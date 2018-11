FOTO Primăria Bacău a înlocuit spațiul verde cu mochetă care imită iarba: „Se păstrează mereu verde și nu necesită tundere”

Direcția Spații Verzi din cadrul Primăriei Bacău a introdus pe trotuarul din zona Pieței Centrale gazon artificial, motivând că alt tip de gazon nu ar fi rezistat în zonă, scrieZiarul de Bacău.

„Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie”, a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău.

Noul gazon are 2 centimetri și este ignifug, deci dacă sunt aruncate mucuri de țigară nu va lua foc.