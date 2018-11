VIDEO A început demolarea unui bloc construit ilegal pe un spațiu verde din sectorul 5 al Capitalei, după ce vecinii au câștigat procesul

Premieră în București

Un bloc de patru etaje ridicat ilegal pe un spațiu verde de pe Intrarea Giurgiului 23, Sector 5, este demolat după ce vecinii au obținut în instanță anularea autorizației de construire si demolarea pe cheltuiala investitorului care l-a ridicat. Aceasta este o premieră în București. Deși există mai multe clădiri ridicate ilegal, până acum niciuna nu a fost demolată.

















Vecinii au fost nemulțumiți că blocul a fost construit pe spațiul verde, la câțiva metri de ferestrele lor.”În 2012 am început procesul pentru anularea autorizației de construire și demolare. Ne-am judecat până în 2016. Instanța a dat o decizie definitivă prin care obliga proprietarul să aducă terenul la starea inițială. În cazul nostru problema a fost că Primăria Sectorului 5 a dat autorizație de construire pe teritoriul Sectorului 4. Blocul era la câțiva metri de geamurile noastre, dezvoltatorul a făcut un fals în înscrisuri și a lipit niște lotulețe care nu puteau fi alipite, a luat autorizație pe un procent de ocupare mai mare, a dezmembrat terenurile și a construit pe sută din teren. După ce am câștigat procesul, am dat la executor, executorul i-a pus sechestru pe toate bunurile. După aceea am fost în instanță și am cerut încuviințarea instanței, fiindcă investitorul și-a luat angajamentul că demolează el, ceea ce nu s-a întâmplat. Am mers în instanță și am cerut instanței să demolăm noi, Asociația de proprietari, pe cheltuiala lui. Când a văzut că i-a ajuns cuțitul la os, a început el demolarea săptămâna trecută”, a declarat pentru HotNews.ro Luminița Șandru, unul dintre proprietarii care au luptat în instanță pentru demolarea blocului.Până acum a fost demolată mansarda clădirii ridicate ilegal. Procesul a fost intentat de Asociația de proprietari de la blocul vecin.Luminița Șandru povestește că Asociația de Proprietari a obținut încă din 2014 decizia de sistare a lucrărilor până la judecarea procesului de anulare a autorizației. ”El a continuat să ridice blocul. Blocul era în stadiul de subsol/parter când noi am obținut sistarea lucrărilor, dar el a continuat să construiască până a terminat”, povestește luminița Șandru.