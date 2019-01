Primăria Capitalei le-a transmis protestatarilor că nu pot manifesta la ceremonia de joi de la Ateneul Român

Joi seară, la Ateneul Român, se organizează un concert inaugural al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La eveniment ar putea participa și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker

„Domnul Cristian Dide a înțeles să investească Comisia de Ordine Publică a Municipiului București cu o solicitare pentru trei mitinguri, unul în fața Ministerului de Externe, în data de 10 (ianuarie, n.r.), un alt miting pentru Piața Victoriei, iar altul care vizează o adunare publică în parcul din fața Ateneului Român. Urmează ca în scurt timp să emitem o adresă prin care vom comunica decizia Comisiei de Ordine Publică, având în vedere că în data de 4 ianuarie 2019 am fost investiți cu o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Externe pentru zona despre care se face vorbire, respectiv Ateneul Român, Hilton și Palatul Regal”, a declarat pentru Mediafax viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.Potrivit acestuia, legea nu permite organizarea a două adunări în același loc și în același timp.„Membri în această comisie sunt și de la MAI, Jandarmerie și alte direcții, precum Poliția Locală, iar o antepronunțare ar produce o chestiune care nu este deontologică (...) Vă pot spune prin analogie, având în vedere că pe data de 4 ianuarie am fost investiți cu o solicitare din partea MAE, nu se pot aproba două activități în aceeași zonă. Mai mult de atât, trebuie să înțelegem că statutul pe care îl dă Comisia Europeană membrilor acestora este un statut special, iar pentru acest statut există și inele de securitate indicate de Comisia Europeană”, mai spune Bădulescu.Protestatarul Cristian Dide crede că joi seară, în fața Ateneului, vor fi „câteva mii de persoane”. „Intenționăm ca joi seară, atunci când România este investită la Președinția Consiliului UE, să organizăm un miting de susținere. Așa cum a decis Înalta Curte, noi suntem obligați să declarăm orice adunare publică. Am fost invitați de Primăria Capitalei și ni s-a dat de înțeles că nu avem voie să organizăm aceea adunare publică acolo, din motive de securitate și că acolo vor veni înalți demnitari. Cred că vom fi câteva mii de persoane”, a declarat miercuri Cristian Dide, la ieșirea de la discuțiile cu Aurelian Bădulescu.În același timp,, în contextul în care toți liderii Uniunii Europene (președinții Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, comisarii europeni, liderii grupurilor din Parlamentul European) vor participa la preluarea oficială președinției rotative de către România.Evenimentul, care va avea loc sub deviza ”We need UE” și ”Vrem Europa, nu dictatură”, a fost anunțat, pe Facebook, de organizațiile ”Rezistența”, ”Corupția Ucide” și ”Inițiativa România”.”Vrem să fim alături de ei. Vrem să fim văzuți de ei. Vrem să se înțeleagă că, în ciuda politicilor guvernării actuale, românii sunt cetățeni ai Europei, care cred în valorile care stau la baza UE: libertate, stat de drept, justiție independentă, solidaritate, transparență în decizii și în cheltuirea banului public”, se arată în anunț.Participanții sunt așteptați în Piața George Enescu, joi, de la ora 19.00, cu steagurile României și al UE.