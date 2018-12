Primăria Capitalei vrea să transfere activitatea ELCEN și RADET către Compania Municipală Energetica București, deși instanța a anulat actul de înființare a companiei

Primăria Capitalei lucrează la un protocol prin care activitatea ELCEN și RADET să fie transferată către Compania Municipală Energetica București. Acesta vizează și transferul angajaților de la cele două entități și negocierea unui nou contract colectiv de muncă. DEcizia vine în contextul în care Curtea de Apel București a anulat hotărârea de înființare a Companiei Municipale Energetica, în urma unui proces intentat de USR București. Procesul a vizat anularea hotărârilor privind înființarea a 22 de companii municipale, toate anulate.











Fostul director al RADET, Gabriel Dumitrașcu, a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, un protocol care ar urma să fie încheiat între Primăria Capitalei, Prefectură, RADET, ELCEN, Ministerul Energiei și Compania Energetica și care prevede transferul activității ELCEN și RADET până cel târziu pe 1 mai 2019.





Într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei recunosc că se lucrează la un astfel de protocol, însă varianta publicată de Gabriel Dumitrașcu nu este cea finală.









Reprezentanții municipalității spun că decizia instanței referitoare la anularea Hotărârii Consiliului General nu afectează funcționarea companiei.





”Compania Municipala Energetica, facem precizarea ca aceasta este in prezent o organizatie funcțională, iar continuarea activității acesteia este legală, pentru că nu există un decizie a instantei privind radierea sau desfiinţarea companiilor”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.





Gabriel Dumitrașcu cere și demiterea prefectului Speranța Clișeru pentru că aceasta ”nu poate gira fapte și acțiuni contrare unei hotărâri a instanțe”.

”Am cerut Ministrului Afacerilor Interne, doamnei Carmen Daniela DAN și Secretarului General al Guvernului, domnului Toni GREBLĂ „să demarați cercetarea administrativă și suspendarea din funcție a doamnei Speranța Cliseru și să stabiliți măsura în care faptele sunt suficiente pentru demiterea din funcția de Prefect”. Prefectul nu poate gira fapte și acțiuni contrare unei hotărâri a instanței! Având în vedere ca in 22 noiembrie 2019 Curtea de Apel Bucuresti a pronunțat in dosarul nr. 19404/3/2017 o hotărâre de anulare a Hotărârii Consiliului Generalal al Municipiului București de înființare a Companiei Energetica, Prefectul are obligația conform art.19 lit.a)„ să asigure aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice” și nicidecum să gireze prin semnătură și angajament acțiuni contrare dispozițiilor instanței. Totodată, participarea Prefectului la Protocolul negociat, înlătura posibilitatea acestuia de a exercita atributia de prevazuta la art. 20 din lege:„ Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului in unitatea administrativ-teritorială și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, in condițiile legii”. Încrederea noastră în autoritatea statului și în suveranitatea actului de justiție are de suferit dacă Prefectul nu este demis”, a postat Dumitrașcu pe pagina de Facebook.









În mai 2018, Consiliul General a aprobat, de principiu, transferul RADET și ELCEN către Compania Municipală Energetica București. Tot atunci, CGMB a abrogat și hotărârea prin care municipalitatea își exprima intenția de a cumpăra ELCEN. În luna august, Consiliul General a majorat cu 1,2 miliarde lei capitalul Companiei Municipale Energetica pentru cumpărarea creanțelor ELCEN în vederea fuzionării cu RADET, compania ajungând la un capital de 1,5 miliarde lei. Interesant este că ELCEN are datorii de circa 1,9 miliarde lei, iar Primăria vrea să acopere doar 1,2 miliarde. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu restul și de ce a ales să răscumpere doar aceste datorii.





”Primăria Capitalei are în lucru un document cu privire la transferul de activitate de la RADET și ELCEN la Compania Energetica, însă documentul apărut în spațiul public este unul nefinalizat, aflat în stadiu de proiect, la care încă se lucrează. Pentru a deveni oficial, și a produce consecințe, documentul în cauză va trece prin mai multe etape, printre care asumarea de către Primarul General, prin semnătură, și introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Înainte de aceste etape, însă, au loc întâlniri cu sindicatele, pentru a prelua punctul lor de vedere, în vederea introducerii în document, o astfel de întâlnire având loc chiar astăzi. Transferul de activitate si al salariaților de la ELCEN / RADET la Compania Energetica nu este o noutate, Primăria Capitalei a anunțat din timp că dorește să aplice această soluție pentru eficientizarea sistemului de termoficare al Capitalei. Subliniem inca o data transferul nu presupune disponibilizării, toți angajatii fiind preluați de companie”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.