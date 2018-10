DEZBATERE PUBLICĂ Primarul Robert Negoiță vrea aqua parc și parc de distracții de peste 100 milioane lei în Parcul Pantelimon

SONDAJ Considerați oportună construirea unui aqua parc și a unui parc de distracții de peste 100 milioane lei în Parcul Pantelimon?







”Având în vedere necesitatea creșterii atractivităţii Parcului Pantelimon din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin crearea de facilități pentru recreere, se propune punerea în valoare a aspectului natural şi al reliefului parcului prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, şezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coşuri/ platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă acestea, se va crea şi un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe sau spații de joacă”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.Liviu Mălureanu, consiier local USR Sector 3, este de părere că este o investiție inutilă.„Nu consider că un parc de distracții este una din prioritățile sectorului în acest moment. Primarul Robert Negoiță investește peste 110 milioane de lei din banii cetățenilor într-un proiect megaloman a cărui rentabilitate nu o știm. Aceeași sumă ar putea fi folosită pentru a rezolva problemele stringente din sector precum curățenia deficitară, străzile de pământ, cartierele fără utilități etc. Sau, și mai bine, banii respectivi ar putea fi folosiți pentru răscumpărarea parcului IOR”, a declarat acesta, pentru HotNews.ro.În București, mai există un parc de distracții făcut de Primăria Sectorului 2, cu fonduri europene, în Parcul Tei. Proiectul a costat 14 milioane de euro (18 milioane lei finanțare nerambursabilă), s-au folosit 7 ha din spațiul verde, însă la doi ani de la inaugurare parcul de distracții este gol. În primele 3 luni au fost 10.000 de vizitatori, în condițiile în care era încă o atracție. Primăria estima 13.500 de vizitatori/lună. O posibilă cauză ar putea fi prețul biletelor: un bilet pentru acces în roata mare costă 20 de lei / adult, pentru roller coaster - 15 lei / adult, Casa Groazei - 10 lei.În plus, proiectul a stârnit controverse deoarece pentru realizarea parcului de distracții s-a luat din spațiul verde, întrebarea firească fiind dacă acest proiect nu putea fi făcut pe un teren gol, într-o altă zonă, nu într-un parc. Reamintim că parcurile din București, unul dintre orașele cu cea mai mică suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor, sunt foarte aglomerate.