​Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a aprobat Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 3. Documentul permite construirea unor blocuri în parcurile IOR și C-tin Brâncuși

Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București a aprobat joi Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 3, un document care stabilește ce se poate construi pe fiecare teren în parte, ce parcele au statutul de spațiu verde și cum este protejat patrimoniul. PUZ-ul permite construirea unor blocuri de 10 etaje în Parcul C-tin Brâncuși și menține regulamentul care permite edificarea unor blocuri de până la 45 m înălțime pe bucata retrocedată în Parcul IOR. Planul urbanistic este elaborat de Primăria Sector 3.





Mai multe lucruri despre documentația aprobată nu putem spune deoarece pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General sunt 3 variante ale PUZ-ului Sector 3, diferite, elementele comune fiind doar construcțiile de pe spațiile verzi. Practic nu este clar ce anume au aprobat joi consilierii generali, care dintre cele trei variante. Când va fi clar, vom publica o analiză detaliată. În varianta inițială proiectul prevedea și lărgirea străzii Calea Călărașilor și demolarea imobilelor de pe o parte a străzii, dar și modificări în zonele construite protejate.







Consilierii USR au cerut colegilor din Consiliul General să nu aprobe proiectul, dar fără rezultat.





Roxana Wring, liderul consilierilor USR din Consiliul General, a declarat că va ataca documentul în instanță.”Voi ataca în instanță PUZ Sector 3 și voi cere suspendarea aplicării lui și anularea întregii documentații. Acest document a fost votat astăzi de către consilierii municipali PSD-ALDE în ciuda tuturor argumentelor și explicațiilor pe care eu și colegii mei din USR le-am prezentat. Am spus că dacă acest PUZ este votat, atunci cartiere întregi care păstrează identitatea Bucureștiului vor fi șterse efectiv de pe hartă și se vor ridica blocuri, am spus că zone care sunt acum încadrate ca spații verzi vor deveni construibile și am spus că documentațiile prezentate nu au avizul de la Ministerul Culturii, așa cum cere legea. Am spus de nenumărate ori că acest PUZ este o adevărată amenințare la adresa viitorului acestui oraș. Și, cu toate acestea, consilierii PSD-ALDE au decis să îl voteze. Singura cale care ne rămâne este, așadar, justiția, a declarat aceasta.