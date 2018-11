​RECTIFICARE BUGETARĂ Primăria Capitalei dă încă 20 milioane de lei pentru biserici. 10 milioane merg la Catedrala Mântuirii Neamului

Catedrala Mantuirii Neamului in spatele Palatului Parlamentului

Primăria Capitalei dă încă 20 milioane de lei pentru biserici, potrivit unui proiect de hotărâre propus de primarul Gabriela Firea și aprobat de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București. 10 milioane lei merg la Catedrala Mântuirii Neamului, iar 10 către alte biserici, fie pentru lucrări de restaurare, fie pentru construcții noi.







Inițial s-a propus alocarea a 16 milioane lei, dar în timpul ședinței de Consiliu General, printr-un amendament citit de consilierul PSD Ancuța Florea, suma a fost suplimentată cu 4,1 milioane lei.







Suma alocată în total pentru biserici în 2018 ajunge astfel la circa 96 milioane lei. USR a votat împotrivă.







"USR a votat împotriva suplimentării bugetului pentru biserici, în condițiile în care alte capitole importante de dezvoltare pentru cetățenii rămân fără finanțare. De exemplu, spitalele din subordinea Primăriei", a declarat Roxana Wring, liderul consilierilor USR.







Modificarea a fost făcută în cadrul unei rectificări bugetare. Banii pentru biserici sunt dați din bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, fiind mutați de la statui, însă per total bugetul AMPT nu crește. Mai exact, se taie 11 milioane lei de la Monumentul Infanteriei și alte mici sume de la alte obiecte de for public și se redirecționează către biserici.Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic are în 2018 un buget uriaș, circa 207 milioane lei, în principal bani pentru biserici și statui.Rectificarea bugetară prevede și alte relocări de fonduri. De exemplu, se taie de la Societatea de Transport București 24 milioane lei și rămân 117 milioane. Banii se iau în principal de la modernizare tramvaie și troleibuze.De la Centrul pentru Tineret al Municipiului București se taie 3,9 milioane lei, de la Centrul pentru Seniori al Municipiului București 5 milioane lei, de la Direcția Generală pentru Asistență Socială 19 milioane lei și rămân 479 milioane lei, de la Administrația Străzilor se taie 9 milioane lei, rămân 145 milioane, de la Administrația Spitalelor se taie 6 milioane lei, rămân 510 milioane lei, de la Palatele Brâncovenești se taie 6 milioane lei, rămân 22 milioane. Banii se taie în principal fiindcă respectivele instituții nu au reușit să-i cheltuiască în acest an.La CREART se dau două milioane, ajunge la 83 milioane lei. La subvenția pentru RADET se dau 87 milioane lei, iar la cea pentru transportul public 12 milioane lei. Sumele date în text pentru aceste instituții sunt cele din proiectul pus în dezbatere publică.