Bilanțul marilor lucrări de infrastructură din București: pasajul Ciurel și cel de la Nicolae Grigorescu nu au fost terminate, lucrările la parcarea de pe Șos. Pantelimon nu au început

Lucrările la Pasajul de la Nicolae Grigorescu nu au fost terminate deși sunt executate încă de anul trecut în proporție de peste 90%. Motivul: trebuie mutate liniile de înaltă tensiune care trec pe deasupra pasajului și aparțin Transelectrica, iar procedura durează. Sigur, rămâne întrebarea de ce nu au fost mutate înainte de începerea lucrării, o întrebare fără răspuns.





Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că au deblocat situația, după ce în luna octombrie au încheiat două contracte de proiectare și lucrări cu deținătorii rețelelor de energie electrică, respectiv Transelectrica SA și cu E-Distribuție Muntenia SA, făcând și plățile către aceștia.





”Pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții Străpungere Bulevardul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu este necesară supraînalțarea cadrelor de susținere a instalațiilor de transport energie electrică. În acest sens, în luna octombrie, Primăria Municipiului București a încheiat două contracte de proiectare și lucrări cu deținătorii rețelelor de energie electrică, respectiv Transelectrica SA și cu E-Distribuție Muntenia SA. Menționăm că lucrările care trebuie realizate de cele două se vor desfășura în paralel. Astfel, Primăria Capitalei a predat amplasamentele și a făcut plățile către cele două companii, astfel încât acestea să poată face demersurile pentru începerea lucrărilor”, se arată într-un răspuns trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Primăria Capitalei nu a dat un termen la care va finaliza lucrarea.











În noiembrie 2016, reprezentanții municipalității spuneau că pasajul este aproape gata și lucrările se vor finaliza în 6 luni.



Pasajul face parte din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care constă în lărgirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri și lărgirea trotuarelor la 5 metri, construirea unui pasaj peste Dâmbovița. În etapa a doua artera va ajunge până în Șoseaua Olteniței.





Pasajul Ciurel





Primarul Gabriela Firea și reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat de mai multe ori pe parcursul acestui an că Pasajul de la Ciurel va fi gata în luna noiembrie 2018, termen asumat de constructor. Pe 15 octombrie, însă, după o vizită pe șantier primarul Gabriela Firea a postat pe pagina de Facebook că Pasajul de la Ciurel este realizat în proporție de 90%. Aceasta a cerut constructorului să mobilizeze toate resursele pe șantier ca să termine cât mai repede lucrarea, însă nu a dat un termen clar la care va fi gata.







”În prezent, se lucrează la tensionarea hobanelor, la relocarea conductelor Elcen pentru apă industrială. După relocarea acestor conducte, pe amplasamentul eliberat va începe construcția unui stâlp de susținere pentru tablierul care va fi amplasat peste șoseaua Virtuții. S-au deviat toate rețelele de medie și joasă tensiune, s-a mutat punctul Trafo, iar pe amplasamentele eliberate se lucrează atât la platforme cât și la rampe de urcare și coborâre de pe pod”, spunea Gabriela Firea pe 15 octombrie.





Pasajul Ciurel - decembrie 2018





















Pasajul Ciurel - 15 octombrie 2018 Foto: Primăria Capitalei







Park&ride Pantelimon





Primarul Gabriela Firea a anunțat în mai multe rânduri că lucrările vor începe în acest an, însă la fața locului, în prezent se află doar o groapă, săpată acum câțiva ani. Cum explică reprezentanții municipalității situația?





”Parcarea de la intersecția Pantelimon-Vergului face parte din Obiectivul de Investiții "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șos. Pantelimon și Șos. Iancului". Inițial, în anul 2011, proiectul a prevăzut construirea unui pasaj+parcare subterană cu regim de înălțime 2 niveluri subterane+copertină, cu un număr aproximativ de 320 locuri de parcare, iar lucrările ar fi trebuit să fie demarate în anul 2012, conform ordinului de începere a lucrărilor. În urma studiilor de teren efectuate la faza de proiectare, s-a constatat că pânza freatică depășește cota fundațiilor și acționează ca o presiune hidrostatică asupra pereților de incintă și a radierului, lucru care a determinat schimbarea soluției tehnice de proiectare a parcării. Astfel, s-a propus construirea unei parcări supraterane și terminal STB Park&Ride, regim de înălțime 2 etaje+terasă, cu un număr de aproximativ 498 locuri de parcare. Având în vedere schimbarea soluției tehnice, este necesară întocmirea unui act adițional la Contract în vederea negocierii noilor prețuri. După semnarea acestuia, se va putea emite Ordinul de începere a lucrărilor. Durata de execuție a lucrărilor este de 16 luni de la data demarării acestora”, se arată într-un răspuns trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

















Parcarea face parte din proiectul de reabilitare a Șoselelor Iancului-Pantelimon și trebuia terminată la finalul anului 2014. Inițial, primăria a vrut să facă parcarea subteran, iar apoi a schimbat proiectul și a decis să o facă suprateran. În plus, șantierul a fost blocat din cauza întrării în insolvență a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul.

Lărgirea str. Fabrica de Glucoză







Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Lucrările sunt executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L., valoarea contractului fiind de 48.228.719,48 lei fără TVA.





- tronsonul 3 - între Obor și Piața Sudului.









Bandă unică linia tramvaiului 21





Lungimea totală a traseului celor două linii de pe inelul central al orașului este de 21,6 km, lungime împărțită în patru tronsoane, din care 19,6 km sunt delimitați cu gard de protecție, iar circa 2 km cu stâlpi flexibili.

După finalizarea lucrărilor, prin soluția propusă, de instituire a benzii proprii pentru liniile 1 și 10, se obține o viteză sporită de exploatare și o capacitate de transport cu 20% mai mare decât în prezent, aproximativ 2.700 de călători pe oră și sens, potrivit datelor furnizate de Societatea de Transport București.







Prelungirea Ghencea





Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea nu au început nici în acest an, deși ele sunt anunțate din 2007.







Într-un comunicat de presă dat în această toamnă, reprezentanții Primăriei spun că proiectul a fost regândit și se face un nou studiu de fezabilitate, în baza căruia se va face un caiet de sarcini și o nouă licitație pentru desemnarea constructorului.







Studii de fezabilitate pentru Pasajele Doamna Ghica, Andronache și Petricani





Proiectul a fost început în martie 2010 și ar fi trebuit încheiat la sfârșitul anului 2012. Lucrarea a fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrările au fost reluate în luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării sunt estimate la 30,9 milioane de lei.Am ajuns la finalul anului, însă pasajul nu este gata. La fața locului se vede că încă mai este de muncă până când șoferii vor putea folosi obiectivul.Pasajul Ciurel face parte din Străpungerea Ciurel - Nod Rutier Virtuții. Valoare totală a proiectului este de 128 milioane euro.În a doua etapă Primăria Capitalei va realiza străpungerea către A1. Culoarul stabilit inițial pentru lucrare nu va mai fi însă respectat.”Atunci când a fost proiectat acest obiectiv de investiții, s-a dorit un culoar de expropriere care să ducă până la Șoseaua de Centură și autostrada A1, dar acest culoar nu a fost rezervat pentru execuția lucrării, ceea ce a dat posibilitatea primăriilor de sector să elibereze autorizații de construire în această zonă și, astfel, în urma construirii unor imobile pe amplasament, s-a ajuns la un număr de aproximativ 200 de clădiri care ar trebui demolate ca urmare a exproprierilor. În consecință, Primăria Capitalei a solicitat proiectantului să vină cu o soluție pentru un culoar de expropriere care să permită continuarea proiectului până la autostradă, dar cu o intervenție minimă în zona construită. Proiectantul a înaintat către PMB o nouă propunere de culoar, minim invaziv, prin care se propune exproprierea unui număr de maxim 20 de imobile, adică o reducere la 10% a numărului necesar de imobile care ar fi trebuit demolate, dar și o reducere semnificativă a costurilor necesare continuării proiectului”, a precizat Gabriela Firea pe 15 octombrie. Deocamdată nu a fost prezentat traseul străpungerii.De asemenea, actuala administrație a comandat un studiu de trafic din care a reieșit necesitatea construirii unui sens giratoriu, care va prelua traficul desfășurat pe pasaj. Deocamdată însă nu s-a stabilit unde va fi amplasat.”Pentru finalizarea Nodului Rutier Virtuții, parte a obiectivului de investiții Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel- A1, Primăria Municipiului București a comandat un studiu de trafic, din care a reieșit necesitatea construirii unui sens giratoriu, care va prelua traficul desfășurat pe pasaj. Odată ce podul hobanat va fi finalizat, sensul giratoriu va fi realizat pe un amplasament definitivat împreună cu specialiștii Comisiei Tehnice de Circulație și ai Brigăzii Rutiere, pe baza avizelor emise de aceștia”, se arată într-un răspuns trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Primăria Capitalei a demarat lucrările la drumul expres spre Autostrada București-Pitești în 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectivă, artera, de 8,3 km, ar fi urmat să facă legătură între Splaiul Independenței și autostrada A1. Licitația pentru executarea lucrării a fost câștigată de către consorțiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica și Proiect București, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la începerea lucrării, respectiv anul 2014.Lucrările au fost oprite la câteva luni după ce au început atât din cauza litigiilor cât și din motive financiare. În 2014 au fost reluate, însă s-a lucrat cu viteza melcului.Primarul Gabriela Firea spune că atunci când a preluat lucrarea, această era la 13%. Potrivit primarului Gabriela Firea, motivele blocajului au fost următoarele, nu s-au făcut plăți către constructor, nu au fost mutate rețelele edilitare, descărcarea arheologică a durat foarte mult.Primăria Capitalei a început pe data de 3 august lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi. Termenul de execuție este 15 luni, însă reprezentanții municipalității promit că va fi gata în 12 luni. La finalul lunii noiembrie, constructorul finalizase deja lucrările de demolare și defrișare pentru lărgirea străzii.Lărgirea străzii Fabrica de Glucoză a fost anunțată de Primăria Capitalei încă din 2010, iar în ultimii 5 ani, în fiecare an, primarii anunțau că va începe „anul acesta”. Inițial au fost probleme cu exproprierile, apoi cu licitația, apoi a fost nevoie de actualizarea proiectului.Primarul Gabriela Firea a anunțat inițial că va începe șantierul în 2017, apoi în primăvara lui 2018. Lucrarea este una dintre cele mai așteptate din Capitală, deoarece zona s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, însă infrastructura rutieră nu a reușit să țină pasul, iar la orele de vârf traficul este de coșmar.În plus, aceasta este necesară pentru preluarea traficului de pe autostrada A3 București - Ploiești, deschisă în decembrie.Primăria Capitalei a continuat în 2018 proiectul de separare a liniilor de tramvai de restul traficului, după ce în 2017 a implementat acest model pe linia tramvaiului 21. Astfel instituția a început, la 7 iulie 2018, lucrările de creare a benzii unice de transport pentru liniile de tramvai 1 și 10. Până în prezent s-au realizat 3 tronsoane din cele 4, cum a fost împărțit proiectul:- tronsonul 1 - între Bd. Timișoara și Șos. Viilor- tronsonul 2 - între Pasajul Obor și B-dul Timișoara, pe Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Bd. Vasile Milea.După implementarea acestui proiect, pe linia tramvaiului 21, timpul de parcurgere între cele două capete a scăzut la jumătate.”Studiul de fezabilitate, realizat de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă S.A., va fi predat pe 6 septembrie 2018. Costurile pentru realizarea studiului de fezabilitate, proiectare și asistență tehnică sunt de cca 320.000 euro. Proiectul presupune lărgirea și modernizarea bulevardului Ghencea, pe o lungime de 6 km, începând de la capătul tramvaiului 41 și până la Șoseaua de Centură. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, linie de tramvai în zona mediană, piste de biciclete, trotuare cu o lățime de 6 m, spații verzi între trotuar și partea carosabilă (3m). Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate. Se va realiza, de asemenea, un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă până la 500 de locuri într-o dezvoltare ulterioară. Proiectul propus se va corela cu Nodul Rutier de la Domnești care se află sub coordonarea CNAIR”, anunța Primăria Capitalei într-un comunicat de presă la finalul lunii august.Tot în faza de studiu de fezabilitate se află și Pasajele Doamna Ghica, Andronache și Petricani, anunțate încă de acum 10 ani de reprezentanții municipalității.