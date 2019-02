Societatea Ornitologică a făcut recensământul păsărilor de apă. Cormoranul ocupă abia locul 10

La eveniment au participat în total 108 observatori, specialiști ornitologi și voluntari, care au acoperit la nivel național 238 de locații din 33 de județe ale țării, potrivit Societății Ornitologice Române. În total au fost numărate 397.955 de păsări, dintre care 357.108 de exemplare (89,7 % din total) aparțin speciilor acvatice, care sunt ținta acestui recensământ anual.Dintre speciile acvatice, cele mai numeroase efective au aparținut următoarelor specii:1. rață mare – 1218512. lișiță – 837713. rață cu cap castaniu – 203064. pescăruș râzător – 181855. gârliță mare – 120536. rață moțată – 115487. lebădă de vară – 97898. gâscă de vară – 9749. pescăruș pontic – 972710. cormoran mare – 9042Dintre speciile ne-acvatice, cele mai numeroase efective au aparținut următoarelor specii:1. cioară de semănătură – 122332. stăncuță – 58463. porumbel domestic – 35824. vrabie de câmp – 18535. porumbel gulerat – 1631”În cadrul recensământului au fost observate și câteva specii cu apariție sporadică la noi sau altele, care pot fi considerate interesante pentru această perioadă: lebăda mică (Cygnus columbianus - 114 ex.), gâsca de semănătură (Anser fabalis - 2 ex.), rața catifelată (Melanitta fusca - 14 ex.), pesărușul argintiu (Larus argentatus - 1 ex.), pescărușul asiatic (Larus ichthyaetus - 6 ex.), pescărușul de ghețuri (Larus hyperboreus - 1 ex.), păscărușul negru (Larus marinus - 1 ex.), fluierarul de munte (Actitis hypoleucos - 1 ex.), inărița (Acanthis flammea - 4 ex.), pitulicea mică (Phylloscopus collybita - 4 ex.) și cănărașul (Serinus serinus - 1 ex.)”, a anunțat Societatea Ornitologică Română.