Gabriela Firea, după ce instanța a decis că toate companiile municipale au fost înființate ilegal: Nu creează niciun efect. Nu se face nicio referire la sistarea activității

Decizia Curții de Apel prin care s-au anulat hotărârile Consiliului General al Municipiului București de înființare a celor 22 de companii municipale nu creează niciun efect deoarece nu se face nicio referire la sistarea activității, a declarat primarul Gabriela Firea, vineri dimineață. Aceasta este de părere că judecătorii au fost induși în eroare, iar USR București, entitatea care a cerut anularea hotărârilor în instanță, "plânge de mila firmelor căpușă".





”Nu creează niciun efect decizia de ieri. Nu se face nicio referire la sistarea activității, se afirmă doar că actul de înființare trebuia votat cu două treimi, nu cu jumătate plus unu. Ca să se desființeze ar însemna să fie un nou proces în vederea radierii. Nu este nicio logică juridică și financiară. Aceste companii nu sunt ilegale. Instanța nu a spus așa ceva. Consider că judecătorii au fost induși in eroare, nu au primit toate informațiile. Companiilor nu li s-a dat patrimoniu”, a declarat Gabriela Firea.





Primarul general a susținut că desființarea acestor companii ar bloca orașul.





”Compania Consolidări lucrează în 42 de imobile cu bulină și avem documentația gata pentru alte 56, unde pot începe lucrările, deci s-ar întrerupe consolidarea clădirilor cu risc seismic. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă realizează studii de fezabilitate pentru marile proiecte. Ar fi fost de zece ori mai scump și dura mult mai mult dacă le făceam cu firme din piață. Compania Medicală acordă îngrijiri la domiciliu. Trustul Construcții lucrează la Sala Polivalentă”, a mai declarat primarul general, vineri dimineață.







Gabriela Firea a acuzat USR că ține partea firmelor căpușă.







”Ei plâng de mila firmelor căpușă. Este un moment jenant pentru USR, probabil firmele sponsorizează USR. De exemplu, firma UTI, care câștiga toate licitațiile, acum este suparată că nu mai poate da șpagă să câștige o licitație. Vin oameni să îmi spună ca erau făcute caietele de sarcini la sediul firmei și trimise în primărie ca să câștige licitația”, a mai spus primarul general.







USR București a anunțat joi seară că instanța, respectiv Curtea de Apel București, a decis anularea hotărârilor Consiliului General prin care au fost înființate cele 22 de companii ale Primăriei Capitalei.









”Instanța a decis astăzi că toate companiile au fost înființate de Gabriela Firea cu încălcarea legii, așa cum am spus și noi încă de anul trecut. Este o veste foarte proastă pentru găștile din Voluntari care își văd năruit visul de a pune mâna pe București bucată cu bucată", a declarat Roxana Wring, președinte USR București, consilier municipal și semnatar al acțiunii în instanță.



Ea a spus că este o veste foarte bună pentru bucureșteni, pentru că "aceste companii nu vor mai înghiți sute de milioane de euro, așa cum au făcut-o până acum".



"Aceste companii sunt un eșec managerial și financiar de proporții pentru care Gabriela Firea trebuie să răspundă. Actualul primar este cel care a girat și a forțat împotriva legii înființarea acestor companii. Actualul primar este cel care a dat peste jumătate de miliard de euro către aceste structuri înființate peste noapte. Și actualul primar trebuie să plătească. Gabriela Firea este singurul vinovat pentru cel mai mai mare dezastru edilitar și financiar din București din ultimii 30 de ani. Am avertizat de fiecare dată că legea este încălcată și i-am cerut Gabrielei Firea să nu se aventureze într-un astfel de experiment. Din păcate, nu a ascultat și a împins orașul și banul public într-o groapă de unde vom ieși foarte greu”, a declarat Roxana Wring.



La rândul său, Ana Ciceală, consilier municipal și semnatar al acțiunii în instanță, a afirmat că aceste companii ale Gabrielei Firea "ar fi putut deveni 22 de <<tel-drumuri>> nu mai mici, ci chiar mai mari decât cunoscuta companie din Teleorman".



Ea spune că, "dacă instanța nu ar fi pus stop acestei ilegalități în formă continuată, o majoritate simplă PSD-ALDE ar fi putut să vândă pe nimic aceste companii unor indivizi bine conectați la camarila Gabrielei Firea".



"Am fi putut vedea cum cele 500 de milioane de euro ajung după o schemă deja consacrată în buzunarele unor indivizi care nu au nicio legătură cu binele și cu interesul public. Din fericire, acest risc nu mai există. Instanța a decis că toate companiile sunt înființate ilegal, ceea ce înseamnă că banii bucureștenilor trebuie să se întoarcă la bugetul Capitalei”, a declarat Ana Ciceală.





Prima reacție a Gabrielei Firea a fost că decizia este șocantă, ea spunând că este vorba de o greșeală de interpretare.







Cele 22 de companii municipale au fost înființate în 2017 din dorința primarului Gabriela Firea de a schimba modelul administrativ. De atunci, Primăria Capitalei a pompat în ele, prin majorări succesive de capital, peste două miliarde lei.







Cele 22 de companii municipale au în 2018 un buget de 1,2 miliarde lei. în plus, companiile au câteva mii de angajați, iar municipalitatea a delegat către ele majoritatea serviciilor de interes public, de la administrarea parcărilor, iluminat public, întreținere străzi, semafoare, cimitire etc.