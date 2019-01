Proiectul care protejează de rechinii imobiliari 12 din cele mai frumoase zone din București nu a fost pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General. USR amenință cu plângeri pentru abuz în serviciu

Reprezentanții Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei Capitalei au răspuns consilierilor USR că hotărârile Consiliului General al Municipiului București de aprobare a PUZ-urilor nu se pot prelungi, deoarece prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 se referă numai la posibilitatea prelungirii hotărârilor de aprobare PUG.





Consilierii USR au depus la secretariatul Consiliului General un proiect de hotărâre pentru prelungirea planului urbanistic zonal care protejează cele 12 zone protejate și cer primarului Gabriela Firea să îl pună pe ordinea de zi. Acest lucru însă nu s-a întâmplat.Totodată, se arată că prevederile art. 56 alin. (4) din același act normativ fac referire la stabilirea valabilității unei documentații de urbanism (PUZ, PUD), nu și la posibilitatea prelungirii valabilității, iar pentru acest tip de documentații legea prevede numai posibilitatea prelungirii de drept.Potrivit reprezentanților USR București, motivele invocate de Primărie sunt sunt nelegale și abuzive.”Prevederile invocate în răspuns se referă la obligația de actualizare a PUG odată la 10 ani și la posibilitatea de prelungire acestuia în cazul în care un nou PUG nu este elaborat- cu condiția demarării lucrărilor de elaborare a noului PUG. Posibilitatea prelungirii PUG în anumite condiții este reglementată că o situație excepțională de la obligația de a actualiza PUG-ul. Prevederile referitoare la PUG, care condiționează posibilitatea prelungirii PUG-ului de dovadă elaborării noului PUG nu conduc la concluzia imposibilității prelungirii unui PUZ. Nici prevederile cu privire la condițiile prelungirii de drept a documentațiilor de tip PUD și PUZ nu exclud posibilitatea prelungirii unui proiect de PUZ de către consiliu. Hotărârea de aprobare a unui PUZ are caracterul unui act administrative normativ”, se arată într-o scrisoare trimisă de USR București Primăriei Capitalei.Roxana Wring, lidera consilierilor USR București spune că dacă proiectul nu este pus pe ordinea de zi a Consiliului General va face plângere penală pentru abuz în serviciu.”Mafia imobiliară ia cu asalt Bucureștiul, iar Gabriela Firea este complice. Refuzul PMB de a prelungi valabilitatea PUZ arată că rechinii imobiliari abia așteaptă să expire PUZ-ul pentru conservarea a 12 zone protejate, cele mai reprezentative pentru identitatea istorică și culturală a Bucureștiului. Dacă PUZ iese din valabilitate, vor avea cale liberă pentru demolări de clădiri de patrimoniu, blocuri care sfidează regimul de înălțime al zonei, betonarea spațiilor verzi sau pentru alte agresiuni la adresa identității orașului. Mă adresez doamnei Primar General, Gabriela Firea, să introducă proiectul de hotărâre de prelungire a valabilității PUZ-ului pe ordinea de zi a ședinței de mîine, 31.01. Pentru că indiferență pe chestiuni atât de importante și cu consecințe atât de grave pentru București este categoric un abuz pentru care Primarul trebuie să plătească”, a declarat pentru HotNews.ro Roxana Wring, consilier general USR.Consiliul General al Municipiului București a aprobat în 2009 un plan urbanistic zonal care detalia regimul tehnic al construcțiilor din 12 zone protejate: Calea Griviţei, Magheru, Lascăr Catargiu, Labirint, Icoanei, Vatra Luminoasă, Filipescu, Bonaparte-Mora, Parcelarea Mornand, U.C.B, Domenii și Bastiliei. Mai exact, planul urbanistic inventariază fiecare casă din cele 12 zone protejate, stabilește ce regim de protecție are (dacă trebuie păstrată ca atare, se poate interveni parțial sau poate fi demolată, dacă nu are nicio valoare) și ce se poate construi în zona respectivă. Primăria Capitalei a luat decizia de a face acest inventar deoarece cele 12 zone protejate erau cele mai amenințate, fiind foarte mulți dezvoltatori imobiliari care cumpărau case vechi, cu valoare de patrimoniu, le demolau și doreau să construiască în loc blocuri cu 5-6-10 etaje, distrugând astfel zona protejată. Planul are termen de valabilitate 10 ani și expiră pe 18 februarie 2019.Primăria Capitalei trebuia să inventarieze și restul zonelor protejate din București și să facă regulamente similare, însă nu a mai făcut nimic, ignorând complet acest subiect, care ar fi putut salva ce a mai rămas din patrimoniul construit al Capitalei și ar fi asigurat o dezvoltare urbană coerentă, cu respect pentru oraș și trecutul său.