa 2 ani, dar nu a fost deschis fiindcă trebuie mutate cablurile de înaltă tensiune.











Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz și se estimează că va costa 63 milioane lei.













”Acum două ședințe Consiliul General a votat indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv, care înseamnă continuarea pasajului Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, pe strada Iuliu Hațeganu, până la intersecția cu Vitan Bârzești. Va fi o extindere a străzii actuale la trei benzi pe sens, cu stații pentru RATB, iluminat public, modernizarea rețelelor și facilitare a accesului riveranilor. Coridorul de exproprieri a fost avizat de OCPI și votat în ședința de Consiliu General. Vorbim de 11 terenuri afectate, din care cel mai mare este cel al Ministerului Apărării. Noi am scris Ministerului că avem în plan această modernizare, am primit un răspuns pozitiv. Vom transmite hotărârea CGMB aferentă solicitării de a ne ceda terenul pentru întocmirea unei Hotărâri de Guvern în acest sens. La proiectul tehnic deja se lucrează cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă. Imediat după ce se va face transferul terenului, vom putea trece la relocarea rețelelor și la lucrarea de supralărgire”, a explicat pentru HotNews.ro, Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.





Acesta a declarat că vor fi executate lucrări suplimentare și la primul tronson, respectiv se va face rețea de iluminat public, se vor pune separatoare și se vor amenaja stații pentru transportul public.







”Am decis ca în a doua etapă să avem transport public în zonă, am făcut un act adițional cu asocierea care a câștigat prima etapă și vom introduce iluminatul public, care nu a fost în contractul inițial, separatoare de drum, fiindcă va avea statutul de drum expres, semaforizare și alveole pentru transoportul public”, a declarat Marius Coaje.





Întrebat când va fi dat în circulație Pasajul de la Nicolae Grigorescu, acesta a declarat că s-au făcut demersurile necesare pentru mutarea cablurilor, dar nu poate da un termen clar.







”Pasajul de la Nicolae Grigorescu este executat în proporție de 98%. Ca să finalizeze acest proiect, Primăria Capitalei avea nevoie de supraînălțarea liniilor de tensiune care aparțin Enel și Transelectrica. Am făcut contracte cu ei, am plătit tot ce trebuia către ei, iar săptămâna trecută am văzut anunțul celor două companii în SICAP, am scos la licitație proiectarea și execuția acestor lucrări de supraînălțare. Termenul pe care și l-au asumat cei de la Transelectrica este de 7 luni”, a declarat Marius Coaje.



Străpungere Avionului



Potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați la finalul lunii februarie de Consiliul General , valoarea estimată a proiectului este de 443 milioane lei, durata de execuție fiind 2 ani.Noua arteră va avea două benzi pe sens, o lungime de 1,68 km, trotuare de 2 metri, piste pentru biciclete, iluminat public, se vor devia/reloca rețelele de utilități.