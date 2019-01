Nicușor Dan: Justiția a decis, casa academicianului Alexandru Rosetti de pe strada Dionisie Lupu a fost demolată ilegal

”Distrugerea abuzivă și ilegală a imobilului din strada Dionisie Lupu nr 56, care a aparținut academicianului Alexandru Rosetti, fondatorul școlii românești de lingvistică, a fost confirmată în justiție. Clădirea construită la sfârșitul secolului XIX a fost demolată în 2011, în baza unei autorizații emise în 2009 de primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman. În locul ei a fost construit un imobil de 6 etaje, în baza unei autorizații emise tot în 2011 de primarul Oprescu. Acum, cele două autorizații au fost anulate irevocabil de Curtea de Apel București”, se arată într-un comunicat al deputatului Nicușor Dan, membru al asociației Salvați Bucureștiul.Pentru autorizația de desființare au fost două motive principale de nelegalitate invocate. ”În primul rând, nu a fost obținut avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, în condițiile în care imobilul figura ca nedemolabil într-o reglementare a zonei realizată de Universitatea de Arhitectură. In al doilea rând, Primăria Sectorului 1 nu mai era competentă să emită autorizația de desființare după modificarea legii construcțiilor, competența revenind Primăriei Generale. Pentru autorizația de construire, principalul motiv de nelegalitate a fost depășirea înălțimii maxime permise în zona construită protejată Pitar Moș, de maximum 13 metri. În plus, exista condiția ca înălțimea noii construcții să nu depășească cu mai mult de 3 metri nivelul construcțiilor învecinate. Așa cum se poate vedea pe planșa atașată, condiția a fost încalcată flagrant”, se mai arată în comunicatul de presă.“Instanța a constatat în 2018 ceea ce noi spunem din 2011. Unde au fost instituțiile statului în acest timp? Unde a fost Inspectoratul de Stat în Construcții, unde a fost Prefectul, unde a fost Parchetul? Vom continua noi demersuri în justiție. În primul rând, un litigiu civil pentru revenirea la situația anterioară. În al doilea rând, după motivarea deciziei Curții de Apel București, o plângere penală pentru abuz în serviciu cu foloase necuvenite pentru altul: asta înseamnă că un arhitect șef și un primar să dea etaje în plus pentru un privat” a spus deputatul Nicușor Dan, membru al Asociației Salvați Bucureștiul.