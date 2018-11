Luminițele de Crăciun din București se aprind pe 30 noiembrie

Târgul de Crăciun va fi deschis în perioada 30 noiembrie – 26 decembrie 2018, zilnic, între orele 10:00 – 22:00.”Timp de aproape o lună, Târgul de Crăciun București reprezintă o destinație de neratat pentru cei care vor să experimenteze un Crăciun tradițional, fiind un târg dedicat întregii familii. Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole ale celor mai apreciați artiști naționali, de un târg tradițional format din 129 de căsuțe cu decorațiuni și produse de sezon, precum și de o zonă gastronomică unde pot degusta preparate românești autentice. Casa magică a lui Moș Crăciun este destinația favorită a copiilor, fiind un loc de poveste unde Moșul și elfii săi așteaptă vizitele celor mici și scrisorile cu dorințe pentru cadourile de Crăciun. Atracțiile includ un carusel pentru copii, un patinoar în aer liber pentru întreaga familie, o scenă cu figurine, care redă nașterea lui Iisus, și un spectaculos brad de Crăciun, înalt de 30 de metri”, se arată în comunicatul Primăriei Capitalei.În căsuțele de la târg se vor comercializa: ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, jucării, accesorii, ii, costume populare, produse naturale de îngrijire, produse și preparate realizate după rețete tradiționale românești, prăjituri de casă, cozonaci, dulcețuri, poale-n brâu, plăcinte, sarmale, mămăligă, cârnați, murături, vin fiert, zacuscă, brânzeturi.Arta populară românească poate fi descoperită la Târgul de Crăciun București prin intermediul demonstrațiilor susținute de cei mai pricepuți meșteșugari și artiști plastici din România, care vor împărtăși din secretele prelucrării sticlei, lemnului sau realizării decorațiunilor personalizate de Crăciun.Scena Târgului de Crăciun București găzduiește și în acest an numeroase concerte: Loredana & Banda Agurida, Andra, Monica Anghel, Luminița Anghel, Paula Seling, Nico, Andreea Bănică, Marcel Pavel, Phoenix, Vunk, Bere Gratis, Direcția 5, Vița de Vie, Tolouse Lautrec, byron, Voltaj, Proconsul, Ștefan Hrușcă, Ducu Bertzi, Fuego, Damian Drăghici & Friends, Bosquito, Ovidiu Komornyik, Cargo, Corul de copii Radio, Mioara Velicu, Irina Loghin, Grigore Leșe, Gheorghe Turda și mulți alții.Un program artistic special are loc de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, începând cu ora 18.30, când pe scena Târgului de Crăciun București vor concerta: Orchestra Naţională „Valahia” a Primăriei Capitalei, condusă de maestrul dirijor Marius Zorilă şi vedete de muzică populară, urmați de un spectacol special dedicat Zilei Naţionale - „Unirea, Visul unei Naţiuni”: Nicolae Furdui Iancu şi Grupul „Crai Nou”, Paula Seling, Proiect K1, Iuliana Tudor, Tuan, Daniel Lazăr, Vlad Rădescu, Sorin Francu, Victoria Cocias.Casa lui Moș Crăciun, elfi și ateliere de creație”An de an, Moș Crăciun poposește la Târgul de Crăciun București în casa special amenajată de către elfii săi, pentru a fi întâmpinat cum se cuvine în Capitală. Casa Moșului este pregătită de sărbătoare și devine pe toată perioada târgului atracția principală a copiilor. Aici este locul unde, până la sosirea lui Moș Crăciun, cei mici pot face cunoștință cu câteva dintre ajutoarele lui, își pot lăsa scrisorile cu dorințe în cutia poștală sau pot participa gratuit la ateliere creative, precum: atelierul de pictură decorațiuni din ceramică, atelierul de pictat tricouri, atelierul de modelaj în pastă ceramică, atelierul de decoupage pe lemn, dar și la spectacole de magie. Moșul și-a anunțat sosirea din acest an, la Târgul de Crăciun București, pe data de 14 decembrie și îi așteaptă pe copii să îl viziteze în fiecare zi, până pe 24 decembrie, în intervalele orare 11:00 – 13:00 și 17:00 – 22:00”, se mai arată în comunicatul Primăriei Capitalei.La intrare în Casa Moșului este amplasat cufărul campaniei „Dăruiește, fii mai bun! Și tu poți fi Moș Crăciun!”, pentru toți cei care vor să ofere o bucurie copiilor defavorizați. Campania umanitară este susținută anual de Moș Crăciun, care îi încurajează pe vizitatori să doneze cărți și jucării și să încheie anul 2018 cu o faptă bunăÎntre 30 noiembrie și 26 Decembrie, în intervalul orar 10:00 – 22:00, cei mici se pot bucura, ca în fiecare an, gratuit, de plimbări în caruselul amplasat în piață special pentru ei. Patinoarul este una dintre atracțiile îndrăgite ale târgului, cu intrare liberă, fiind deschis zilnic pentru întreaga familie.