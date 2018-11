Șova: Trenul dintre Gara de Nord și aeroport va funcționa în 2020

„Am licitație cu câștigător dat pentru amplasarea de dublare de cale ferată, am studiul de fezabilitate deja primit, recepționat, în 3 săptămâni lansăm licitație pentru utilaje pentru a se lucra simultan la fiecare stâlp”, a spus ministrul, despre un proiect „despre care nimeni nu crede că se va finaliza”, citează Mediafax.

Ministrul a vorbit și despre proiectul de metrou București-Otopeni, unde a spus că se confruntă cu greutăți și care va fi realizat în parte cu finanțare UE și în parte cu finanțare din partea Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei (JICA).

„Comisia Europeană, directoratul care are grijă de fondurile UE în România, după ce au deja confinanțare cu banca japoneză de 300 milioane de euro au aflat că metroul e bun doar până la stația Tokyo. Și îngerul nostru păzitor care are grijă de noi și ne vorbește despre fonduri europene a spus că e bine așa. Nu dau nume că acolo nu e pe persoană fizică, e directoratul CE. Am propus băncii japoneze să cofinanțeze cealaltă porțiune de metrou. Dacă puneam grămădă banii europeni cu cei japonezi nu mai știam după ce procedură să facem licitația. Ne-au făcut un serviciu cei de la Bruxelles că ne-au rupt în două proiectul. Acum e doar până la mall”, a spus ministrul.

Ministrul a apreciat că primul segment care va fi dat în folosință va fi cel dintre Complexul Comercial Băneasa și Otopeni.

Tokyo este o stație care se va afla Sectorul 1, între DN1 și Complexul Comercial Băneasa. Termenul estimat de punere în funcțiune este a doua jumătate a anului 2021.

Ministerul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene au transmis Comisiei Europene, la data de 9 noiembrie 2018, cererea de finanțare pentru proiectul Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni. Valoarea totală a proiectului este de 6.345.573.961 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 2.776.820.282 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 2.360.297.241 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 416.523.040 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului), iar suma 1.455.979.594 lei va fi asigurată printr-un împrumut JICA (Japan International Cooperation Agency).

Linia de metrou are o lungime de 14,2 km și 12 stații.

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. Lucrările de construcție a acestei magistrale de metrou sunt programate să înceapă anul viitor.





CFR SA va publica două licitații ce prevăd selectarea unui consultant, precum și selectarea constructorului pentru derularea serviciilor de proiectare și execuție lucrări în vederea modernizării liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București, scrie ClubFeroviar. Legătura feroviară ar trebui să fie gata până în iunie 2020 când se vor ține meciurile în cadrul Euro și foarte mulți sunt sceptici că se va reuși.



Prima dintre licitațiile ce urmează să fie publicate se referă la contractarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București, Faza I: Racord C.F. la terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”.



Licitația este estimată la 497,38 milioane lei, fără TVA.



Termenul limită pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului este 24 decembrie 2018, și, tot la aceeași dată este prevăzută și începerea procedurilor de atribuire.



Data estimată pentru publicarea anunțului de participare este 24 decembrie 2018.



Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM.



Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate – preț. Tot în criteriul de atribuire, propunerea tehnică va avea o pondere de 60%, iar prețul ofertei va avea o cotă de 40%.



CFR SA estimează că durata contractului va fi de 14 luni pentru proiectare și execuție lucrări, din care două luni proiectare și 12 luni execuție lucrări. Perioada de garanție va fi de 60 de luni.



Cea de-a doua licitație se referă la contractarea serviciilor de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții menționat mai sus.



Această licitație este estimată la o valoare de 6,96 milioane lei.



Data estimată pentru publicarea anunțului de participare este 24 decembrie 2018.