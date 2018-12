UPDATE Viceprimarul Aurelian Bădulescu a înjurat o consilieră de la USR care cerea explicații despre situația de la Maternitatea Giulești. Înjurătura ar fi fost consemnată în procesul verbal/ Reacția acestuia: Vă aștept un pic pe coridor, că vreți să o dați în smardoială

UPDATE Viceprimarul Aurelian Bădulescu nu a negat în timpul ședinței de Consiliu General cele petrecute și declarat că răspunderea este personală.





”De fiecare dată când îmi ies din pepeni, încercați să câștigați capital de imagine. (...) Vă aștept un pic pe coridor, că vreți să o dați în smardoială”, a declarat Bădulescu.





Colegul său de partid, Mihai Goțiu, explică mai bine situația.





”Am fost astăzi la ședința Comisiei de Sănătate a Consiliului General în care am cerut să vină Gabriela Firea și să explice care este situația de la Giulești și ce măsuri s-au luat. Evident, Primarul Capitalei nu a considerat că merită să-și piardă timpul cu un astfel de subiect, așa că l-a trimis la ședință pe omul său de încredere, pe viceprimarul Aurelian Bădulescu. Timp de 2 ore l-am ascultat și pe el și pe cei de la ASSMB cum se contrazic spunând ba că Spitalul Giulești este în subordinea Primăriei, ba că Primăria nu are niciun rol și nicio responsabilitate în criza stafilococului auriu. Aurelian Bădulescu s-a încurcat atât de mult în minciuni încât nu a mai făcut față discuției, iar ședința s-a încheiat cu o criză de isterie din partea acestuia. Cert este că Primăria nu a luat nicio măsură, că nu se consideră responsabilă pentru nimic din ceea ce se întâmplă la Giulești și că nici nu are de gând să facă măcar un control. Așadar, Gabriela Firea nu se simmte responsabilă pentru absolut nimic în legătură cu îmbolnăvirea celor aproape 40 de nou-născuți”, a postat pe pagina de Facebook Ana Maria Ciceală.”Colegii mei din USR București mi-au relatat, aseară, un (nou) episod halucinant cu un PSD-ist de frunte în prim-plan. Ieri, Ana Ciceală a convocat Comisia pentru Sănătate și protecție socială a municipiului București, unde a invitat-o și pe Gabriela Firea. Ședința a vizat drama de la Maternitatea Giulești (spital aflat în subordinea Primăriei București), unde aproape 40 de nou-născuți au fost infectați cu stafilococ auriu. Firea l-a delegat să o reprezinte la Comisie pe unul dintre viceprimari (după ce veți citi continuarea veți înțelege, sper, de ce nu-i scriu și numele). Doar că adjunctul Gabrielei Firea nu prea avea chef să răspundă la întrebări. După ce a zis că n-are vreo responsabilitate legată de infectarea bebelușilor, că nici nu-și asumă re-deschiderea Maternității, că ei doar consemnează ce se întâmplă (!!! păi atunci de ce mai e în subordinea PMB?), viceprimarul PSD a trecut la mitocănie. Fără nicio jenă, a început s-o înjure ”de mamă” pe Ana Ciceală. Ba, mai mult, pentru ”a intra în eternitate”, delegatul lui Firea a consemnat înjurătura și în procesul-verbal al ședinței Comisiei! ȘI A SEMNAT! Pentru conformitate, puteți vedea, în facsimil, copia după acest proces-verbal (din motive de GDPR, am blurat semnăturile)”, a postat Mihai Goțiu pe pagina de Facebook.