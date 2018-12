Primăria Jilava plătește aproape un milion de lei pentru luminițele de Crăciun

Contractele din Jilava au fost date prin achiziție directă aceleiași firme - S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.









Primăria localității Jilava din județul Ilfov plătește aproape un milion de lei pentru luminițele de Crăciun din acest an. Potrivit Sistemului electronic de achiziții publice, este vorba despre trei contracte care vizează închirierea de decorațiuni, dar și servicii de montat/întreținere/demontat pentru decorațiunile de Crăciun. Spre comparație, Primăria Capitalei plătește circa 6 milioane lei pentru iluminatul festiv. Primul contract are o valoare de 415.800 RON (89.187,28 de euro) și a fost atribuit în 5 noiembrie. Obiectul acestuia este închirierea de produse de tip “iluminat festiv”, executarea lucrărilor de montare si demontare și întreținerea acestora pe perioada decembrie 2018-ianuarie 2019. Achiziția a fost făcută de firma Primăriei - EURO PREST SERV JILAVA.



Valoarea celui de-al treila contract este de 445.880 RON (95.639,30 de euro) și are același obiect. Achiziția a fost făcută direct de Primărie.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, societatea are ca acționari SIF Oltenia (14,8%) și ASOCIATIA PAS ELECTROMAGNETICA (31,2%), în rest fiind acționari persoane fizice și juridice.