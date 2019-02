USR București solicită Gabrielei Firea să retragă proiectul care vizează înființarea a două companii municipale pentru preluarea activității RADET

”În proiectul menționat a fost strecurată și o frază care o salvează pe Gabriela Firea de orice răspundere în cazul companiei municipale și mai ales în cazul celor 300 de milioane de euro dați acesteia din bani publici. Mai precis, articolul nr. 23 stabilește următoarele: ”Compania Municipală Energetica București S.A. continuă activitatea conform tuturor HCGMB (conform anexei) adoptate până în prezent”. Problema este că în anexa indicată este trecută și hotărârea pe care Curtea de Apel București a declarat-o ca fiind ilegală. Cu alte cuvinte, Gabriela Firea vrea să valideze retroactiv, prin votul consilierilor municipali și sub presiunea falimentului RADET, o hotărâre declarată ilegală de justiție”, se arată în comunicatul USR București.”Acea frază strecurată abil în proiectul de hotărâre are un singur scop, și anume să-i salveze pielea Gabrielei Firea în problema înființării companiilor municipale. Altfel, dacă lucrurile rămân așa cum sunt în prezent, atât ea cât și cei care i-au fost alături în acest demers ilegal, ar trebui să plătească din buzunar prejudicii enorme aduse bugetului Capitalei. Problema cea mai mare este însă că Gabriela Firea condiționează salvarea propriei persoane de salvarea termoficării în București. În forma actuală, proiectul nu poate trece, pentru că ar însemna ”albirea” tuturor companiilor. Însă dacă proiectul nu trece, atunci soluția la problema termoficării în București este iarăși amânată. Prin urmare, îi cer Gabrielei Firea să retragă proiectul, să-l modifice de urgență astfel încât să poată fi votat în Consiliu. Altfel, va trebui să-și asume vina nu doar pentru dezastrul companiilor municipale, ci și pentru falimentul termoficării în București” a declarat Roxana Wring, președinte USR București și consilier municipal.Soluția propusă de USR București presupune ca termoficarea în București să fie asigurată de o entitate juridică nouă, construită de la zero, pe baze legale, transparente, cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă și cu soluții agreate cu toți actorii implicați. Orice altă soluție care ignoră legea sau care eludează aplicarea deciziei instanței nu poate fi acceptată pentru că ar crea un precedent extrem de periculos pentru banul public, potrivit sursei citate.