Ce efect are anularea de către instanță a deciziilor de înființare a companiilor municipale? Răspunsurile primarului, avocaților și politicienilor

Ciprian Ciucu, consilier general PNL, a postat pe pagina de Facebook: ”Companiile trebuie lichidate, aici nu mai încape îndoială. Ar putea fi salvate (ilegalitatea reparată) dacă G. Firea ar primi 2/3 din voturi, pe fiecare firmă în parte; Ceea ce nu se va întâmpla. Sunt două tipuri de companii. Unele în care avem piață liberă funcțională (ex. pază, IT, consultanță, publicitate, agrement) și unele în care avem monopol natural, atribuții sau proprietăți de jure ale orașului/autorității locale (ex. managementul traficului, iluminat public, termoficare). Din punctul meu de vedere majoritatea covârșitoare trebuie lichidate imediat, prejudiciile limitate și recuperat rapid ce se poate recupera. Trebuie însă să vedem ce soluții avem pe termen foarte scurt acolo unde nu avem piață funcțională. De exemplu, contractul cu Luxtenul s-a terminat iar iluminatul public este acum operat de firma făcută de Firea. O altă situație este că a desființat (chiar de curând) unele dintre admnistrațiile din domeniile în care a făcut firmele, sau le-a redus cu mult capacitățile! De exemplu în domeniul parcărilor, străzilor și parcurilor. Administraţia Firea are o singură ieșire posibilă. Să lase coada jos, să lase aroganța și agresivitatea și să ne punem cu TOȚII la masă. Discutăm cu argumente ce facem cu firmele pe care dacă le-am lichida mâine ar fi jale (iluminat de exemplu), decidem dacă le păstrăm pe temen scurt pe acelea care este musai (nu văd să fie mai mult de vreo 2 sau 3), decidem ce facem pe mai departe pe fiecare domeniu în care a înființat aceste firme. (Cele 2-3 firme trebuie pastrate doar până când vom atribui, in conditii de piata, transparent, la preturi avantajoase serviciile de utilități)”.





USR București a anunțat joi seară că instanța, respectiv Curtea de Apel București, a decis anularea hotărârilor Consiliului General prin care au fost înființate cele 22 de companii ale Primăriei Capitalei.

”Instanța a decis astăzi că toate companiile au fost înființate de Gabriela Firea cu încălcarea legii, așa cum am spus și noi încă de anul trecut. Este o veste foarte proastă pentru găștile din Voluntari care își văd năruit visul de a pune mâna pe București bucată cu bucată", a declarat Roxana Wring, președinte USR București, consilier municipal și semnatar al acțiunii în instanță.



Ea a spus că este o veste foarte bună pentru bucureșteni, pentru că "aceste companii nu vor mai înghiți sute de milioane de euro, așa cum au făcut-o până acum".



"Aceste companii sunt un eșec managerial și financiar de proporții pentru care Gabriela Firea trebuie să răspundă. Actualul primar este cel care a girat și a forțat împotriva legii înființarea acestor companii. Actualul primar este cel care a dat peste jumătate de miliard de euro către aceste structuri înființate peste noapte. Și actualul primar trebuie să plătească. Gabriela Firea este singurul vinovat pentru cel mai mai mare dezastru edilitar și financiar din București din ultimii 30 de ani. Am avertizat de fiecare dată că legea este încălcată și i-am cerut Gabrielei Firea să nu se aventureze într-un astfel de experiment. Din păcate, nu a ascultat și a împins orașul și banul public într-o groapă de unde vom ieși foarte greu”, a declarat Roxana Wring.



La rândul său, Ana Ciceală, consilier municipal și semnatar al acțiunii în instanță, a afirmat că aceste companii ale Gabrielei Firea "ar fi putut deveni 22 de <<tel-drumuri>> nu mai mici, ci chiar mai mari decât cunoscuta companie din Teleorman".



Ea spune că, "dacă instanța nu ar fi pus stop acestei ilegalități în formă continuată, o majoritate simplă PSD-ALDE ar fi putut să vândă pe nimic aceste companii unor indivizi bine conectați la camarila Gabrielei Firea".



"Am fi putut vedea cum cele 500 de milioane de euro ajung după o schemă deja consacrată în buzunarele unor indivizi care nu au nicio legătură cu binele și cu interesul public. Din fericire, acest risc nu mai există. Instanța a decis că toate companiile sunt înființate ilegal, ceea ce înseamnă că banii bucureștenilor trebuie să se întoarcă la bugetul Capitalei”, a declarat Ana Ciceală.

Prima reacție a Gabrielei Firea a fost că decizia este șocantă, ea spunând că este vorba de o greșeală de interpretare.





Ce se întâmplă însă după ce Curtea de Apel București a anulat hotărârile prin care Consiliul General a înființat companiile?Primarul general, Gabriela Firea, spune că decizia instanței nu are niciun efect. Avocații, juriștii și oamenii politici consultați de HotNews.ro o contrazic. Aceștia susțin că firmele trebuie dizolvate/lichidate, iar banii dați de municipalitate trebuie să se întoarcă la bugetul local și recuperate prejudiciile.”Nu creează niciun efect decizia de ieri. Nu se face nicio referire la sistarea activității, se afirmă doar că actul de înființare trebuia votat cu două treimi, nu cu jumătate plus unu. Ca să se desființeze ar însemna să fie un nou proces în vederea radierii. Nu este nicio logică juridică și financiară. Aceste companii nu sunt ilegale. Instanța nu a spus așa ceva. Consider că judecătorii au fost induși in eroare, nu au primit toate informațiile. Companiilor nu li s-a dat patrimoniu”.în instanță, în acest proces, a declarat pentru HotNews.ro: ”Efectele sunt foarte clare, din acest moment se consideră că actele de înființare nu au existat niciodată. Urmează o procedură juridică prin care să se pună efectiv în aplicare hotărârea, procedură privind punerea în aplicare a deciziei. Este nevoie de o nouă hotărâre a instanței, să constate că în acest moment societățile nu funcționează legal și, ca atare, să vadă dacă se impune dizolvarea. Ideea este una simplă, problema este tranșată, acele societăți sunt nelegale, hotărârea este definitivă”.a declarat pentru HotNews.ro: ”În principiu, constatarea nulității actelor de înființare ale companiilor municipale din București duce la constatarea, retroactivă, că aceste companii sunt, la rândul lor, nule. Ca o consecință, companiile intră în dizolvare, dar se poate discuta și direct de radierea societăților din Registrul Comerțului. În orice caz, companiile municipale nu mai pot face nimic și Primăria Capitalei și CGMB nu mai au voie să le furnizeze finanțare. Toate actele subsecvente hotărârilor de înființare constatate nule de instanță, așa cum sunt contractele de delegare a unor servicii publice, cad și ele, ca o consecință a hotărârii CAB de ieri. Companiile municipale sunt în acest moment un fel de "zombie" - formal juridic mai există, dar nu mai pot face nimic. Banii vor trebui recuperați. Cu dobânda. Rămâne și problema de ajutor de stat - există acea investigație a Comisiei Europene! Contractele de delegare de gestiune sunt nule”.”Decizia de ieri obligă acționarii companiilor municipale (la cele mai multe Municipiul București prin CGMB și Ciclop Service SA) să declanșeze procedura de lichidare a companiilor. Interesul major trebuie să fie recuperarea la bugetul municipalității a cât mai mult din suma de peste 600 milioane de euro care a fost direcționată în ultimul an de la buget către companii. Desigur că unele cheltuieli nu pot fi recuperate: salarii, indemnizații, chirii, studii, etc. Dar utilajele și dotările pe care aceste companii le-au achiziționat precum și capitalul social pe care acestea nu au apucat să îl cheltuiască trebuie să revină rapid municipiului București. Apoi se pune întrebare cine va presta servicii publice în continuare dacă delegările de servicii din luna august au devenit nule? Aici trebuie să distingem între servicii publice generale, care pot fi prestate de orice firmă privată licențiată ( servicii IT, pază, construcții, întreținere spațiu verde, etc...) și servicii de utilitate publică (furnizare de energie termică, iluminat public, etc). Cred că executivul PMB, în frunte cu dna Firea, trebuie să vină urgent în fața CGMB cu o strategie de contractare a serviciilor publice generale de la furnizori privați, prin proceduri competitive. Pentru serviciile de utilitate publică, evident trebuie refăcute studiile de oportunitate și demarate procedurile de delegare a acestora în conformitate cu legea”.