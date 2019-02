Dezbatere publică: Nicușor Dan a solicitat Primăriei Capitalei să nu ridice mașinile de pe toate bulevardele și să permită parcarea inclusiv pe trotuar, acolo unde este loc

Ridicare masini in Cluj

”În decursul anului 2018, Direcţia Generală de Poliție Locală şi Control a Municipiului Bucureşti a primit un număr de aproximativ 2.930 sesizări cu privire la autovehiculele staţionate neregulamentar care stânjeneau circulația rutieră şi blocau căile proprii de rulare a mijloacelor de transport în comun. Totodată, poliţiile locale de sector au înregistrat în acelaşi interval de timp 13.500 sesizări primite de la cetăţeni care reclamă autoturisme oprite/staţionate neregulamentar, solicitându-le intervenţia pentru deblocarea zonelor din preajma trecerilor de pietoni ori a staţiilor S.T.B. Menţionăm că lipsa unei reglementări în domeniu a făcut practic imposibilă luarea unor măsuri legale pentru îndepărtarea acestora”, se arată într-un document anexat proiectului de hotărâre.





Primăria Sectorului 3 ridică de pe 3 mai mașinile staționate neregulamentar printr-un un departament din Primărie în prezența Poliției Locale. Taxa pe care șoferii trebuie să o plătească pentru recuperarea mașinii este de circa 500 lei, pentru vehicule de pana la 5 tone. Mașinile sunt depozitate într-un spațiu special amenajat pe str. Releului nr. 4.



Primăria Oradea a început ridicarea mașinilor staționate neregulamentar de la 1 februarie 2017.

Tariful perceput pentru ridicare, transport si depozitarea mașinii parcate nelegal este de 300 de lei, la care se adaugă plata custodiei de 2 lei/ora in primele 48 de ore, iar daca șoferul apare la masina si operațiunea de ridicare nu se finalizeaza, acesta va achita 150 de lei. La aceste taxe se adaugă sancțiunea amenzii de 4 puncte pentru staționare interzisa (1 punct echivalând cu 10% din salariul minim pe economie) si inca 3 puncte penalizare, in jur de 145 de lei x 4.

Primăria Cluj a aplicat această măsură din 9 februarie 2017. Cuantumul sancțiunii pentru ridicare-transport-depozitare este de 547 de lei. In cazul in care utilizatorul sau proprietarul se prezinta la autovehicul si nu se mai efectuează transportul si depozitarea, sancțiunea e de 294 de lei.

Marian Ivan, reprezentantul OPTAR, a fost de acord cu ridicarea mașinilor, dar a cerut ca la nivelul Bucureștiului să se aplice un singur regulament de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar, indiferent de tipul străzii, nu fiecare Primărie de Sector să aibă regulamentul ei. În plus, acesta a cerut ridicarea mașinilor și de pe pistele de biciclete, iar municipalitatea să ceară Guvernului și Parlamentului un pachet legislativ care să permită ridicarea mașinilor și de pe trotuar.”Noi solicităm să fie precizat foarte clar faptul că se consideră mașină parcată pe parte carosabilă și acele vehicule care au o singură roată pe partea carosabilă. Solicităm să fie trecut expres în acest regulament că și mașinile parcate pe pistele de biciclete trebuie ridicate. Pentru că există mai multe dezbateri în spațiul public legate de mașinile parcate pe trotuare, și regulamentl nu poate să intre în acest domeniu, vreau să reamintesc că planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD)prevedea pe termen scurt , cel puțin pe străzile principale să fie eliberate trotuarele de mașini. Tot PMUD propunea un set de măsuri legislative care să permită autorităților să propună Guvernulului să ridice și mașinile de pe trotuar. Din păcate Primăria nu a intenționat să propună Gvernului”, a declarat Marian Ivan.Viceprimarul Aurelian Bădulescu a declarat că Primăria Capitalei a depus la Camera Deputaților și la Guvern documente și a cerut ridicarea mașinilor și de pe trotuar.”Avem cel puțin în jur de 6 documente pe care le-am înaintat Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților pentru că vreau să știți că pe acest segment comunicarea cu cetățenii este una foarte intensă, ba mai mult, există activiști individuali care se preocupă de această chestiune. Toate aceste solicitări le-am trimis Comisiei. Săptămâna trecută am avut o discuție la Guvernul României pentru a discuta modul de sancționare și emiterea unui act normativ. Sperăm ca după ce se termină cu bugetul să ne putem aplica și asupra acestei chestiuni”, a declarat viceprimarul Aurelian Bădulescu.Deputatul Nicușor Dan a cerut Primăriei Capitalei să ridice mașinile doar de pe anumite bulevarde, acolo unde nu este o criză a locurilor de parcare.”Este o problemă serioasă și trebuie tratată cu nuanțe. Sunt locuri în care această măsură este binevenită. Există zone centrale din Bucureti unde sunt mașini parcate care blochează circulația. Sunt însă tot bulevarde principale unde această măsură nu poate fi aplicată și este nerezonabil ca acest regulament să li se aplice. De exemplu, bd. Iuliu Maniu sau str. Dezrobirii. Este nerezonabil să ceri oamenilor care stau acolo să nu își mai parcheze mașinile pe bulevard fiindcă efectiv nu au unde. În mod clar acele autoturisme care blochează mijloacele de transport în comun trebuie ridicate fără discuție. Ce vă propun, este să nuanțăm acest regulament și să trecem pe el zonele unde se pot ridica mașini în această etapă a evoluției Bucureștiului”, a declarat Nicușor Dan.Acesta a propus Primăriei Capitalei să permită înclusiv parcarea mașinilor pe trotuar, dacă rămâne loc și pentru pietoni și să fie taxate toate locurile de parcare.”Este nerezonabil ca în acest moment municipiul București să gestioneze doar câteva mii de locuri de parcare, în momentul în care sunt folosite ca parcări publice undeva la 100.000-200.000 locuri de parcare. Propunerea este ca peste tot unde oamenii parchează azi, unii legal, unii ilegal, dar fără ca aceste locuri să fie amenajate de către municipiul București să le delimităm și să luăm noi ca municipalitate o taxă. Apoi, din sistemul de taxe să reușim să gestionăm acest fenoment în București. A delimita aceste locuri de parcare ne și ajută, în sensul că acolo unde se poate, poți să fixezi pe trotuar exact limita aceea de 1m- 1,5m, bine definită ca pietonul să circule și totuși o mașină să poată fi parcată acolo, fiindcă uneori este nevoie să facem și asta. Este necesar un sistem informatic de gestionare a locurilor de parcare”, a mai declarat Nicușor Dan.Primăria Capitalei vrea să ridice mașinile staționate neregulamentar pe drumurile publice, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul instituției. Activitatea urmează să fie prestată de Compania Municipală Managementul Traficului București. Tariful de ridicare este de 200 lei pentru mașinile sub 5 tone, cel de transport 150 lei, iar cel de depozitare de 150 lei/zi. Hotărârea va intra în vigoare după ce va fi aprobată de Consiliul General al Municipiului București.În București, mașinile parcate neregulamentar blochează în mod frecvent prima bandă, stațiile mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni, trotuarele, chiar și linia de tramvai. HotNews.ro a scris în mai multe rânduri despre aceste situații.