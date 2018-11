Gabriela Firea despre lărgirea străzii Fabrica de Glucoză: Se lucrează, suntem în grafic

”Am venit în această dimineață pe șantier fiindcă este o lucrare foarte importantă a Primăriei Capitalei, de circa 10 milioane de euro. Suntem în grafic cu toate lucrările. Să vedem cum va influența traficul deschiderea autostrăzii A3. Înțeleg că termenul preconizat este 1 decembrie. Împreună cu Brigada Rutieră și Comisia de Circulație vom găsi o soluție pentru această perioadă de tranziție, dar nici să nu blocăm zona. Am văzut că în alte părți se recurge la închiderea zonei respective, ca lucrările să fie finalizate mai rapid, noi nu putem să facem asta fiindcă suntem într-o zonă foarte importantă de intrare în Capitală și am afecta foarte mult viața cetățenilor. Era necesară această lărgire fiindcă nu se mai putea continua cu două benzi. Era nevoie de 4 benzi. Lucrarea este foarte importantă, a fost îngreunată, noi am găsit-o blocată în primul rând fiindcă erau diferite litigii. De asemenea erau probleme în ceea ce privește exproprierile, defrișările necesare”, a declarat primarul Gabriela Firea.







Aceasta a explicat că traficul va cunoaște o îmbunătățire în zonă după ce se finalizează și alte lucrări de infrastructură importante: pasajele Petricani, Andronache și Doamna Ghica.







”Importante în această zonă sunt și pasajele Petricani, Andronache și Doamna Ghica. În acest moment Compania Municipală Dezvoltare Durabilă lucrează la reactualizarea studiilor de fezabilitate, astfel încât după finalizarea acestora să facem licitațiile. Ne-am dori ca acestea să nu fie blocate sau îngreunate, să se poate începe aceste lucrări care vor fluidiza foarte mult traficul în zona de Nord”, a declarat Gabriela Firea.





Municipalitatea a început pe data de 3 august lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi. Termenul de execuție este 15 luni, însă reprezentanții municipalității promit că va fi gata în 12 luni.



Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Lucrările sunt executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L., valoarea contractului fiind de 48.228.719,48 lei fără TVA.



Primăria Capitalei a decis să lărgească strada Fabrica de Glucoză încă din 2010, această lucrare fiind necesară pentru preluarea traficului de pe autostrada A3 București - Ploiești, atunci când ea va intra în Capitală.