​​DEZBATERE Bugetele instituțiilor Primăriei Capitalei care organizează concerte, târguri și festivaluri au depășit 200 milioane lei în 2018

2014 - 20 milioane lei;

2015 - 34 milioane lei;

2016 - 37 milioane lei,

2017 - 62 milioane lei;

2018 - 79 milioane lei;

2014 - 19 milioane lei;

2015 - 18 milioane lei;

2016 - 30 milioane lei;

2017 - 43 milioane lei;

2018 - 79 milioane lei;

2014 - 44 milioane lei;

2015 - 31 milioane lei;

2016 - 35 milioane lei;

2017 - 49 milioane lei;

2018 - 55 milioane lei;

Centrul pentru Tineret al Municipiului București - 39 milioane lei; Pe lângă evenimente culturale, Centrul organizează tabere gratuite pentru elevi și studenți și acordă ajutorul de căsătorie. Vezi aici activitatea Centrului.



Centrul pentru Seniori - 17 milioane lei; Acesta organizează excursii gratuite pentru pensionari, dă ajutorul pentru ochelari, dă premii la împlinirea a 25, 50 și respectiv 75 de ani de căsătorie. Vezi aici activitatea Centrului. Casa Artelor Dinu Lipatti - 5 milioane lei;

Teatrul Dramaturgilor Români - 9,8 milioane lei;

Centrul Cultural Expo Arte - 3 milioane lei;

Bugetul Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București a crescut astfel în ultimii 5 ani:CREART organizează printre altele Zilele Bucureștiului, Târgul de Crăciun, Târgul Bucureștilor, IMapp, Green Sounds, Copacul cu Cărți etc. Vezi aici evenimentele organizate de instituție. Bugetul Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret (PROEDUS) a crescut în ultimii 5 ani după cum urmează:Centrul organizează tabere pentru elevi și studenți, dar și mai multe festivaluri: Kids City, Târgul de Crăciun, Gala Bobocilor Bucureșteni, Festivalul Copiilor. Vezi aici mai multe despre activitatea centrului. Bugetul ARCUB - Centrul de proiecte culturale al Municipiului București a crescut după cum urmează:Printre evenimentele organizate de ARCUB se numără: B Fit In The Street, Bucharest Jazz Festival, Bucharest Muzic Film Festival, Cișmigiul Copiilor, Piața Festivalului George Enescu, Spotlight - Festivalul Luminii, Zilele Bucureștiului. Vezi aici mai mult despre activitatea ARCUB.Pe lângă cele trei instituții, Gabriela Firea a mai înființat 5 noi instituții care au în obiectul de activitate și organizarea de evenimente culturale. Acestea au în 2018 următorul buget:În 2017, Gabriela Firea a înființat și Compania Municipală Agrement București, care și ea organizează evenimente culturale și de agrement. Aceasta are în 2018 un buget de 14 milioane lei.