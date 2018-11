​FOTOGALERIE Primăria Cluj-Napoca a pus în circulație 30 de autobuze Mercedes noi. Cum arată în comparație cu cele cumpărate de Primăria Capitalei de la Otokar

Primele autobuze Otokar au ajuns la București

Primele 20 de autobuze din cele 400 care urmează să fie achiziționate de Primăria Capitalei de la asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi au ajuns în București, luna trecută. Acestea încă nu au fost puse în circulație, dar municipalitatea a prezentat poze. Conform graficului, până la sfârșitul anului vor fi livrate alte 80 de unități, iar anul viitor restul de 300.

Valoarea tranzacției este 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri în funcție de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m și 30 de autobuze de 18.





Conform caietului de sarcini, toate cele 400 de autobuze vor avea o garanție de opt ani, în acest interval, manopera completă, inclusiv reviziile, intrând în sarcina furnizorului. Mai mult decât atât, în primii 4 ani, mijloacele de transport în comun vor avea o garanție extinsă, adică inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manoperă de revizie tehnică, întreținere etc).



Totodată, autobuzele vor fi dotate cu echipamente electronice pentru control și monitorizare, care includ numărarea călătorilor, supraveghere video interior-exterior, verificarea și monitorizarea condițiilor de microclimat în interior, A/C și încălzire, conexiune online cu dispeceratul, echipamente moderne de taxare, care sunt conectate online cu dispeceratul, un sistem de informare călători, cu display, care oferă informații asupra traseului, reclame, informații turistice etc.



Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afișaj în exteriorul autobuzului, pe care pot rula reclame sau informații de interes public, fără să afecteze aspectul și integratitatea caroseriei, spre deosebire de colantările existente în prezent.



Mijloacele de transport public prezintă îmbunătățiri IT care realizează monitorizarea tuturor echipamentelor din punctul de vedere al diagnozei și autodiagnozei, oferind informații esențiale atât pentru conducătorul auto cât și pentru cei care realizează mentenanța acestora.

În ceea ce privește garanția autobuzelor, acestea vor avea o garanție de opt ani, în acest interval, manoperă completă, inclusiv reviziile, intrând în sarcina furnizorului. Mai mult decât atât, în primii 4 ani, mijloacele de transport în comun vor avea o garanție extinsă, adică inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manoperă de revizie tehnică, întreținere etc).



În luna iunie a acestui an, Primarul General, Gabriela Firea, a semnat împreună cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, contractul prin care Primăria Capitalei achiziționează 400 de autobuze noi Euro 6.Potrivit contractului, cele 400 de autobuze au următoarele specificații: 320 autobuze de 12 m, 238.000 euro/bucata plus TVA; 50 autobuze - 10,7 - 246.000 euro/bucata Plus TVA; și 30 autobuze de 18 m- 364.000 euro/bucata Plus TVA.