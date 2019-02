Agresiunea spațiilor verzi din cartierul Floreasca continuă: Un bloc cu parter și două etaje ar putea apărea pe spațiul verde dintre 3 blocuri

Reprezentanții Primăriei Sector 2 spun în aviz că potrivit Planului Urbanistic General terenul nu este spațiu verde ci L3, zonă în care se pot construi locuințe medii. În realitate însă acolo este spațiu verde, grădina blocului.







PUD-ul ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2













Spațiul verde unde ar urma să fie construit blocul; Foto: Valentina Suciu





Aceasta spune că Primăria Sectorului 2 nu a făcut o consultare publică temeinică în faza de avizare a proiectului.





”Primăria sectorului 2 nu a răspuns solicitărilor noastre (din luna august, respectiv noiembrie 2018) de a clarifica regimul proprietății acestui teren, despre care nu am fost înștiințați în nici un fel că nu ar fi proprietate publică, iar orice solicitare în acest sens ne atrage eticheta de “comuniști” care se împotrivesc proprietății private. Or, în acest caz, că și în alte cazuri din cartier, primăria face o confuzie gravă între dreptul de proprietate și dreptul de construcție”, a declarat Valentina Suciu.





Spațiul verde unde ar urma să fie construit blocul; Foto: Valentina Suciu





În ultimii 15 ani, zeci de blocuri au apărut pe spațiile verzi dintre blocurile din cartierul Floreasca, unele fiind edificate la 2-3 metri de clădirile vechi. O parte dintre clădiri au fost blocate în instanța de vecini. Un astfel de exemplu este este cele de pe strada Ghiță Pădureanu din Cartierul Floreasca.





Cu toate acestea, Primăria Sectorului 2 a continuat să aprobe construcții pe spațiile verzi din Cartierul Floreasca.













Spațiul verde are 750 mp și este proprietate privată, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sector 2. Primăria Sectorului 2 a avizat deja proiectul, aprobarea PUD-ului de Consiliul Local Sector 2 fiind ultimul pas. Potrivit avizului dat de Primăria Sector 2, clădirea nouă va avea o înălțime de 10 m (parter plus două etaje, POT=45%, CUT=1,3). Retragerile față de limita de proprietate sunt de 6 metri în laterale și 5 metri în spatele parcelei.Cetățenii din zonă cer consilierilor locali să nu aprobe proiectul deoarece noua clădire le ia lumina și distruge spațiul verde.” Motivele pentru care nu sunt de acord cu această construcție sunt numeroase și toate la fel de importante: pierderea spațiului verde, respectiv a priveliștii (motivul pentru care am preferat, atunci când mi-am cumpărat apartamentul, în vara lui 2007, să am un spațiu mai mic, dar cu un soi de grădina sălbatică la picioare). O construcție P+2+E ar înseamnă o vedere perfectă în casă altor persoane, care, pe lângă clădire, intenționează să ridice și un gard în ceea ce este, în fapt, curtea interioară a blocului. Această ar presupune și mutarea (de fapt, desființarea, aleilor) și e ghenelor de gunoi. Probabil că fix în nasul vecinilor de la scară de alături”, a declarat pentru HotNews.ro Valentina Suciu, unul dintre locatarii afectați.”Modul în care a fost anunțat acest PUD (un panou A1 instalat pe ghenă de gunoi, printre tufișuri) te duce cu gândul la faptul că nu este luată în serios consultarea cu cei interesați și afectați la propriu. Mai mult, și solicitările de a realiza un PUZ al cartierului, înainte de a aprobă PUD-uri pe bandă rulantă, au rămas și ele fără ecou. Iar în ceea ce privește intenția de a realiza un PUZ al întregului sector, noi am venit cu comentarii și sugestii bine documentate (arhitectural, urbanistic, sociologic, cultural), și ele discutate doar de formă, într-o ședința la primărie în cursul lunii decembrie. Pe scurt, mi (și ni) se reduce gradul de confort (priveliște, spațiu verde), îmi este încălcat dreptul la informare publică. Așa că, din campania electorală a primarului Toader, cu Floreasca cartier grădina, or să se aleagă numai unii cu grădina, iar alții fără lumina, spațiu verde și cu gunoiul în nas”, a mai spus Valentina Suciu.Aceasta spune că împreună cu vecinii săi a făcut mai multe sesizări către Primăria Sectorului 2 privind regimul de proprietate al terenului și cum a ajuns să fie pus în proprietate privată, deși este grădina blocului, dar nu au primit răspuns.Consilierii USR Sector 2 spun că nu vor aproba proiectul, însă soarta spațiului verde depinde de votul celorlalte grupuri politice PSD, ALDE și PNL.”În conformitate cu art. 18 din Legea nr. 24/2007 este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege. (…) Prin excepție de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreagă suprafață a spațiului verde și cu obligația că suprafață cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafață totală a spațiului verde. În același sens, conform prev. art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, schimbarea destinației terenurilor amenajate că spații verzi și/sau prevăzute că atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. Terenul în cauza se încadrează la art. 4 lit. j) din Legea nr. 24/2007, spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu - spații verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecție, de ameliorare a climatului şi a calitătii aerului. Considerăm că PUD-ul propus nu este oportun, deoarece nu asigura unitatea, coerentă și confortul urban al teritoriului învecinat. În opinia noastră, hotărârea de respingere a PUD-ului asigura echilibrul între scopul urmărit de inițiatorul proiectului de PUD și interesele sectorului. Trebuie protejat dreptul la un mediu sănătos pentru toți locuitorii zonei”, a declarat pentru HotNews.ro Adrian Alexandru, consilier local USR Sector 2.Un grup de cetățeni din cartierul Floreasca a obținut în martie 2017 anularea în instanța a autorizației de construire pentru blocul de pe stradă Ghiță Pădureanu nr. 4, care se ridică pe un spațiu verde dintre blocuri, la numai câțiva metri de ferestrele lor. Autorizația a fost emisă de Primăria sectorului 2, condusă de Neculai Onțanu, iar decizia instanței este definitivă. Blocul este înălțat deja până la etajul trei din patru, pentru cât era emisă autorizația de construire. Acum cetățenii luptă pentru demolarea clădirii.Totodată, instanța a constatat și nelegalitatea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul local sector 2, în baza căruia primăria a eliberat autorizația de construire. HotNews.ro a scris despre caz încă din 2013, când au început lucrările.