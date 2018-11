Conflictul Dragnea-Firea: Primarii de sector spun că s-au întâlnit cu șeful PSD pentru a discuta despre redistribuirea banilor din impozitul pe venit. Mutu: Tema reorganizării administrative este una falsă și nu a avut loc nicio discuție în acest sens

Preocuparea mea, ca primar, este să mă asigur că bugetul local al sectorului 6 este dimensionat la adevărata nevoie a comunității, iar investițiile pe care le avem în derulare vor avea finanțarea asigurată. Apreciez că poziția președintelui Partidului Social Democrat a fost una corectă, întrucât ne-a sugerat să ajungem la un numitor comun, pe care să-l comunicăm ulterior Ministerului Finanțelor Publice, lucru care a și fost făcut prin emiterea unei scrisori semnate de primarii sectoarelor 1,2,4,5 și 6. Nu înțeleg poziția domnului Robert Negoiță, care a refuzat să semneze documentul oficial, transmis către minister, deși cetățenii sectorului 3 vor beneficia de o majorare semnificativă la bugetul local”, a declarat Gabriel Mutu, potrivit unui comunicat emis de Primăria Sector 6.









Edilul a precizat că la ședința respectivă au participat cinci primari de sectoare, cu excepția lui Robert Negoiță. "Imaginați-vă cum ar fi să ne întâlnim cu cineva. Tu ce ești, de unde provii? Unul spune eu sunt ieșean, altul, eu sunt arădean, eu sunt constănțean...Tu ce ești? Eu sunt sectorian 2. Cam ceva de genul acesta dorește domnul Dragnea doar pentru că dorește să mă anihileze în totalitate", a completat primarul general al Capitalei. Gabriela Firea a mai anunțat că, din informațiile pe care le are, președinția filialei PSD București va fi preluată de primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, sâmbătă seară, că liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat într-o ședință cu primarii de sectoare că vrea o ordonanță de urgență prin care cele șase sectoare ale Bucureștiului să devină orașe , iar Primăria Capitalei să aibă doar un rol decorativ. "Domnul Dragnea a anunțat, într-o ședință cu câțiva primari de sectoare că dorește să desființeze Bucureștiul. Că pe el îl deranjează atât de tare persoana mea și vede că nu are ce să-mi facă decât să mă suprime încât le-a spus că va pregăti o ordonanță de urgență prin care cele șase sectoare să devină orașe, să devină unități administrativ-teritoriale, ceea ce este anti-constituțional. Constituția nu se modifică prin ordonanță de urgență, decât dacă cineva consideră că țara noastră nu mai este una democratică. (...) Eu știam că se poate modifica doar prin referendum. Acum câteva zile a zis că este în pregătire textul ordonanței de urgență prin care practic Primăria Capitalei ori să se desființeze, ori să devină o instituție decorativă, iar cele șase sectoare ale Capitalei să capete statutul de oraș, împărțind atât patrimoniul, cât și bugetul, cu personalitate juridică", a declarat Gabriela Firea, la România Tv.

”Demersul oficial, semnat de 5 primari de sector și adresat Ministerului Finanțelor Publice, este rezultatul concret al dezbaterii cu unică temă – alocarea de la Bugetul Național către bugetele locale a sumelor provenind din impozitul pe venit, discuție care a avut loc în prezența Președintelui PSD, om cu mare experiență administrativă la vârf. Sumele necesare echilibrării bugetelor sectoarelor nu pot fi obiect de negociere sau de răfuială politică și trebuie repartizate pe baza unor criterii clare și obiective. Cetățenii tuturor sectoarelor plătesc taxe și impozite și acești bani trebuie să se întoarcă la ei, dar nu prin alocare discreționară, prin intermediul Consiliului General al Municipiului București; precedentul trist din data de 26.09.2018, când Sectorului 5 nu i s-a alocat nici măcar un leu pentru echilibrare bugetară, nu trebuie să se repete. Banii respectivi erau necesari pentru susținerea investițiilor de 180 de milioane lei, aflate în derulare și se refereau la refacerea unităților de învățământ, așa cum era clar specificat în solicitarea pe care am adresat-o către Consiliul General al Municipiului București pe 14.09.2018”, a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5, potrivit unui comunicat trimis de Primăria Sector 5.Acesta spune că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost de acord cu acest demers. ”Singurul primar de sector care nu a participat la discuție ne-a informat telefonic că este de acord cu demersul nostru, dar că nu semnează hârtia oficială, pentru a nu supăra pe cineva. Fiecare cu modul lui de a trata problemele și de a și le asuma public. Partea bună este că și cetățenii Sectorului 3 vor beneficia de o majorare substanțială a bugetului local, pentru că și lor le folosește documentul întocmit și semnat de primarii sectoarelor 1, 2, 4, 5 și 6. Toți românii știu că toți bucureștenii trăiesc în unul dintre cele 6 sectoare ale Capitalei”, a spus Florea într-un punct de vedere trimis presei.Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, spune că nu s-a discutat despre reorganizarea administrativă a Bucureștiului.”Tema reorganizării administrative a Municipiului București este una falsă și nu a avut loc nicio discuție în acest sens. Menționez că noi, primarii sectoarelor capitalei am solicitat o întâlnire pentru a clarifica aspectele legate de alocarea bugetară pentru anul viitor, respectiv, redistribuirea banilor din impozitul pe venit de la bugetul național către bugetele locale, iar aceasta a fost singura temă pe care am discutat-o cu președintele Liviu Dragnea.