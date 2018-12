Cât plătesc bucureștenii pentru luminițele de Crăciun: 3 primării - 11 milioane lei. La Constanța, iluminatul festiv costă 4,8 milioane lei

Primăria Sector 6 plătește circa 533.000 lei pentru „Iluminat festiv pe perioada sărbătorilor de iarna 2018-2019” în Parcul Drumul Taberei, potrivit sistemului electronic de achiziții publice. Contractul constă în închiriere și livrare echipamente iluminat festiv; montare, demontare, conectare, deconectare la sistem de iluminat public; întreținerea și menținerea în stare de funcționare a iluminatul festiv, pe perioada contractuală.









Primăria din Satu Mare a încheiat un acord-cadru cu o valoare cuprinsă între 12,8 și 18,3 milioane lei, pe 4 ani pentru iluminatul festiv. Câștigătorul licitației: ELBA COM S.A. Pentru iluminatul festiv de anul acesta, Primăria a încheiat un contract subsecvent de circa 800.000 lei.







”Pentru sărbătorile Pascale şi cele de iarnă Primăria municipiului Satu Mare doreşte să ofere cetăţenilor oraşului un iluminat ornamental festiv care să dea oraşului un aspect de sărbătoare. Având în vedere că în cursul unui an calendaristic nu se poate estima exact necesarul serviciilor mai sus menţionate şi ţinând cont că serviciile respective au un caracter repetitiv, autoritatea contractantă va încheia un acord – cadru, cu un singur operator economic, pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, care va permite autorităţii contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord -cadru”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.







”Iluminatul ornamental-festiv din Capitala fost asigurat in acest an de Compania Municipala Iluminat Public București S.A., iar elementele decorative au fost furnizate de S.C. MK Illumination S.R.L.In total, au fost instalate peste 9 milioane de beculeţe de tip LED, cu 6 milioane mai multe decât in anii precedenți (peste 700.000 șiruri luminoase care, desfășurate, au o lungime de 845 de kilometri), iar traseul iluminatului festiv însumează peste 40 de kilometri de bulevarde si străzi secundare, cuprinzând 74 de locații din București, cu un cost de aproximativ 9,8 milioane lei. Având in vedere ca anul acesta este unul special, dedicat Centenarul Marii Uniri, au fost concepute și create elemente ornamentale relevante pentru identitatea națională, inspirate din opere de arta ale marilor artiști romani. Din totalul de peste 7.000 de elemente decorative, 800 sunt elemente unicat, specifice evenimentului”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.”Un exemplu de referință pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri este "Coloana Infinitului", sculptura a marelui artist roman Constantin Brâncuși, care măsoară 12 metri înălțime, are o greutate de 110 kilograme și este montată la kilometrul 0 al Capitalei, in Piaţa Universității. Un alt element tradițional prezent in tema iluminatului festiv de sărbători îl reprezintă femeile cu tulnic (figurine unicat, de 3,5 metri înălțime, pictate manual), figurine de 3 metri reprezentând perechi de dansatori in hora, îmbrăcați in straie populare, precum și elemente care amintesc de Regalitate”, mai spun reprezentanții municipalității.Firma S.C. MK Illumination S.R.L, de la care Compania Municipală Iluminat Public București a cumpărat luminițele, este din Hunedoara și are ca acționari firma MK IMMO TRUST GMBH din Austria și un cetățean român - BABA HOREA MIHAI. Inițial, bugetul alocat de municipalitate pentru luminițe a fost 6 milioane lei.Contractul a fost încheiat pe 2 noiembrie 2018, câștigătorul procedurii de achiziție fiind CRIS STYLE IMPEX S.R.L.Primăria Sector 4 plătește circa 530.000 lei pentru ”Închirierea de instalații pentru iluminatul festiv, în perioada sărbătorilor de iarna 2018-2019, ce vor fi amplasate pe străzile, în intersecțiile și piațetele din Sectorul 4, acolo unde Primăria Generală a Municipiului București nu va realiza iluminatul sărbătorilor de iarnă pe aceste artere din Sectorul 4”. Contractul a fost atribuit firmei Luxten Lighting Company pe 13 noiembrie. Primăria Constanța plătește 4, 8 milioane lei pentru iluminatul festiv. Contractul a fost atribuit firmelor Luxten Lighting Company și EURO-AUDIT SERVICE în luna noiembrie și vizează închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalaţii de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă.Primăria localității Jilava din județul Ilfov plătește aproape un milion de lei pentru luminițele de Crăciun din acest an. Potrivit Sistemului electronic de achiziții publice, este vorba despre trei contracte care vizează închirierea de decorațiuni, dar și servicii de montat/întreținere/demontat pentru decorațiunile de Crăciun. Spre comparație, Primăria Capitalei plătește circa 6 milioane lei pentru iluminatul festiv. Contractele din Jilava au fost date prin achiziție directă aceleiași firme - S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.