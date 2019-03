Hotărârea de înființare a celor două companii care vor prelua activitatea RADET ar putea fi nulă de drept: un consilier PSD a votat înființarea deși fiica sa era numită în consiliul de administrație/ Gabriela Firea: Vom relua votul pe proiect

Hotărârea de înființare a celor două companii care vor prelua activitatea RADET, Termoenergetica și Compania Energetica Servicii, ar putea fi nulă de drept deoarece un consilier PSD, Mircea Ardeleanu, a votat înființarea acestora la pachet cu numirea fiicei sale, Ardeleanu Georgiana, în Consiliul de Administrație al uneia dintre firme. Contact de HotNews.ro, Mircea Ardeleanu a recunoscut că este vorba despre fiica sa.





Acesta spune însă că nu a votat numirea ei în Consiliul de Administrație a Companiei Energetica Servicii, și nu își aduce aminte dacă a votat proiectul per ansamblu, unde figura și numele fiicei în Consiliul de Administrație. În procesul verbal al ședinței de Consiliu General, numele acestuia apare însă la consilierii care au votat pentru înființarea celor două companii.







În procesul verbal al ședinței de Consiliu General apare însă că Ardeleanu Mircea a votat hotărârea de înființare a celor două companii.









Orlando Culea, consilier general PSD, a declarat că a notificat Prefectura și Secretariatul Consiliului General în legătură cu această situație, hotărârea fiind nulă de drept.







Orlando Culea a declarat pentru HotNews.ro că Mircea Ardeleanu trebuia să anunțe la începutul ședinței că are un interes la această hotărâre și să nu voteze.







Primarul Gabriela Firea a declarat luni, într-o conferință de presă că Orlando Culea, cel care a reclamat situația, l-ar fi sfătuit pe Mircea Ardeleanu să voteze hotărârea, că ar fi legal. Primarul general a declarat că va convoca o nouă ședință de Consiliu General, săptămâna viitoare, pentru a se relua votul pe proiect.





”Am aflat și eu vineri seara despre această situație, că dl Culea a făcut reclamație la Primăria Capitalei și la Prefectură, că există această situație în care un domn consilier general a avut o propunere ca în CA al Termoenergetica să fie pusă și fiica domniei sale. Eu nu am știut acest lucru. Regretabil este că dl consilier Ardeleanu, care a propus-o pe fiica sa în CA, l-a întrebat pe domnul consilier Culea, care este jurist, dacă este vreo incompatibilitate și dacă este greșit ceea ce face și domnul Culea l-a ajutat să greșească. A zis că nu este nicio problemă dacă nu votează pe buletin, dar poate vota electronic pentru inființarea societăților. Deci este o premeditare. Dacă știam, le-aș fi transmis colegilor că nu este legal. Trebuie să reluăm votul pe acest proiect de hotărâre fiindcă există acest viciu. Săptămâna viitoare voi convoca o nouă ședință de Consiliu General pentru a vota din nou acest proiect”, a declarat Gabriela Firea într-o conferință de presă susținută luni.





Ana Maria Ciceală, consilier general USR, a postat pe pagina de Facebook despre această situație și a declarat că partidul său analizează acțiunea de anulare în instanță a acestei hotărâri.









”Nu este adevărat, nu am votat-o, eu am anulat votul meu cu semnătură (n.r - buletinul de vot de numire în CA). Este totul fals, o minciună, nu am ce să comentez. La vot eu am tăiat cu X tot buletinul de vot unde era copilul meu și am semnat. Hotărârea per ansamblu nu îmi mai aduc aminte dacă am votat-o sau nu, dar a fost o greșeală. Nu mi-a spus nimeni că e o problemă”, a declarat pentru HotNews.ro Ardeleanu Mircea.Fiica sa, Georgiana Ardeleanu, este inspector la Primăria Sector 3. Fără votul lui Mircea Ardeleanu înființarea celor două companii nu ar fi fost aprobată, deoarece era nevoie de un vot de două treimi și ar fi lipsit un vot.”Cea mai importantă hotărâre adoptată în şedinţa din 26.02.2019 a fost adoptată ilegal și este susceptibilă de a fi anulată în instanţă dacă nu e abrogată și adoptată cu respectarea legii, deoarece a fost votată de un consilier care a avut un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, în sensul în care într-una dintre societăți fiica acestuia a fost aleasă în consiliul de administrație. Potrivit alin. 2 din art. 46 din Legea nr. 215/2001, hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. La alineatul (1), se interzice consilierilor locali să ia parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial. Interesul poate fi personal, sau prin soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv. De asemenea, conform art. 77 alin (2) din Legea nr. 393/2004, consilierii trebuie să anunţe la începutul sedinţei un potenţial conflict, aspect ce se consemnează alături de abţinerea de la vot, în procesul verbal al sedinţei. În concluzie, hotărârea adoptată este NULĂ DE DREPT. Acesta nulitate, fiind una absolută, nu poate fi acoperită în niciun mod. Prin urmare, singura soluţie este repunerea acestui proiect pe ordinea de zi”, a explicat Orlando Culea pe pagina de Facebook.”Hotărârea privind legalizarea companiei Energetica, cea declarată ca înființată ilegal, cu miza de 300 milioane de EUR la sifonat și înființarea a două alte companii rezultate din divizarea Energetica a fost luată în ședința de marți fără votul valid al majorității de două treimi necesare. Asta deoarece unul dintre consilierii care au votat marți această nouă mizerie ilegală, Mircea Ardeleanu, și-a votat și fiica în Consiliul de Administrație al uneia dintre companiile noi, care urmau să iasă din divizare, Energetica Servicii S.A. Conflictul acesta de interese este reglementat de lege. Analizez acum împreună cu echipa juridică a USR București acțiunea de anulare în instanță a acestei hotărâri, cu acest nou argument, pe lângă faptul că nu se putea legaliza o hotărâre declarată nulă de instanță. Voturile au fost la limită, 37 din 37 necesare, un vot din ele fiind al lui Mircea Ardeleanu”, a postat Ana Maria Ciceală pe pagina de Facebook.Consiliul General al Municipiului București a aprobat săptămâna trecută înființarea unei noi companii municipale care să preia sistemul de încălzire centralizată din București - RADET. Este vorba despre Compania Municipală Termoenergetica București, care va avea acționari Municipiul București (99,999%), Comuna Chiaja și Orașul Popești, iar scopul său este producerea, transportul și distribuția energiei termice, serviciul public fiind delegat către aceasta. CGMB a aprobat și înființarea Companiei Municipale Energetica Servicii București, care va presta serviciile conexe, respectiv întreținerea rețelelor de termoficare, acesta urmând să gestioneze și fonduri europene. Compania va avea aceiași acționari.Cele două companii se vor forma în urma reorganizării și divizării Companiei Municipale Energetica, urmând ca la final aceasta să fie dizolvată. Reamintim că hotărârea Consiliului General prin care această companie a fost înființată a fost anulată în instanță de USR, alături de hotărârile de înființare a altor 21 de companii municipale.Curtea de Apel a anulat hotărârile de înființare a celor 22 de companii municipale ale Primăriei Capitalei, procesul fiind intentat de USR București.Hotărârile prin care s-au înființat cele 22 de companii ale Primăriei Capitalei ar fi trebuit aprobate cu votul a două treimi, nu cu majoritate simplă, se arată în motivarea Curții de Apel București la decizia de anulare a acestora. Mai mult, instanța spune că asocierea dintre firma Ciclop SA (tot a Primăriei) și Consiliul General, în toate cele 22 de companii municipale, este una de formă deoarece Ciclop SA nu poate veni cu un aport real, în bani ori expertiză pentru a presta servicii ce nu au nici o legătură cu profilul său de activitate.