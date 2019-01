Primarul Gabriela Firea le cere consilierilor generali să aprobe din nou înființarea Companiei Municipale Energetica și să-i dea CET-ul de la Casa Presei

Primarul Gabriela Firea propune acest proiect de hotărâre ”pentru a nu arunca în haos colectivitatea locală” și pentru a nu ”compromite din punct de vedere tehnic onorarea de către România - şi, implicit, de Capitala acesteia - a statutului de ţară chemată să asigure preşedinţia rotativă a Uniunii Europene”





”Se aprobă confirmarea Hotărârii nr. 67/28.02.2017 privind aprobarea de principiu a înfiinţării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - producerea, furnizarea energiei electrice și termice, servicii energetice și de mentenanță, a Hotărârii nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societății pe acţiunii Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. şi aprobarea tuturor hotărârilor de organizare și funcționare. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti - Ilfov și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. Se aproba divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. ”, se arată în proiectul de hotărâre obținut de HotNews.ro.”Observând că absența unor măsuri urgente, vizând asigurarea cadrului juridic-regulamentar al organizării, funcţionării şi finanţării unor numeroase servicii publice cu caracter economic, în beneficiul locuitorilor Municipiului Bucureşti, poate arunca în haos colectivitatea locală aferentă acestei unități administrativ-teritoriale, având calitatea de Capitală a României. Luând în calcul şi împrejurarea că dezorganizarea unor numeroase servicii publice cu caracter economic, anterior înfiinţate la nivelul Municipiului Bucureşti, ar putea compromite din punct de vedere tehnic onorarea de către România - şi, implicit, de Capitala acesteia - a statutului de ţară chemată să asigure preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, începând cu data de 01.01.2019”, se arată în proiectul de hotărâre.Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, a postat pe pagina de Facebook că proiectele se vor discuta miercuri, în cadrul Comisiei de Utilități a Consiliului General. Acesta a scris că opoziția nu va vota acest proiect pentru că nu a s-a organizat în prealabil dezbatere publică.”Concret, astăzi am fost anunțați că ședința comisiei de utilități se va desfășura mâine la ora 16 și nu la ora 14.30, cum era programată inițial. Și că are loc în sala de Consiliu și nu în sala obișnuită de comisie, unde presa nu are acces. (...) Trebuie să ai mult tupeu să regizezi un astfel de scenariu, să propui Consiliului o hotărâre de asemenea importanță, fără niciun fel de dezbatere, dacă nu publică, măcar politică. Și să te aștepți ca opoziția să și voteze propunerile respective. Sau, poate aici e cheia, poate că doamna primar nu-și dorește neapărat ca această hotărâre să treacă, ci, conform scenariului, să pară actorul pozitiv în raport cu opoziția ”rea și ticăloasă”, care nu îi face pe plac! Deloc! (Doar pentru că e ilegal.)”, a postat Cătălin Deaconescu pe pagina de Facebook.Reamintim că prin Decizia Curţii de Apel Bucuresti secţia a VIII a - Contencios Administrativ si Fiscal nr. 6504 în Dosarul nr. 19404/3/2017, pronunțată în ședința publică din data de 22.11.2018, a fost anulat actul administrativ de înfiinţare a companiei Energetica, respectiv Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 94/29.03.2017.