VIDEO București: Lucrările de demolare a blocului ridicat ilegal în Sectorul 5 au ajuns la jumătate

Luminița Șandru povestește că Asociația de Proprietari a obținut încă din 2014 decizia de sistare a lucrărilor până la judecarea procesului de anulare a autorizației, însă investitorul a continuat lucrările. Blocul era în stadiul de subsol/parter când vecinii au obținut sistarea lucrărilor.







”Multumim firmei de demolare MACOCRYS INVEST SRL, pentru razele de soare aduse în casele noastre, după 6 ani de beznă! Am ajuns la jumătatea lucrărilor de demolare! Un cadou frumos de Crăciun, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva celor vinovați de emiterea autorizațiilor de construire. (Sunt 3 autorizații emise și anulate)”, a postat pe pagina de Facebook, Luminița Șandru, unul dintre proprietarii care au luptat în instanță pentru demolarea blocului.”În 2012 am început procesul pentru anularea autorizației de construire și demolare. Ne-am judecat până în 2016. Instanța a dat o decizie definitivă prin care obliga proprietarul să aducă terenul la starea inițială. În cazul nostru problema a fost că Primăria Sectorului 5 a dat autorizație de construire pe teritoriul Sectorului 4. Blocul era la câțiva metri de geamurile noastre, dezvoltatorul a făcut un fals în înscrisuri și a lipit niște lotulețe care nu puteau fi alipite, a luat autorizație pe un procent de ocupare mai mare, a dezmembrat terenurile și a construit pe sută din teren. După ce am câștigat procesul, am dat la executor, executorul i-a pus sechestru pe toate bunurile. După aceea am fost în instanță și am cerut încuviințarea instanței, fiindcă investitorul și-a luat angajamentul că demolează el, ceea ce nu s-a întâmplat. Am mers în instanță și am cerut instanței să demolăm noi, Asociația de proprietari, pe cheltuiala lui. Când a văzut că i-a ajuns cuțitul la os, a început el demolarea săptămâna trecută”, a declarat pentru HotNews.ro Luminița Șandru.